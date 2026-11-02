Galatasaray vs VfB Stuttgart: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 12.45 Rams Global Stadyumu

Atmosfer panas RAMS Park menanti Stuttgart yang tengah melaju kencang

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Galatasaray menjamu VfB Stuttgart di Rams Global Stadyumu, Istanbul, pada Selasa, 3 November 2026, dalam fase liga Liga Champions. Kedua klub belum pernah bertemu di kompetisi UEFA, sehingga laga ini menjadi pertemuan pertama dua tim dengan ambisi berbeda di Eropa musim ini.

Galatasaray datang setelah memenangi derbi melawan Fenerbahce dengan skor 2-1 di Super Lig Minggu lalu. Tim asuhan Okan Buruk memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sementara kemenangan 4-2 atas Lille di Liga Champions pekan lalu menunjukkan bahwa mereka punya ancaman nyata di depan gawang pada level ini.

Juara Turki itu berada di peringkat ke-23 klasemen Liga Champions. Artinya, poin dalam laga ini bukan sekadar diharapkan, melainkan nyaris wajib diraih jika Galatasaray ingin terhindar dari eliminasi dan melaju ke fase berikutnya.

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Stuttgart, yang ditangani Sebastian Hoeness, datang dengan situasi berbeda. Berada di peringkat keenam klasemen Liga Champions, tim asal Jerman itu memiliki momentum di Eropa serta posisi yang memungkinkan mereka menghadapi laga ini dengan percaya diri, bukan dengan rasa terdesak.

Stuttgart bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid dalam laga Liga Champions terakhirnya. Sebelumnya, mereka mengalahkan Slovan Bratislava 3-0. Dua hasil itu menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi lawan papan atas maupun laga yang wajib dimenangi. Performa mereka di Bundesliga belum konsisten, tetapi di Eropa mereka tampil tenang dan efektif.

Rams Park, yang berkapasitas lebih dari 53.000 penonton dan memiliki salah satu atmosfer paling intens dalam sepakbola Eropa, akan menjadi tempat yang sulit bagi tim tamu. Stuttgart harus tampil dalam kondisi terbaik untuk meraih hasil di Istanbul.

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