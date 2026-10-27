Pratinjau Liverpool vs Chelsea di Piala Liga Inggris

Carabao Cup - Pekan 4 28 Okt 2026 - 16.00 Anfield

Liverpool menjamu Chelsea di Anfield dalam ajang Piala Liga Inggris pada Rabu, 28 Oktober pukul 17.00 EST dan 19.00 GMT. Bisakah tim asuhan Andoni Iraola melanjutkan rentetan hasil dan penampilan bagus mereka belakangan ini?

Iraola akhirnya membuat Liverpool tampil meyakinkan

Liverpool memenangi empat pertandingan beruntun di semua kompetisi. Terakhir, mereka mengalahkan Brighton yang tampil mengesankan untuk meraih kemenangan pertama di Liga Primer Inggris di Anfield musim ini. Rangkaian kemenangan itu juga mencakup keberhasilan mengalahkan LASK dan Brentford di kandang lawan, serta kemenangan kandang 4-3 atas Villarreal di Liga Champions. Iraola ingin membenahi lini belakang Liverpool yang mudah kebobolan. Timnya hanya sekali mencatatkan nirbobol dalam lima pertandingan terakhir.

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Isak dan Barcola, rekrutan berbiaya besar, mulai menunjukkan hasil

Penyerang asal Swedia Alexander Isak mencetak gol keenamnya musim ini saat menghadapi Brighton, sementara rekrutan anyar Bradley Barcola memberikan assist untuk mantan pemain Newcastle tersebut.

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Chelsea sedang terpuruk jelang lawatan ke Anfield

Chelsea kalah 2-0 saat menjamu Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris pada pertandingan terakhir mereka. Itu baru kemenangan kedua Tottenham di Stamford Bridge dalam 37 kesempatan di Liga Primer Inggris. Hasil tersebut tentu mengecewakan pendukung Chelsea. Performa Chelsea yang sulit ditebak belakangan ini tergambar dari dua kekalahan, dua kemenangan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Primer Inggris.

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Statistik penting, kabar cedera, dan skorsing

Liverpool tidak terkalahkan dalam lima pertemuan kandang terakhir melawan Chelsea.

Cole Palmer harus absen membela Chelsea karena skorsing setelah menerima kartu merah saat melawan Tottenham, sementara Emi Martinez dan Joao Pedro masih menepi akibat cedera.

Perkiraan susunan pemain

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Kabar tim dan skuad

Andoni Iraola memimpin Liverpool dalam pertandingan Piala Liga Inggris ini, tetapi hingga saat ini belum tersedia perkiraan susunan pemain, daftar cedera, maupun rincian skorsing yang telah dikonfirmasi. Informasi terbaru akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Xabi Alonso memimpin Chelsea dalam laga ini. Namun, rincian skuad, kabar cedera, maupun informasi skorsing juga belum dikonfirmasi saat ini. Kabar tim lebih lanjut diperkirakan akan dirilis menjelang pertandingan.

Performa

Liverpool menyongsong pertandingan ini dengan performa bagus setelah meraih empat kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat mereka takluk 3-0 dari Manchester City di Liga Primer Inggris pada 11 Oktober. Sejak itu, Liverpool memenangi empat pertandingan beruntun, termasuk kemenangan 3-6 di kandang LASK dalam ajang Liga Champions dan kemenangan 4-3 atas Villarreal. Dalam lima pertandingan tersebut, Liverpool mencetak 16 gol dan kebobolan 9 kali. Catatan itu menunjukkan ketajaman serangan mereka, meski lini belakangnya sesekali terbuka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Brighton di Liga Primer Inggris pada 25 Oktober.

Chelsea mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Tottenham Hotspur pada 24 Oktober. Sebelumnya, Chelsea mengalahkan Bournemouth 5-1 dan menang 2-0 di kandang Everton, tetapi juga sempat kalah 3-0 dari Brentford dalam periode tersebut. Chelsea bermain imbang 2-2 dengan Hull City dalam satu pertandingan lainnya, sehingga menyongsong laga piala ini dengan performa yang naik turun.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Primer Inggris pada 9 Mei 2026, ketika Liverpool dan Chelsea bermain imbang 1-1 di Anfield. Sebelumnya, Chelsea menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025 dan 3-1 di kandang pada Mei 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool menang dua kali, Chelsea menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya di Piala Liga Inggris yang tercatat dalam data berakhir dengan kemenangan 1-0 Liverpool di kandang Chelsea pada Februari 2024.