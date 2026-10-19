Pratinjau Liverpool vs Villarreal di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Anfield

Liverpool vs Villarreal dimulai pada 20 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Liverpool berharap melanjutkan laju sempurna di Liga Champions saat bermain di Anfield

Pasukan Andoni Iraola menunjukkan karakter saat menghadapi Brentford di Premier League akhir pekan lalu. Mereka bangkit dari ketertinggalan untuk menang 2-1. Hasil itu sangat dibutuhkan setelah mereka dihajar Manchester City 3-0. Di Liga Champions, Liverpool sejauh ini tampil dominan dengan mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Anfield dan menghajar LASK 6-3 di kandang lawan. Meski mengawali kompetisi domestik dengan hasil yang tidak konsisten, pasukan Iraola kini memenangi enam dari delapan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

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Hasil Villarreal sejauh ini beragam

Rentetan tujuh kekalahan Villarreal di Liga Champions akhirnya berakhir pada laga terakhir mereka. Meski kebobolan lebih dulu, mereka mengalahkan Napoli 3-1. Kapal Selam Kuning mengawali musim ini dengan buruk, tanpa kemenangan dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, termasuk empat kekalahan beruntun. Mereka mulai menunjukkan perbaikan dengan memenangi tiga dari lima pertandingan, termasuk kemenangan atas Napoli tersebut.

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Laga di Anfield berpotensi menghasilkan banyak gol

Kapal Selam Kuning selalu kebobolan dalam 13 penampilan terakhir mereka di Liga Champions. Peluang mereka untuk mencatatkan nirbobol di Anfield tampak kecil, mengingat mereka hanya tiga kali tidak kebobolan dalam 33 pertandingan terakhir di kompetisi ini.

Statistik penting & cedera

Liverpool mencetak setidaknya dua gol dalam 13 dari 15 pertandingan terakhir mereka di fase grup Liga Champions di Anfield.

Liverpool akan tampil tanpa Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong, yang sama-sama cedera saat menghadapi Brentford akhir pekan lalu. Sementara itu, Villarreal akan bertandang ke Anfield tanpa Nicolas Pepe dan Tajon Buchanan.

Kabar tim & skuad

Andoni Iraola diperkirakan menurunkan tim yang kuat, dengan proyeksi susunan 11 pemain awal sebagai berikut: Alisson Becker; Jeremy Jacquet, Jeremie Frimpong, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araujo; Trey Nyoni, Ryan Gravenberch; Bradley Barcola, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Lewis Koumas. Saat ini belum ada laporan mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah, meski informasi terbaru akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Pelatih kepala Villarreal Inigo Perez diperkirakan menempatkan Luiz Junior di bawah mistar gawang, dengan empat bek yang terdiri dari Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga, dan Santiago Mourino. Alberto Moleiro dan Gerard Moreno termasuk di antara opsi penyerangan yang diproyeksikan tampil. Pada tahap ini, belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi di kubu tim tamu.

Performa

Liverpool menyambut laga ini dengan performa bagus, mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbaru, mereka bangkit untuk mengalahkan Brentford 2-1 di Premier League setelah sebelumnya menang 6-3 di kandang LASK dalam ajang Liga Champions. Satu-satunya hasil buruk dalam rangkaian itu adalah kekalahan kandang 3-0 dari Manchester City. Dalam lima pertandingan tersebut, Liverpool mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh kali, mencerminkan gaya bermain menyerang yang sesekali membuat pertahanan mereka terbuka.

Dalam lima pertandingan terakhir, Villarreal mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Elche di LaLiga pada akhir pekan sebelum meraih kemenangan impresif 3-1 atas Napoli di Liga Champions. Kekalahan 1-0 dari Real Madrid menjadi satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut. Villarreal mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali dalam lima laga itu, menunjukkan bahwa mereka datang ke Anfield dengan momentum menyerang yang kuat.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada semi-final Liga Champions 2022. Liverpool menang 2-0 di Anfield sebelum Villarreal kalah 2-3 di kandang, sehingga Liverpool lolos dengan agregat 5-2. Dari lima pertemuan yang tercatat antara kedua tim, Liverpool memiliki rekor lebih baik. Liverpool juga mengalahkan Villarreal dalam dua leg semi-final Liga Europa 2016, dengan satu-satunya kemenangan Villarreal terjadi pada leg pertama duel tersebut.

Klasemen

Di fase liga Liga Champions, Liverpool menempati peringkat kelima, posisi yang membuat mereka tetap berpeluang besar lolos langsung ke babak 16 besar. Villarreal berada di peringkat ke-14, yang berarti mereka harus bersaing lebih ketat untuk mengamankan tempat di babak gugur. Situasi ini membuat laga tersebut semakin penting bagi tim tamu.