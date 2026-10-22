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Pratinjau Manchester United vs AFC Bournemouth di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League
B. Fernandes
Rayan
A. Scott

Pratinjau lengkap Manchester United vs Bournemouth, saat tuan rumah menjamu tim yang belakangan kerap menjadi momok bagi mereka di Old Trafford. Simak kabar tim, analisis taktik, tren performa, dan banyak lagi.

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Premier League - Pekan 8
Old Trafford

Manchester United vs AFC Bournemouth dimulai pada 25 Oktober 2026 pukul 09.00 EST dan 13.00 GMT.

United berusaha bangkit jelang kedatangan tim yang kerap menyulitkan mereka

Baru saja dihajar 4-1 oleh tim debutan Liga Champions, Michael Carrick yang tengah berada di bawah tekanan kini harus membangkitkan timnya untuk menghadapi Bournemouth, lawan yang belakangan kerap menyulitkan mereka.

Kedua tim yang sedang kesulitan butuh momentum kebangkitan

Dengan masing-masing baru meraih satu kemenangan setelah tujuh pertandingan Liga Primer, United dan Bournemouth terpuruk di bawah papan tengah. Namun, Bournemouth meraih satu-satunya kemenangan itu dalam laga terakhir mereka, dengan mengalahkan Sunderland 2-0. Setelah awal yang tidak konsisten, tim asuhan Marco Rose kini mencatat dua kemenangan beruntun di semua kompetisi, keduanya tanpa kebobolan. Penyerang asal Brasil, Evanilson, mencetak gol dalam masing-masing dari tiga pertandingan terakhir mereka.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Carrick sangat membutuhkan hasil positif

Setelah kalah dominan dari Como pada Rabu malam, kekalahan 4-1 United di Italia menjadi titik terendah baru dalam musim mereka. Kapten Bruno Fernandes tampak cemberut ke arah bangku cadangan ketika ditarik keluar menjelang akhir pertandingan untuk digantikan Joshua Zirkzee, yang mencetak gol hiburan United pada menit-menit akhir.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • United belum mencatatkan laga tanpa kebobolan di Liga Primer musim ini.
  • Bournemouth tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir dengan United dan selalu mencetak gol dalam seluruh laga tersebut.
  • United masih tanpa kuartet pemain cedera Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu dan Manuel Ugarte.
  • Bournemouth telah kebobolan sembilan gol dalam tiga laga tandang di Liga Primer Inggris musim ini.
  • Marcus Tavernier telah mencetak empat gol di liga untuk Bournemouth musim ini.
  • Tiga pertemuan terakhir kedua tim di Liga Primer Inggris semuanya berakhir imbang.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs AFC Bournemouth

Manajer

  • M. Carrick

Michael Carrick kehilangan beberapa pemain penting dalam skuadnya. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton, dan Manuel Ugarte semuanya tercatat cedera, sehingga pilihan United di sejumlah posisi berkurang. Informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan ketika klub memberikan keterangan lebih lanjut menjelang kick-off.

Bournemouth juga menghadapi masalah cedera menjelang pertandingan. Marco Rose tidak dapat menurunkan Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott, dan Veljko Milosavljevic, sementara tidak ada pemain dari kedua tim yang terkena skorsing. Hingga saat ini, kedua klub belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain awal.

Performa

MUN

MUN - Performa

FUL
S1-1
TOT
S1-1
ATM
K2-0
LEE
S1-1
COM
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BOU

BOU - Performa

RSO
M1-2
LIV
K0-1
CHE
K5-1
SGR
M3-0
SUN
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Manchester United belum menang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan nol kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Leeds United di Liga Primer, melanjutkan rentetan hasil yang juga mencakup kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions dan kekalahan 2-3 dari Brighton di Piala Carabao. United mencetak lima gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan pertahanan yang menegaskan kerapuhan tim asuhan Carrick.

Performa Bournemouth menunjukkan gambaran berbeda. Tim asuhan Rose memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan kekalahan hanya dari Chelsea, yang mengalahkan mereka 5-1 di Liga Primer, dan Liverpool, yang menang tipis 1-0. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 di kandang Sunderland. Mereka juga mencatat dua kemenangan beruntun di Liga Europa, termasuk kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sturm Graz. Bournemouth mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam rentang lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

Manchester UnitedSeriAFC Bournemouth
1
3
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FT
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
FT
11Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir 2-2 pada Maret 2026, ketika Bournemouth menjamu United di Liga Primer. Sebelumnya, duel pada Desember 2025 di Old Trafford menghasilkan hasil imbang 4-4 yang luar biasa, salah satu hasil paling mencolok dalam pertemuan terbaru kedua klub. Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, tidak ada tim yang mampu menunjukkan dominasi jelas. Rekor pertemuan mereka memperlihatkan pola laga dengan banyak gol dan persaingan ketat.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Manchester United saat ini berada di posisi ke-13 klasemen Liga Primer, sementara AFC Bournemouth menempati posisi ke-15. Kedua klub berada di paruh bawah klasemen, sehingga pertandingan ini semakin penting bagi mereka yang berupaya menjauh dari papan bawah.

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