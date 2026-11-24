Lille vs Bayern Munich: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille menjamu Bayern Munich di Liga Champions di Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq. Kedua tim datang dengan berbagai hal yang harus dipikirkan.

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Lille asuhan Davide Ancelotti kalah 1-0 di kandang dari Lyon dalam laga Ligue 1 pada Sabtu. Hasil itu mengakhiri rentetan singkat laga tanpa kekalahan mereka, sekaligus membuat mereka gagal mencetak gol dalam pertandingan terakhir.

Perjalanan mereka di Eropa berlangsung berat. Hasil imbang tanpa gol melawan Bodo/Glimt pada bulan ini tidak banyak membantu mereka beranjak dari papan bawah klasemen fase liga.

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Bayern bertandang ke Prancis utara di tengah krisis cedera. Harry Kane menjalani operasi akibat robeknya ligamen pergelangan kaki setelah terpaksa ditarik keluar saat bermain imbang 1-1 melawan Koln. Ia diperkirakan absen sekitar tiga bulan.

Michael Olise juga meninggalkan pertandingan itu saat turun minum karena masalah pada kaki dan diperkirakan absen dalam lawatan ini. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Ismael Saibari termasuk pemain yang sudah lebih dulu absen. Vincent Kompany mengatakan ia tidak ingin skuadnya panik.

Bayern tetap memiliki kualitas untuk menyulitkan lawan, setelah mengalahkan Atletico Madrid 2-0 pada fase liga sebelumnya. Lille harus tampil sigap sejak peluit pertama.

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