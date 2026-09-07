Pratinjau Liga Champions UEFA Manchester United vs Sabah: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester United vs Sabah FK: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 1 10 Sep 2026 - 15.00 Old Trafford

Manchester United dan Sabah FK akan kick-off pada 10 September 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Kampanye Eropa dimulai di Manchester

Manchester United kembali ke kandang untuk menjamu wakil Azerbaijan, Sabah FK, di Old Trafford pada matchday 1 fase liga Liga Champions UEFA. Setelah hasil imbang domestik yang diraih dengan susah payah pada akhir pekan, Manchester United berupaya memanfaatkan keunggulan kandang untuk mengambil kendali awal di klasemen grup. Bagi pendatang baru di Eropa, Sabah FK, perjalanan menghadapi raksasa Inggris ini menjadi momen bersejarah sekaligus ujian besar bagi ketahanan mereka di level kontinental.

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Pesta gol babak kedua Manchester United di markas Everton

Manchester United memasuki laga pembuka pada Kamis malam setelah bermain imbang 2-2 dalam pertandingan sengit melawan Everton di Hill Dickinson Stadium pada matchday 3 Premier League (6 September). Setelah babak pertama tanpa gol, Bryan Mbeumo memecah kebuntuan 61 detik setelah babak kedua dimulai. Everton menyamakan kedudukan pada menit ke-83 melalui Tyrique George, tetapi pemain pengganti Benjamin Šeško membawa United kembali unggul lewat sundulan pada menit ke-88. Namun, Ainsley Maitland-Niles mencetak gol pada menit ke-96 untuk menggagalkan United meraih tiga poin penuh.

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Pernyataan tegas lima gol The Owls melawan Zira

Sabah FK melangkah ke Old Trafford dengan penuh kepercayaan diri setelah membukukan kemenangan kandang meyakinkan 5-0 atas Zira FK di Premier League Azerbaijan pada matchday 4 (5 September). Veljko Simić membuka skor pada menit ketujuh sebelum penyerang Joy-Lance Mickels tampil luar biasa dengan menuntaskan hat-trick melalui gol-gol pada menit ke-13, 30, dan 57. Pemain pengganti Christian Nwachukwu menambah gol kelima, memberi tim asuhan Valdas Dambrauskas momentum sempurna menjelang kompetisi Eropa.

David vs Goliath pada malam pertama Eropa

Manchester United memiliki keunggulan jelas dalam kedalaman skuad, pengalaman kontinental, dan dukungan suporter kandang. Lini serang yang diisi Bryan Mbeumo, Marcus Rashford, dan Benjamin Šeško akan berupaya menekan sejak awal, sementara Sabah akan mengandalkan permainan transisi bertahan mid-block yang rapat untuk melepas Joy-Lance Mickels dan Veljko Simić. Dengan poin penting fase liga diperebutkan, pertandingan Kamis ini menjanjikan daya tarik besar sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Manchester United ditangani Michael Carrick untuk laga Liga Champions ini. Belum ada informasi cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini, dan belum ada perkiraan susunan pemain yang dirilis. Kabar tim selanjutnya akan ditambahkan saat sudah tersedia menjelang kick-off.

Sabah FK dipimpin pelatih kepala Valdas Dambrauskas. Sama seperti United, belum ada pembaruan skuad atau cedera yang dikonfirmasi jelang pertandingan. Kembali cek untuk informasi terbaru sebelum laga.

Performa

Manchester United menatap laga ini dengan catatan terkini yang campur aduk, dengan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan telak 5-2 atas Ipswich Town di Premier League pada 30 Agustus. Sebelumnya, mereka menelan kekalahan 2-0 dari Hull City di liga dan takluk 4-2 dari AC Milan dalam laga persahabatan pramusim. United juga bermain imbang 1-1 melawan Leeds United dan Paris Saint-Germain dalam pertandingan persahabatan. Dalam lima laga tersebut, mereka mencetak 10 gol dan kebobolan sembilan.

Sabah FK datang dengan performa yang jauh lebih kuat, memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan tandang 1-0 atas Araz PFK di Premier League Azerbaijan pada 31 Agustus. Mereka juga mencatat kemenangan 5-2 atas Hapoel Beer Sheva di kualifikasi Liga Champions dan mengalahkan AGF 4-0 di putaran kualifikasi sebelumnya. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini adalah kekalahan kandang 2-1 dari Hapoel Beer Sheva, yang kemudian mereka balikkan pada leg kedua. Sabah mencetak 12 gol dan kebobolan empat dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Manchester United dan Sabah FK yang tercatat dalam data yang tersedia. Laga di Old Trafford ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua klub.