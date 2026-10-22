Premier League - Pekan 8 25 Okt 2026 - 10.00 Old Trafford

Manchester United vs AFC Bournemouth dimulai pada 25 Oktober 2026 pukul 09.00 EST dan 13.00 GMT.

United berusaha bangkit jelang kedatangan tim yang kerap menyulitkan mereka

Baru saja dihajar 4-1 oleh tim debutan Liga Champions, Michael Carrick yang tengah berada di bawah tekanan kini harus membangkitkan timnya untuk menghadapi Bournemouth, lawan yang belakangan kerap menyulitkan mereka.

Kedua tim yang sedang kesulitan butuh momentum kebangkitan

Dengan masing-masing baru meraih satu kemenangan setelah tujuh pertandingan Liga Primer, United dan Bournemouth terpuruk di bawah papan tengah. Namun, Bournemouth meraih satu-satunya kemenangan itu dalam laga terakhir mereka, dengan mengalahkan Sunderland 2-0. Setelah awal yang tidak konsisten, tim asuhan Marco Rose kini mencatat dua kemenangan beruntun di semua kompetisi, keduanya tanpa kebobolan. Penyerang asal Brasil, Evanilson, mencetak gol dalam masing-masing dari tiga pertandingan terakhir mereka.

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Carrick sangat membutuhkan hasil positif

Setelah kalah dominan dari Como pada Rabu malam, kekalahan 4-1 United di Italia menjadi titik terendah baru dalam musim mereka. Kapten Bruno Fernandes tampak cemberut ke arah bangku cadangan ketika ditarik keluar menjelang akhir pertandingan untuk digantikan Joshua Zirkzee, yang mencetak gol hiburan United pada menit-menit akhir.

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Statistik penting & kabar cedera

United belum mencatatkan laga tanpa kebobolan di Liga Primer musim ini.

Bournemouth tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir dengan United dan selalu mencetak gol dalam seluruh laga tersebut.

United masih tanpa kuartet pemain cedera Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu dan Manuel Ugarte.

Bournemouth telah kebobolan sembilan gol dalam tiga laga tandang di Liga Primer Inggris musim ini.

Marcus Tavernier telah mencetak empat gol di liga untuk Bournemouth musim ini.

Tiga pertemuan terakhir kedua tim di Liga Primer Inggris semuanya berakhir imbang.

Kabar tim & skuad

Michael Carrick kehilangan beberapa pemain penting dalam skuadnya. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton, dan Manuel Ugarte semuanya tercatat cedera, sehingga pilihan United di sejumlah posisi berkurang. Informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan ketika klub memberikan keterangan lebih lanjut menjelang kick-off.

Bournemouth juga menghadapi masalah cedera menjelang pertandingan. Marco Rose tidak dapat menurunkan Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott, dan Veljko Milosavljevic, sementara tidak ada pemain dari kedua tim yang terkena skorsing. Hingga saat ini, kedua klub belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain awal.

Performa

Manchester United belum menang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan nol kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 melawan Leeds United di Liga Primer, melanjutkan rentetan hasil yang juga mencakup kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions dan kekalahan 2-3 dari Brighton di Piala Carabao. United mencetak lima gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan pertahanan yang menegaskan kerapuhan tim asuhan Carrick.

Performa Bournemouth menunjukkan gambaran berbeda. Tim asuhan Rose memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan kekalahan hanya dari Chelsea, yang mengalahkan mereka 5-1 di Liga Primer, dan Liverpool, yang menang tipis 1-0. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 di kandang Sunderland. Mereka juga mencatat dua kemenangan beruntun di Liga Europa, termasuk kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sturm Graz. Bournemouth mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam rentang lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir 2-2 pada Maret 2026, ketika Bournemouth menjamu United di Liga Primer. Sebelumnya, duel pada Desember 2025 di Old Trafford menghasilkan hasil imbang 4-4 yang luar biasa, salah satu hasil paling mencolok dalam pertemuan terbaru kedua klub. Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, tidak ada tim yang mampu menunjukkan dominasi jelas. Rekor pertemuan mereka memperlihatkan pola laga dengan banyak gol dan persaingan ketat.

Klasemen

Manchester United saat ini berada di posisi ke-13 klasemen Liga Primer, sementara AFC Bournemouth menempati posisi ke-15. Kedua klub berada di paruh bawah klasemen, sehingga pertandingan ini semakin penting bagi mereka yang berupaya menjauh dari papan bawah.