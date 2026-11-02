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Pratinjau Liga Champions UEFA Galatasaray vs Stuttgart: Kedua tim bawa ketajaman dari kompetisi domestik ke atmosfer panas RAMS Park

Galatasaray vs VfB Stuttgart
Champions League
Galatasaray
VfB Stuttgart

Berbekal momentum dari kemenangan telak 4-0 di kandang Konyaspor, pemuncak klasemen liga Turki Galatasaray menjamu skuad VfB Stuttgart yang tak gentar dan tengah bersemangat setelah meraih kemenangan sengit 4-2 atas Bayer Leverkusen.

Galatasaray vs VfB Stuttgart: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 4
Rams Global Stadyumu

Atmosfer panas RAMS Park menanti Stuttgart yang tengah melaju kencang

Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Galatasaray menjamu VfB Stuttgart di Rams Global Stadyumu, Istanbul, pada Selasa, 3 November 2026, dalam fase liga Liga Champions. Kedua klub belum pernah bertemu di kompetisi UEFA, sehingga laga ini menjadi pertemuan pertama dua tim dengan ambisi berbeda di Eropa musim ini.

Galatasaray datang setelah memenangi derbi melawan Fenerbahce dengan skor 2-1 di Super Lig Minggu lalu. Tim asuhan Okan Buruk memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, sementara kemenangan 4-2 atas Lille di Liga Champions pekan lalu menunjukkan bahwa mereka punya ancaman nyata di depan gawang pada level ini.

Juara Turki itu berada di peringkat ke-23 klasemen Liga Champions. Artinya, poin dalam laga ini bukan sekadar diharapkan, melainkan nyaris wajib diraih jika Galatasaray ingin terhindar dari eliminasi dan melaju ke fase berikutnya.

SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - DFB Cup 2026/27Getty Images

Stuttgart, yang ditangani Sebastian Hoeness, datang dengan situasi berbeda. Berada di peringkat keenam klasemen Liga Champions, tim asal Jerman itu memiliki momentum di Eropa serta posisi yang memungkinkan mereka menghadapi laga ini dengan percaya diri, bukan dengan rasa terdesak.

Stuttgart bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid dalam laga Liga Champions terakhirnya. Sebelumnya, mereka mengalahkan Slovan Bratislava 3-0. Dua hasil itu menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi lawan papan atas maupun laga yang wajib dimenangi. Performa mereka di Bundesliga belum konsisten, tetapi di Eropa mereka tampil tenang dan efektif.

Rams Park, yang berkapasitas lebih dari 53.000 penonton dan memiliki salah satu atmosfer paling intens dalam sepakbola Eropa, akan menjadi tempat yang sulit bagi tim tamu. Stuttgart harus tampil dalam kondisi terbaik untuk meraih hasil di Istanbul.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Galatasaray vs VfB Stuttgart

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formasi
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezR. SallaiR. SallaiA. BardakciA. BardakciI. JakobsI. JakobsA. BatrakovA. BatrakovY. AkgunY. AkgunGabriel SaraGabriel SaraL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. OsimhenD. SeimenD. SeimenM. MittelstaedtM. MittelstaedtR. HendriksR. HendriksA. Al DakhilA. Al DakhilJ. ChabotJ. ChabotG. ProemelG. ProemelB. El KhannoussB. El KhannoussC. FuehrichC. FuehrichJ. LewelingJ. LewelingF. JeltschF. JeltschD. UndavD. Undav
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-2-3-1
Galatasaray

Susunan Pemain Utama

VfB Stuttgart

Manajer

  • O. Buruk
  • S. Hoeness

Performa

GAL

GAL - Performa

BAR
K1-4
GEN
M0-1
LIL
M2-4
FB
M2-1
KSP
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
VFB

VFB - Performa

HSV
K1-0
ATM
S1-1
BMG
K2-3
SCP
M0-1
B04
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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