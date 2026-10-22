Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoBrighton & Hove Albion
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Liverpool vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer: Liverpool asuhan Andoni Iraola bertekad meredam Brighton & Hove Albion yang tengah tampil impresif

Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Premier League
Liverpool
Brighton & Hove Albion

Sembilan gol dalam dua pertandingan terakhir membuat Brighton menjadi ujian berat bagi Liverpool. Namun, tim asuhan Andoni Iraola juga datang ke Anfield Minggu ini dengan momentum yang eksplosif dan Alexis Mac Allister yang sedang tampil apik.

Liverpool vs Brighton & Hove Albion: Detail pertandingan

crest
Premier League - Pekan 8
Anfield

Liverpool F.C. menjamu Brighton & Hove Albion F.C. pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) di Anfield dalam pertandingan pekan kedelapan Premier League.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Liverpool asuhan Iraola siap mempertahankan rekor kandang melawan Brighton yang sedang melaju kencang

Liverpool asuhan Andoni Iraola kembali berlaga di Premier League dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang tipis 4-3 atas Villarreal dalam pertandingan Champions League yang mendebarkan pada Selasa malam. Setelah bangkit dari kekalahan sebelumnya di kompetisi domestik melawan Manchester City dengan mengalahkan Brentford 2-1 dan meraih kemenangan di Eropa, Liverpool bertekad menjaga rekor kandangnya. Namun, Brighton asuhan Fabian Hürzeler menghadirkan ancaman serius. Mereka datang ke Merseyside setelah membantai Crystal Palace 5-0 di Premier League, dengan torehan sembilan gol dalam dua pertandingan terakhir.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Duel kunci: Alexis Mac Allister vs Pascal Groß

Penggerak lini tengah yang sedang tajam: Mantan pemain Brighton, Alexis Mac Allister, sedang tampil gemilang bersama Liverpool. Ia mencetak dua gol melawan Villarreal pada tengah pekan, sehingga totalnya menjadi empat gol dalam dua penampilan terakhir.

Pengatur permainan: Pemain veteran asal Jerman, Pascal Groß, menjadi tumpuan lini tengah Brighton. Groß harus mengganggu permainan Mac Allister dan Ryan Gravenberch di area tengah agar Liverpool tidak leluasa melancarkan transisi cepat ke depan.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Gambaran pertandingan: Liverpool sangat diunggulkan di kandang sendiri, Anfield, berkat catatan pertemuan yang lebih baik dan ketajaman para pemainnya di area tengah. Namun, Brighton asuhan Hürzeler akan berupaya menerapkan tekanan tinggi sejak awal dan memanfaatkan kemungkinan kelelahan di lini pertahanan Liverpool setelah laga Eropa pada tengah pekan.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Liverpool vs Brighton & Hove Albion

Manajer

  • A. Iraola

Liverpool menghadapi pertandingan ini tanpa sejumlah besar pemain tim utama. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong, dan Dominik Szoboszlai semuanya tercatat absen karena cedera. Iraola akan memberikan kabar lebih lanjut mengenai skuadnya menjelang sepak mula.

Brighton juga kehilangan sejumlah pemain penting. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, dan Yankuba Minteh semuanya harus menepi. Hurzeler tidak menghadapi masalah skorsing, sementara kabar tim lebih lanjut akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa

LIV

LIV - Performa

BOU
M0-1
MCI
K0-3
LAS
M3-6
BRE
M1-2
VIL
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BHA

BHA - Performa

MUN
M2-3
ARS
M3-0
SUN
M0-2
KZA
M4-0
CRY
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Liverpool meraih tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, disertai satu hasil imbang dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Brentford di Premier League. Mereka juga mencatat kemenangan 6-3 atas LASK di Champions League. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian tersebut terjadi saat mereka takluk 0-3 dari Manchester City di Etihad. Dalam lima pertandingan itu, Liverpool mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali.

Brighton memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-0 atas Crystal Palace di Premier League, setelah sebelumnya menang 4-0 atas FK Kauno Zalgiris di Conference League. Dalam periode tersebut, Brighton juga mengalahkan Arsenal 3-0 dan Manchester United 3-2 di Carabao Cup, menjadikannya tim dengan performa paling menonjol di liga.

Rekor pertemuan

Head to Head

LiverpoolSeriBrighton & Hove Albion
3
0
2
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FT
FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
10Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Brighton mengalahkan Liverpool 2-1 di Amex Stadium dalam laga Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Brighton, dengan satu kemenangan tambahan Brighton dalam rangkaian tersebut. Hasil paling menonjol bagi Liverpool dalam periode itu adalah kemenangan 3-0 di Piala FA di Anfield pada Februari 2026.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google