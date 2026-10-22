Liverpool vs Brighton & Hove Albion: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 8 25 Okt 2026 - 10.00 Anfield

Liverpool F.C. menjamu Brighton & Hove Albion F.C. pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) di Anfield dalam pertandingan pekan kedelapan Premier League.

Getty Images

Liverpool asuhan Iraola siap mempertahankan rekor kandang melawan Brighton yang sedang melaju kencang

Liverpool asuhan Andoni Iraola kembali berlaga di Premier League dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang tipis 4-3 atas Villarreal dalam pertandingan Champions League yang mendebarkan pada Selasa malam. Setelah bangkit dari kekalahan sebelumnya di kompetisi domestik melawan Manchester City dengan mengalahkan Brentford 2-1 dan meraih kemenangan di Eropa, Liverpool bertekad menjaga rekor kandangnya. Namun, Brighton asuhan Fabian Hürzeler menghadirkan ancaman serius. Mereka datang ke Merseyside setelah membantai Crystal Palace 5-0 di Premier League, dengan torehan sembilan gol dalam dua pertandingan terakhir.

Getty Images

Duel kunci: Alexis Mac Allister vs Pascal Groß

Penggerak lini tengah yang sedang tajam: Mantan pemain Brighton, Alexis Mac Allister, sedang tampil gemilang bersama Liverpool. Ia mencetak dua gol melawan Villarreal pada tengah pekan, sehingga totalnya menjadi empat gol dalam dua penampilan terakhir.

Pengatur permainan: Pemain veteran asal Jerman, Pascal Groß, menjadi tumpuan lini tengah Brighton. Groß harus mengganggu permainan Mac Allister dan Ryan Gravenberch di area tengah agar Liverpool tidak leluasa melancarkan transisi cepat ke depan.

Getty Images

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Gambaran pertandingan: Liverpool sangat diunggulkan di kandang sendiri, Anfield, berkat catatan pertemuan yang lebih baik dan ketajaman para pemainnya di area tengah. Namun, Brighton asuhan Hürzeler akan berupaya menerapkan tekanan tinggi sejak awal dan memanfaatkan kemungkinan kelelahan di lini pertahanan Liverpool setelah laga Eropa pada tengah pekan.

Kabar tim & skuad

Liverpool menghadapi pertandingan ini tanpa sejumlah besar pemain tim utama. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong, dan Dominik Szoboszlai semuanya tercatat absen karena cedera. Iraola akan memberikan kabar lebih lanjut mengenai skuadnya menjelang sepak mula.

Brighton juga kehilangan sejumlah pemain penting. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, dan Yankuba Minteh semuanya harus menepi. Hurzeler tidak menghadapi masalah skorsing, sementara kabar tim lebih lanjut akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa

Liverpool meraih tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, disertai satu hasil imbang dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Brentford di Premier League. Mereka juga mencatat kemenangan 6-3 atas LASK di Champions League. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut terjadi saat mereka takluk 0-3 dari Manchester City di Etihad. Dalam lima pertandingan itu, Liverpool mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali.

Brighton memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Crystal Palace di Premier League, setelah sebelumnya menang 4-0 atas FK Kauno Zalgiris di Conference League. Dalam periode tersebut, Brighton juga mengalahkan Arsenal 3-0 dan Manchester United 3-2 di Carabao Cup, menjadikannya tim dengan performa paling menonjol di liga.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Brighton mengalahkan Liverpool 2-1 di Amex Stadium dalam laga Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Brighton, dengan satu kemenangan tambahan Brighton dalam rangkaian tersebut. Hasil paling menonjol bagi Liverpool dalam periode itu adalah kemenangan 3-0 di Piala FA di Anfield pada Februari 2026.