Manchester City vs Brighton & Hove Albion: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 11.00 Etihad Stadium

72 jam berselang: City dan Brighton kembali berhadapan dalam laga penting di Etihad

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Manchester City menjamu Brighton & Hove Albion di Stadion Etihad dalam pertandingan Liga Primer yang penting bagi kedua klub setelah menjalani pekan yang melelahkan.

Tim asuhan Enzo Maresca menghadapi Brighton besutan Fabian Hurzeler pada Rabu dan lolos melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di Piala Liga. Kemenangan 4-3 dalam adu penalti itu belum cukup untuk meredakan kegelisahan, mengingat tim tamu nyaris membuat kejutan.

Performa City di Liga Primer belum konsisten. Kekalahan 2-1 dari Aston Villa mendahului laga piala tersebut. Meski kemenangan 5-1 atas AEK Athens di Liga Champions memberi sedikit harapan, skuad Maresca telah kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

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Brighton menempati posisi ketiga klasemen Liga Primer dan menjadi salah satu tim dengan serangan paling berbahaya di kompetisi musim ini. Kemenangan telak 5-0 atas Crystal Palace pada Oktober menunjukkan kualitas tim yang dibangun Hurzeler. Diego Gomez juga telah mengatakan secara terbuka bahwa ia merasa benar-benar bugar dan siap memberikan kontribusi setelah waktu bermainnya diatur dengan cermat sepanjang jadwal pertandingan tengah pekan.

Brighton kalah 2-0 di Anfield pada Minggu, tetapi kekalahan itu terjadi saat menghadapi Liverpool yang sedang tampil apik dan tidak banyak mengubah gambaran besar tentang tim Brighton yang tampil jauh melampaui ekspektasi musim ini.

Gianluigi Donnarumma kembali mengawal gawang City setelah Geronimo Rulli menjadi starter dalam laga piala, sementara Erling Haaland diperkirakan akan memimpin lini depan setelah diistirahatkan pada tengah pekan. Maresca mengharapkan respons dari skuad yang menunjukkan karakter dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan melawan lawan yang sama beberapa hari lalu.

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