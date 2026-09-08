Pratinjau Liga Champions UEFA Barcelona vs Feyenoord: Semua yang perlu Anda ketahui

Barcelona vs Feyenoord: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 1 9 Sep 2026 - 12.45 Spotify Camp Nou

FC Barcelona dan Feyenoord akan kick-off pada 9 September 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Kampanye Eropa dibuka di Catalonia

FC Barcelona kembali ke kandang untuk menjamu wakil Belanda, Feyenoord, di Spotify Camp Nou dalam laga pembuka kampanye fase liga UEFA Champions League mereka. Sedang berada dalam momentum tinggi setelah start sempurna di musim domestik, tim asuhan Hansi Flick mengincar dominasi awal di Eropa dan menjaga kandang mereka. Bagi Feyenoord, perjalanan berat ke Barcelona menjadi ujian langsung bagi kapasitas mereka di Eropa saat berusaha membangun hasil domestik yang menggembirakan pada akhir pekan.

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Pesta kemenangan Blaugrana yang terinspirasi Yamal di Mestalla

FC Barcelona menyambut Rabu malam dengan performa gemilang setelah membantai Valencia CF 5-0 di kandang lawan, Mestalla, di LaLiga pada pekan keempat (6 September). Lamine Yamal membuka skor pada menit keenam dan menambah gol keduanya di akhir laga, sementara Fermín López, Raphinha, dan Pedri juga mencatatkan nama di papan skor. Kemenangan meyakinkan itu membuat Barca tetap sempurna di LaLiga dengan 12 poin dari empat pertandingan dan 14 gol yang mengesankan, menegaskan daya gedor kejam mereka di bawah Flick.

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Lonjakan The Rotterdammers di babak kedua di Nijmegen

Feyenoord bertolak ke Spanyol dengan penuh kepercayaan diri setelah kemenangan tandang 3-1 yang solid atas NEC Nijmegen di Eredivisie pada pekan kelima (5 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Gjivai Zechiël memecah kebuntuan pada menit ke-52 sebelum Luciano Valente dan Jerayno Schaken menambah gol di babak kedua untuk memastikan pertandingan berada di luar jangkauan lawan. Hasil itu menghentikan rangkaian dua hasil imbang beruntun di kompetisi domestik, memberi tim asuhan Giovanni van Bronckhorst ritme serangan yang sangat dibutuhkan jelang kompetisi Eropa.

Kembang api serangan di bawah cahaya Catalan

Kedua tim sama-sama mengandalkan sepakbola agresif dan menyerang, meski Barcelona memiliki keunggulan jelas dalam kualitas individu serta faktor kandang. Lini depan Barca yang eksplosif, dipimpin Lamine Yamal dan Raphinha, akan memberi tekanan besar kepada lini belakang Feyenoord yang dikawal Tsuyoshi Watanabe dan Jeremiah St. Juste. Dengan poin-poin penting dipertaruhkan di fase liga Champions League yang diperluas, laga pembuka pada Rabu menjanjikan tempo tinggi dan aksi menyerang sejak peluit pertama.

Perkiraan susunan pemain inti

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha

Feyenoord: Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Diarra

Kabar tim & skuad

Barcelona dilatih Hans-Dieter Flick, meski saat ini belum tersedia informasi cedera atau skorsing yang telah dikonfirmasi untuk tim tuan rumah, dan belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dirilis. Feyenoord menjalani laga ini di bawah Giovanni van Bronckhorst, dengan kondisi kebugaran skuad tim tamu juga sama belum jelas pada tahap ini. Kabar tim lengkap untuk kedua kubu akan ditambahkan di sini mendekati kick-off saat informasi yang telah dikonfirmasi tersedia.

Performa

Barcelona datang dengan performa luar biasa, memenangi lima pertandingan terbaru mereka di semua kompetisi. Tim asuhan Flick tampil sangat produktif di LaLiga, mengalahkan Rayo Vallecano 5-2 dalam pertandingan terbaru mereka dan menghancurkan Elche 5-0 pada Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Barcelona mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali, termasuk dua clean sheet beruntun melawan Athletic Bilbao dan Elche.

Catatan terbaru Feyenoord lebih tidak konsisten. Tim asuhan Van Bronckhorst membukukan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa imbang 2-2 melawan ADO Den Haag di Eredivisie. Hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan tandang 5-2 di markas Cambuur, meski dua hasil imbang dalam tiga laga liga terakhir mereka menunjukkan adanya kerentanan menjelang kompetisi Eropa.

Rekor pertemuan

Tidak ada data head-to-head antara Barcelona dan Feyenoord yang tersedia dari catatan yang diberikan. Informasi pertemuan historis akan diperbarui ketika data yang telah dikonfirmasi tersedia.