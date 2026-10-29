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Premier League
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Etihad Stadium
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Pratinjau Manchester City vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer: Ketegangan adu penalti tengah pekan terbawa ke laga unggulan Sabtu

Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Premier League
Manchester City
Brighton & Hove Albion

Hanya tiga hari setelah duel sengit babak keempat Piala Carabao di Manchester Timur berakhir 2-2 dan ditentukan lewat adu penalti 4-3, Manchester City dan Brighton & Hove Albion kembali bertemu di Stadion Etihad dengan poin-poin penting Liga Primer dipertaruhkan.

Manchester City vs Brighton & Hove Albion: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 9
Etihad Stadium

72 jam berselang: City dan Brighton kembali berhadapan dalam laga penting di Etihad

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Manchester City menjamu Brighton & Hove Albion di Stadion Etihad dalam pertandingan Liga Primer yang penting bagi kedua klub setelah menjalani pekan yang melelahkan.

Tim asuhan Enzo Maresca menghadapi Brighton besutan Fabian Hurzeler pada Rabu dan lolos melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di Piala Liga. Kemenangan 4-3 dalam adu penalti itu belum cukup untuk meredakan kegelisahan, mengingat tim tamu nyaris membuat kejutan.

Performa City di Liga Primer belum konsisten. Kekalahan 2-1 dari Aston Villa mendahului laga piala tersebut. Meski kemenangan 5-1 atas AEK Athens di Liga Champions memberi sedikit harapan, skuad Maresca telah kebobolan sepuluh gol dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Brighton menempati posisi ketiga klasemen Liga Primer dan menjadi salah satu tim dengan serangan paling berbahaya di kompetisi musim ini. Kemenangan telak 5-0 atas Crystal Palace pada Oktober menunjukkan kualitas tim yang dibangun Hurzeler. Diego Gomez juga telah mengatakan secara terbuka bahwa ia merasa benar-benar bugar dan siap memberikan kontribusi setelah waktu bermainnya diatur dengan cermat sepanjang jadwal pertandingan tengah pekan.

Brighton kalah 2-0 di Anfield pada Minggu, tetapi kekalahan itu terjadi saat menghadapi Liverpool yang sedang tampil apik dan tidak banyak mengubah gambaran besar tentang tim Brighton yang tampil jauh melampaui ekspektasi musim ini.

Gianluigi Donnarumma kembali mengawal gawang City setelah Geronimo Rulli menjadi starter dalam laga piala, sementara Erling Haaland diperkirakan akan memimpin lini depan setelah diistirahatkan pada tengah pekan. Maresca mengharapkan respons dari skuad yang menunjukkan karakter dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan melawan lawan yang sama beberapa hari lalu.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Brighton & Hove Albion

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formasi
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkJ. HadjamJ. HadjamL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Susunan Pemain Utama

Brighton & Hove Albion

Manajer

  • E. Maresca
  • F. Hurzeler

Performa

MCI

MCI - Performa

PSG
K2-4
IPS
M3-2
AEK
M5-1
AVL
K2-1
BHA
M2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
BHA

BHA - Performa

KZA
M4-0
CRY
M5-0
JAB
S0-0
LIV
K2-0
MCI
K2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Manchester CitySeriBrighton & Hove Albion
1
2
2
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
7Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
K
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
M
M
M
K
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
M
M
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
M
M
K
M
S
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
M
M
K
S
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
S
K
S
M
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
S
S
K
S
M
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
M
K
K
M
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
M
M
S
M
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
S
K
S
K
S
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
S
M
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
S
K
M
K
M
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
M
M
K
K
S
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
M
M
S
K
S
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
M
M
K
S
S
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
K
S
S
S
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
M
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
S
K
K
K
M
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
M
M
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
S
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi



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