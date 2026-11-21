Liverpool vs Manchester United: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 11 22 Nov 2026 - 11.30 Anfield

Ujian berat pertama Pochettino di tengah momentum Liverpool di Anfield

Liverpool menjamu Manchester United di Anfield pada Minggu dalam laga Liga Primer yang penting bagi persaingan di papan atas maupun bawah klasemen. Liverpool menempati posisi keempat, sementara United datang dengan terpuruk di peringkat ke-18 setelah mengawali musim dengan buruk.

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Mauricio Pochettino akan memimpin United untuk pertama kalinya setelah pekan lalu dipastikan sebagai pengganti Michael Carrick. Ia terbang dari Cincinnati ke Manchester segera setelah pertandingan Concacaf Nations League melawan Haiti pada Selasa, sehingga staf pelatihnya hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan skuad barunya menghadapi salah satu laga tandang paling berat di sepakbola Inggris.

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Manajer Liverpool Andoni Iraola juga memiliki kekhawatiran tersendiri menjelang akhir pekan. Daftar cedera yang panjang telah mengganggu skuadnya selama beberapa pekan terakhir, sementara kondisi kebugaran Dominik Szoboszlai masih terus dipantau setelah gelandang asal Hungaria itu tetap bermain meski merasa tidak nyaman selama jeda internasional.

Situasi United mengkhawatirkan. Satu kemenangan dari 10 pertandingan pertama mereka di Liga Primer membuat mereka berada di zona degradasi. Pochettino pun langsung menghadapi ujian berat melawan Liverpool yang, meski juga tampil tidak konsisten, sangat diunggulkan saat bermain di kandang.

Bagi Pochettino, Minggu menjadi awal dari upayanya menyelamatkan United. Staf pendukungnya telah meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Amerika Serikat untuk memulai persiapan di Carrington, tetapi waktu yang tersedia bagi mereka sangat terbatas.

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