Pratinjau Manchester City vs Paris Saint-Germain di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester City vs Paris Saint-Germain: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. dan Paris Saint-Germain F.C. akan memulai pertandingan pada 14 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Duel dua raksasa Eropa di Manchester

Manchester City kembali ke Stadion Etihad untuk menjamu juara Prancis, Paris Saint-Germain, pada pekan kedua fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Setelah tampil meyakinkan di kompetisi domestik pada akhir pekan, tim asuhan Enzo Maresca berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan sejak awal menempati posisi teratas klasemen Liga Champions. Bagi PSG asuhan Luis Enrique, lawatan ke barat laut Inggris menjadi ujian berat bagi kedisiplinan taktik mereka saat menghadapi salah satu favorit turnamen.

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Tiga gol Manchester City tumbangkan Liverpool di Anfield

Manchester City menyambut pertandingan Rabu malam dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil gemilang saat menang 3-0 atas Liverpool di Anfield pada 11 Oktober. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Erling Haaland membuka keunggulan pada menit ke-65 sebelum gol Jérémy Doku (68') dan Rayan Cherki (78') pada babak kedua memastikan kemenangan telak di Liga Primer. Dengan dukungan kerja sama kreatif yang dinamis antara Rayan Cherki, Antoine Semenyo, dan Enzo Fernández, City membawa ketajaman lini serang mereka ke pentas Eropa.

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Kebangkitan PSG di babak kedua amankan poin atas Le Mans

PSG bertandang ke Manchester setelah menang 3-1 di kandang atas Le Mans FC dalam pertandingan Ligue 1 pada 10 Oktober. Setelah Lucas Beraldo membuka skor lewat titik penalti, pemain pengganti Khvicha Kvaratskhelia dan gelandang Maghnes Akliouche mencetak gol pada babak kedua untuk memastikan tiga poin. Dengan João Neves dan Vitinha mengendalikan lini tengah serta ancaman dari sisi lapangan melalui Ferran Torres dan Khvicha Kvaratskhelia, PSG memiliki kemampuan berbahaya untuk beralih cepat ke serangan dan menguji lini belakang City.

Duel di Etihad

Dari sisi taktik, pertandingan Rabu ini mempertemukan pendekatan Enzo Maresca dengan skema pressing berintensitas tinggi milik Luis Enrique. Manchester City akan berusaha mengendalikan tempo di area tengah melalui Enzo Fernández dan Elliot Anderson, sembari memberi ruang bagi Rayan Cherki dan Jérémy Doku untuk memasok bola kepada Erling Haaland. Sementara itu, PSG akan mengandalkan kekokohan Illia Zabarnyi dan Lucas Hernández di area tengah untuk meredam tekanan, lalu melancarkan serangan balik cepat melalui Achraf Hakimi dan Khvicha Kvaratskhelia. Dengan poin penting di fase liga Liga Champions menjadi taruhan, laga besar Rabu ini menjanjikan tontonan sepakbola Eropa kelas atas sejak sepak mula.

Kabar tim & skuad

Enzo Maresca masih menanti kepastian kondisi Erling Haaland setelah sang striker ditarik keluar dalam pertandingan UEFA Nations League antara Norwegia dan Portugal. Kabar terbaru mengenai kemungkinan Haaland bermain diperkirakan muncul menjelang sepak mula. Hingga kini, belum ada informasi lain yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di kubu City, sementara perkiraan susunan pemain akan ditambahkan ketika tersedia.

Di kubu PSG, Luis Enrique belum mengonfirmasi susunan pemain ataupun menyebutkan pemain tertentu yang absen. Kabar lengkap mengenai tim tamu akan diperbarui saat informasi tersedia menjelang pertandingan.

Performa

Manchester City memenangi lima pertandingan terakhir mereka, dengan kemenangan di Liga Primer, Piala Carabao, dan Liga Champions. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 5-3 atas Sunderland di Liga Primer. Mereka juga mencetak lima gol ke gawang Norwich City di Piala Carabao. Dalam lima pertandingan tersebut, City mencetak 13 gol dan kebobolan empat kali, termasuk saat menang 2-0 atas FC Porto di Liga Champions.

Lima pertandingan terakhir PSG menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions, meski tepat sebelumnya mereka kalah 1-2 di kandang dari Monaco dalam pertandingan Ligue 1. Tim asuhan Luis Enrique mencetak 12 gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut, termasuk saat bermain imbang 2-2 melawan Lille.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2025, ketika PSG mengalahkan Manchester City 4-2 di Paris dalam pertandingan Liga Champions. Dalam lima pertemuan terakhir, City menang tiga kali dan PSG dua kali. Kelima pertandingan tersebut berlangsung di Liga Champions dan menghasilkan total 19 gol.