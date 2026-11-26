Manchester United vs Brentford: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 12 28 Nov 2026 - 10.00 Old Trafford

Tekanan degradasi bertemu ambisi enam besar: United tanpa kemenangan dalam sembilan laga menjamu Brentford yang sedang melaju kencang

Sabtu sore di Old Trafford akan menghadirkan pertukaran peran yang luar biasa di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Brentford datang dengan ambisi lolos ke kompetisi Eropa, sementara Manchester United sangat membutuhkan hasil positif di kandang sendiri.

Getty Images

Mauricio Pochettino akan menjalani laga kandang pertamanya di Liga Primer sebagai pelatih United dengan timnya terpuruk di posisi ke-19, baru mengoleksi delapan poin dan tanpa kemenangan dalam sembilan laga liga beruntun setelah dihajar 4-0 di Anfield Minggu lalu.

Namun, hasil imbang 2-2 yang berlangsung sengit di kandang Sporting CP dalam Liga Champions UEFA Rabu malam menunjukkan daya juang yang penting bagi Pochettino: kapten Bruno Fernandes mencetak dua gol dalam tiga menit pada awal babak kedua untuk membalikkan keadaan di Lisbon. United kemudian bertahan setelah Youri Tielemans menerima kartu merah pada pengujung laga dan pulang membawa satu poin yang diraih dengan susah payah.

Getty Images

Lawan mereka adalah Brentford asuhan Keith Andrews yang sedang melaju kencang. Brentford naik ke posisi keenam dengan 17 poin pada Senin malam setelah menghajar Everton, yang bermain dengan 10 orang, 4-0 di Gtech Community Stadium lewat dua gol Keane Lewis-Potter serta masing-masing satu gol dari Vitaly Janelt dan Fábio Carvalho.

Dengan Bryan Mbeumo akan menghadapi mantan klubnya untuk ketiga kalinya sejak pindah ke Old Trafford dan Brentford memiliki selisih gol +9, tim tamu melihat peluang besar di Manchester.

Kapten menjadi sumber inspirasi

Getty Images

Setelah tampil gemilang dengan dua gol saat kembali ke Lisbon pada Rabu malam, Bruno Fernandes tetap menjadi motor kreativitas utama United. Ia juga memberi assist kepada Benjamin Šeško ketika United mengalahkan Brentford 2-1 dalam pertemuan yang sama pada April lalu. Beroperasi di antara lini di belakang Joshua Zirkzee, visi Fernandes dan pergerakannya menerobos pertahanan pada momen-momen akhir akan sangat penting untuk membongkar blok pertahanan rapat Brentford.

Kabar tim & skuad

Performa

Rekor pertemuan

Klasemen