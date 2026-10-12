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Pratinjau Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Champions League
Manchester City
Paris Saint-Germain

Pratinjau lengkap pertandingan Manchester City F.C. kontra Paris Saint-Germain F.C. di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil terbaru kedua tim di kompetisi domestik, performa mereka, dan sorotan utama menjelang laga akbar matchday kedua pada Rabu malam di Etihad Stadium, Manchester.

Manchester City vs Paris Saint-Germain: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 2
Etihad Stadium

Manchester City F.C. dan Paris Saint-Germain F.C. akan memulai pertandingan pada 14 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Duel dua raksasa Eropa di Manchester

Manchester City kembali ke Stadion Etihad untuk menjamu juara Prancis, Paris Saint-Germain, pada pekan kedua fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Setelah tampil meyakinkan di kompetisi domestik pada akhir pekan, tim asuhan Enzo Maresca berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan sejak awal menempati posisi teratas klasemen Liga Champions. Bagi PSG asuhan Luis Enrique, lawatan ke barat laut Inggris menjadi ujian berat bagi kedisiplinan taktik mereka saat menghadapi salah satu favorit turnamen.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Tiga gol Manchester City tumbangkan Liverpool di Anfield

Manchester City menyambut pertandingan Rabu malam dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil gemilang saat menang 3-0 atas Liverpool di Anfield pada 11 Oktober. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-65 sebelum gol Jérémy Doku (68') dan Rayan Cherki (78') pada babak kedua memastikan kemenangan telak di Liga Primer. Dengan dukungan kerja sama kreatif yang dinamis antara Rayan Cherki, Antoine Semenyo, dan Enzo Fernández, City membawa ketajaman lini serang mereka ke pentas Eropa.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

Kebangkitan PSG di babak kedua amankan poin atas Le Mans

PSG bertandang ke Manchester setelah menang 3-1 di kandang atas Le Mans FC dalam pertandingan Ligue 1 pada 10 Oktober. Setelah Lucas Beraldo membuka skor lewat titik penalti, pemain pengganti Khvicha Kvaratskhelia dan gelandang Maghnes Akliouche mencetak gol pada babak kedua untuk memastikan tiga poin. Dengan João Neves dan Vitinha mengendalikan lini tengah serta ancaman dari sisi lapangan melalui Ferran Torres dan Khvicha Kvaratskhelia, PSG memiliki kemampuan berbahaya untuk beralih cepat ke serangan dan menguji lini belakang City.

Duel di Etihad

Dari sisi taktik, pertandingan Rabu ini mempertemukan pendekatan Enzo Maresca dengan skema pressing berintensitas tinggi milik Luis Enrique. Manchester City akan berusaha mengendalikan tempo di area tengah melalui Enzo Fernández dan Elliot Anderson, sembari memberi ruang bagi Rayan Cherki dan Jérémy Doku untuk memasok bola kepada Erling Haaland. Sementara itu, PSG akan mengandalkan kekokohan Illia Zabarnyi dan Lucas Hernández di area tengah untuk meredam tekanan, lalu melancarkan serangan balik cepat melalui Achraf Hakimi dan Khvicha Kvaratskhelia. Dengan poin penting di fase liga Liga Champions menjadi taruhan, laga besar Rabu ini menjanjikan tontonan sepakbola Eropa kelas atas sejak sepak mula.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Paris Saint-Germain

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formasi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. BeraldoL. BeraldoW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaD. FernandezD. FernandezF. RuizF. RuizF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. AklioucheM. Akliouche
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Susunan Pemain Utama

Paris Saint-Germain

Manajer

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca masih menanti kepastian kondisi Erling Haaland setelah sang striker ditarik keluar dalam pertandingan UEFA Nations League antara Norwegia dan Portugal. Kabar terbaru mengenai kemungkinan Haaland bermain diperkirakan muncul menjelang sepak mula. Hingga kini, belum ada informasi lain yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di kubu City, sementara perkiraan susunan pemain akan ditambahkan ketika tersedia.

Di kubu PSG, Luis Enrique belum mengonfirmasi susunan pemain ataupun menyebutkan pemain tertentu yang absen. Kabar lengkap mengenai tim tamu akan diperbarui saat informasi tersedia menjelang pertandingan.

Performa

MCI

MCI - Performa

POR
M0-2
MUN
M0-1
NOR
M5-0
SUN
M5-3
LIV
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
PSG

PSG - Performa

ASM
K1-2
SLB
M6-1
B29
M0-1
OM
M1-2
LEM
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Manchester City memenangi lima pertandingan terakhir mereka, dengan kemenangan di Liga Primer, Piala Carabao, dan Liga Champions. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 5-3 atas Sunderland di Liga Primer. Mereka juga mencetak lima gol ke gawang Norwich City di Piala Carabao. Dalam lima pertandingan tersebut, City mencetak 13 gol dan kebobolan empat kali, termasuk saat menang 2-0 atas FC Porto di Liga Champions.

Lima pertandingan terakhir PSG menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions, meski tepat sebelumnya mereka kalah 1-2 di kandang dari Monaco dalam pertandingan Ligue 1. Tim asuhan Luis Enrique mencetak 12 gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut, termasuk saat bermain imbang 2-2 melawan Lille.

Rekor pertemuan

Head to Head

Manchester CitySeriParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
8Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2025, ketika PSG mengalahkan Manchester City 4-2 di Paris dalam pertandingan Liga Champions. Dalam lima pertemuan terakhir, City menang tiga kali dan PSG dua kali. Kelima pertandingan tersebut berlangsung di Liga Champions dan menghasilkan total 19 gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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