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Ligue 1
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Parc des Princes
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Pratinjau Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lyon: PSG sarat daya gedor incar puncak klasemen melawan Lyon

Paris Saint-Germain vs Lyon
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Lyon

Baru saja meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions, Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique akan mempertahankan markasnya, Parc des Princes, saat menghadapi Lyon yang ingin bangkit setelah mengalami kekecewaan di kompetisi Eropa pada tengah pekan.

Paris Saint-Germain vs Lyon: Detail pertandingan

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Ligue 1 - Pekan 8
Parc des Princes

Paris Saint-Germain menjamu Olympique Lyonnais pada Senin, 26 Oktober 2026 pukul 19.45 GMT (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) dalam pertandingan pekan kedelapan Ligue 1 di Parc des Princes.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Ketajaman PSG diuji ketangguhan Lyon dalam laga besar di ibu kota

Aksi gemilang di kompetisi Eropa menjadi pembuka bagi laga besar Ligue 1 pada Minggu di Parc des Princes, saat Paris Saint-Germain menjamu rival lamanya, Lyon. Tim juara asuhan Luis Enrique datang dengan performa impresif setelah mengalahkan Barcelona 4–2 di Liga Champions pada Selasa, berkat gol-gol Vitinha dan Fabián Ruiz pada fase akhir pertandingan. Penampilan di kompetisi Eropa itu melengkapi dua kemenangan beruntun setelah PSG menang 3–1 di kandang Strasbourg dalam laga domestik. Mereka menghadapi Lyon yang ingin bangkit setelah menelan kekalahan berat 3–0 dari Hoffenheim di Liga Europa pada Kamis, meski baru-baru ini meraih kemenangan atas OGC Nice di kompetisi domestik.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Duel kunci: Désiré Doué vs Moussa Niakhaté

Penggerak serangan yang sedang tampil apik: Désiré Doué tampil menonjol saat menghadapi Barcelona pada tengah pekan dengan mencetak gol pembuka dan memberikan satu assist penting. Pergerakannya yang luwes antara sisi kiri dan ruang-ruang di tengah menghadirkan ancaman langsung bagi lini belakang Lyon.

Pemimpin lini pertahanan: Moussa Niakhaté menjadi tumpuan pertahanan tengah Lyon. Niakhaté harus menjaga disiplin posisi untuk membatasi ruang bagi Doué dan Khvicha Kvaratskhelia, sekaligus menghadapi transisi cepat Paris saat kembali menekan lawan.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique Lyonnais (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah,Himbert, Nakamura.

Gambaran pertandingan: PSG menjadi favorit kuat di kandang berkat dominasi penguasaan bola di area tengah dan pergerakan Achraf Hakimi yang kerap maju melewati pemain sayap. Peluang utama Lyon untuk membuat kejutan bertumpu pada transisi cepat ke depan melalui Keito Nakamura dan Rémi Himbert guna memanfaatkan celah di pertahanan yang ditinggalkan saat PSG terus menekan tinggi.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Lyon

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovL. DigneL. DigneA. HakimiA. HakimiI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoJ. NevesJ. NevesVitinhaVitinhaW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryF. TorresF. TorresM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueD. GreifD. GreifM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameF. BacherF. BacherM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannK. BoudacheK. BoudacheC. TolissoC. TolissoE. NuamahE. Nuamah
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Susunan Pemain Utama

Lyon

Manajer

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique tidak dapat menggunakan dua pemain dalam pertandingan ini. Senny Mayulu dan Nuno Mendes sama-sama tercatat mengalami cedera dan tidak bisa dipilih. Tidak ada pemain dalam skuad PSG yang dilaporkan terkena skorsing. Pembaruan mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Paulo Fonseca harus menghadapi satu masalah cedera, dengan Mohamed Ouedraogo dipastikan absen untuk Lyon. Keito Nakamura terkena skorsing dan juga akan melewatkan pertandingan ini. Susunan pemain tim tamu akan dikonfirmasi menjelang sepak mula.

Performa

PSG

PSG - Performa

OM
M1-2
LEM
M3-1
MCI
M2-4
STR
M1-3
BAR
M4-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
OL

OL - Performa

REN
M4-0
RCL
K2-1
CRY
M3-2
NCE
M2-1
TSG
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

PSG memenangi kelima pertandingan terakhirnya di Ligue 1 dan Liga Champions, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan lima kali dalam periode tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan tandang 3-1 atas Strasbourg di Ligue 1. Mereka juga mengalahkan Manchester City 4-2 pada fase liga Liga Champions serta meraih kemenangan atas Le Mans, Marseille, dan Brest di liga. Lima kemenangan dari lima laga menunjukkan konsistensi hasil tanpa satu pun hasil imbang atau kekalahan.

Lyon memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1 dan Liga Europa. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-1 dari Lens. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Nice di Ligue 1. Mereka juga mengalahkan Crystal Palace 3-2 di Liga Europa dan menang telak 4-0 atas Rennes di liga. Tim asuhan Fonseca mencetak 12 gol dalam lima pertandingan terakhirnya.

Rekor pertemuan

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriLyon
4
0
1
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FT
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FT
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FT
Coupe de France
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FT
12Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada April 2026, ketika Lyon menang 2-1 di Parc des Princes dalam laga Ligue 1. Hasil itu menjadi kekalahan kandang terakhir PSG dalam pertemuan kedua tim. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG meraih tiga kemenangan dan Lyon dua, dengan PSG mencetak 10 gol dan Lyon delapan gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
RennesRennesREN
85121814+416
M
K
M
K
M
2
LilleLilleLIL
8431116+515
S
S
M
K
M
3
MonacoMonacoASM
8431117+415
S
K
S
M
S
4
LyonLyonOL
7421135+814
M
K
M
S
M
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
M
M
M
M
K
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
K
M
K
M
S
7
LensLensRCL
84131612+413
M
M
M
K
S
8
MarseilleMarseilleOM
84041813+512
M
M
M
K
K
9
LorientLorientFCL
833276+112
S
M
M
K
S
10
NiceNiceNCE
8323810-211
M
K
M
M
K
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
S
M
S
M
S
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
S
M
K
M
M
13
BrestBrestB29
82331412+29
K
S
M
K
K
14
AngersAngersSCO
8224915-68
S
K
K
M
S
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
S
K
K
M
S
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
K
K
K
K
S
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
S
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
K
K
K
K
S
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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