Liverpool vs Brighton & Hove Albion: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 8 25 Okt 2026 - 10.00 Anfield

Liverpool F.C. menjamu Brighton & Hove Albion F.C. pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) dalam laga pekan kedelapan Premier League di Anfield.

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Liverpool asuhan Iraola siap mempertahankan rekor kandang melawan Brighton yang sedang melaju kencang

Liverpool asuhan Andoni Iraola kembali berlaga di Premier League dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Villarreal 4-3 dalam pertandingan Champions League yang mendebarkan pada Selasa malam. Setelah bangkit dari kekalahan sebelumnya di kompetisi domestik melawan Manchester City dengan mengalahkan Brentford 2-1 dan meraih kemenangan di Eropa, Liverpool bertekad menjaga rekor kandangnya. Namun, Brighton asuhan Fabian Hürzeler menghadirkan ancaman besar: Mereka datang ke Merseyside setelah menghajar Crystal Palace 5-0 di Premier League, dengan torehan sembilan gol dalam dua pertandingan terakhir.

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Duel kunci: Alexis Mac Allister vs Pascal Groß

Penggerak lini tengah yang sedang tajam: Mantan pemain Brighton, Alexis Mac Allister, sedang tampil gemilang bersama Liverpool. Dua golnya ke gawang Villarreal pada tengah pekan membuatnya mengoleksi empat gol dalam dua penampilan terakhir.

Pengatur permainan: Pemain veteran Jerman, Pascal Groß, menjadi poros lini tengah Brighton. Groß harus mengganggu permainan Mac Allister dan Ryan Gravenberch di area tengah agar Liverpool tidak leluasa melancarkan serangan cepat ke depan.

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Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Gambaran pertandingan: Liverpool sangat diunggulkan saat bermain di kandang, Anfield, berkat catatan pertemuan yang lebih baik dan ketajaman lini tengah yang luar biasa. Namun, Brighton asuhan Hürzeler akan berusaha menerapkan tekanan tinggi sejak awal dan memanfaatkan kemungkinan lini pertahanan Liverpool masih kelelahan setelah pertandingan di Eropa pada tengah pekan.

Kabar tim & skuad

Liverpool menghadapi pertandingan ini tanpa sejumlah besar pemain tim utama. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong, dan Dominik Szoboszlai semuanya dinyatakan absen karena cedera. Iraola akan memberikan informasi terbaru mengenai skuadnya sebelum kick-off.

Brighton juga kehilangan sejumlah pemain penting. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, dan Yankuba Minteh semuanya harus menepi. Hurzeler tidak menghadapi masalah skorsing, sementara kabar tim selengkapnya akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa terkini

Liverpool memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Brentford di Premier League. Liverpool juga mencatat kemenangan 6-3 atas LASK di Champions League. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat Liverpool takluk 3-0 dari Manchester City di Etihad. Dalam lima pertandingan tersebut, Liverpool mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali.

Brighton memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam periode tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-0 atas Crystal Palace di Premier League, setelah sebelumnya menang 4-0 atas FK Kauno Zalgiris di Conference League. Dalam periode yang sama, Brighton juga mengalahkan Arsenal 3-0 dan Manchester United 3-2 di Carabao Cup, menjadikannya tim dengan performa paling menonjol di liga.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Brighton mengalahkan Liverpool 2-1 di Amex Stadium dalam laga Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Brighton, dengan satu kemenangan tambahan Brighton dalam rangkaian tersebut. Hasil paling menonjol bagi Liverpool dalam periode itu adalah kemenangan 3-0 di Piala FA di Anfield pada Februari 2026.

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