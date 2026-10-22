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Pratinjau Liverpool vs Brighton & Hove Albion di Liga Primer Inggris: Liverpool asuhan Andoni Iraola berupaya meredam Brighton yang sedang tampil gemilang

Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Premier League
Liverpool
Brighton & Hove Albion

Sembilan gol dalam dua laga terakhir menjadikan Brighton ujian berat bagi Liverpool. Namun, tim asuhan Andoni Iraola datang ke Anfield pada Minggu ini dengan momentum mereka sendiri yang menggebu-gebu, serta Alexis Mac Allister yang tengah tampil impresif.

Liverpool vs Brighton & Hove Albion: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 8
Anfield

Liverpool F.C. menjamu Brighton & Hove Albion F.C. pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) dalam laga pekan kedelapan Premier League di Anfield.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Liverpool asuhan Iraola siap mempertahankan rekor kandang melawan Brighton yang sedang melaju kencang

Liverpool asuhan Andoni Iraola kembali berlaga di Premier League dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Villarreal 4-3 dalam pertandingan Champions League yang mendebarkan pada Selasa malam. Setelah bangkit dari kekalahan sebelumnya di kompetisi domestik melawan Manchester City dengan mengalahkan Brentford 2-1 dan meraih kemenangan di Eropa, Liverpool bertekad menjaga rekor kandangnya. Namun, Brighton asuhan Fabian Hürzeler menghadirkan ancaman besar: Mereka datang ke Merseyside setelah menghajar Crystal Palace 5-0 di Premier League, dengan torehan sembilan gol dalam dua pertandingan terakhir.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Duel kunci: Alexis Mac Allister vs Pascal Groß

Penggerak lini tengah yang sedang tajam: Mantan pemain Brighton, Alexis Mac Allister, sedang tampil gemilang bersama Liverpool. Dua golnya ke gawang Villarreal pada tengah pekan membuatnya mengoleksi empat gol dalam dua penampilan terakhir.

Pengatur permainan: Pemain veteran Jerman, Pascal Groß, menjadi poros lini tengah Brighton. Groß harus mengganggu permainan Mac Allister dan Ryan Gravenberch di area tengah agar Liverpool tidak leluasa melancarkan serangan cepat ke depan.

Brighton & Hove Albion v FK Kauno Zalgiris - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Liverpool F.C. (4-3-3): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Nyoni, Gravenberch; Wirtz, Isak, Gakpo.

Brighton & Hove Albion (4-2-3-1): Verbruggen; Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli; Groß, Andrés; Gómez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

Gambaran pertandingan: Liverpool sangat diunggulkan saat bermain di kandang, Anfield, berkat catatan pertemuan yang lebih baik dan ketajaman lini tengah yang luar biasa. Namun, Brighton asuhan Hürzeler akan berusaha menerapkan tekanan tinggi sejak awal dan memanfaatkan kemungkinan lini pertahanan Liverpool masih kelelahan setelah pertandingan di Eropa pada tengah pekan.

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Liverpool vs Brighton & Hove Albion

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formasi
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzC. GakpoC. GakpoA. IsakA. IsakB. VerbruggenB. VerbruggenO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicF. KadiogluF. KadiogluL. DunkL. DunkC. AndresC. AndresM. De CuyperM. De CuyperP. GrossP. GrossY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
4-2-3-1
Liverpool

Susunan Pemain Utama

Brighton & Hove Albion

Pemain Pengganti

Manajer

  • A. Iraola
  • F. Hurzeler

Liverpool menghadapi pertandingan ini tanpa sejumlah besar pemain tim utama. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros, Jeremie Frimpong, dan Dominik Szoboszlai semuanya dinyatakan absen karena cedera. Iraola akan memberikan informasi terbaru mengenai skuadnya sebelum kick-off.

Brighton juga kehilangan sejumlah pemain penting. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Mats Wieffer, dan Yankuba Minteh semuanya harus menepi. Hurzeler tidak menghadapi masalah skorsing, sementara kabar tim selengkapnya akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Liverpool

Cedera dan Larangan Bermain

Brighton & Hove Albion

Performa terkini

LIV

LIV - Performa

BOU
M0-1
MCI
K0-3
LAS
M3-6
BRE
M1-2
VIL
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BHA

BHA - Performa

ARS
M3-0
SUN
M0-2
KZA
M4-0
CRY
M5-0
JAB
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/0
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5

Liverpool memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Brentford di Premier League. Liverpool juga mencatat kemenangan 6-3 atas LASK di Champions League. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat Liverpool takluk 3-0 dari Manchester City di Etihad. Dalam lima pertandingan tersebut, Liverpool mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali.

Brighton memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam periode tersebut. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-0 atas Crystal Palace di Premier League, setelah sebelumnya menang 4-0 atas FK Kauno Zalgiris di Conference League. Dalam periode yang sama, Brighton juga mengalahkan Arsenal 3-0 dan Manchester United 3-2 di Carabao Cup, menjadikannya tim dengan performa paling menonjol di liga.

Rekor pertemuan

Head to Head

LiverpoolSeriBrighton & Hove Albion
3
0
2
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FT
FA Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
0
FT
Premier League
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brighton & Hove Albion badge
Brighton & Hove Albion
BHA
1
FT
10Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Brighton mengalahkan Liverpool 2-1 di Amex Stadium dalam laga Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Brighton, dengan satu kemenangan tambahan Brighton dalam rangkaian tersebut. Hasil paling menonjol bagi Liverpool dalam periode itu adalah kemenangan 3-0 di Piala FA di Anfield pada Februari 2026.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
K
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
M
M
M
K
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
M
M
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
M
M
K
M
S
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
M
M
K
S
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
S
K
S
M
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
S
S
K
S
M
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
M
K
K
M
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
M
M
S
M
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
S
K
S
K
S
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
S
M
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
S
K
M
K
M
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
M
M
K
K
S
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
M
M
S
K
S
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
M
M
K
S
S
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
K
S
S
S
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
M
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
S
K
K
K
M
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
M
M
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
S
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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