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Pratinjau Liga Champions UEFA Barcelona vs Feyenoord: Semua yang perlu Anda ketahui

Barcelona vs Feyenoord
Champions League
Barcelona
Feyenoord

Pratinjau pertandingan komprehensif Barcelona vs Feyenoord di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil liga domestik akhir pekan, performa terkini, dan sorotan utama jelang bentrokan Rabu malam ini di Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Feyenoord: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 1
Spotify Camp Nou

FC Barcelona dan Feyenoord akan kick-off pada 9 September 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Kampanye Eropa dibuka di Catalonia

FC Barcelona kembali ke kandang untuk menjamu wakil Belanda, Feyenoord, di Spotify Camp Nou dalam laga pembuka kampanye fase liga UEFA Champions League mereka. Sedang berada dalam momentum tinggi setelah start sempurna di musim domestik, tim asuhan Hansi Flick mengincar dominasi awal di Eropa dan menjaga kandang mereka. Bagi Feyenoord, perjalanan berat ke Barcelona menjadi ujian langsung bagi kapasitas mereka di Eropa saat berusaha membangun hasil domestik yang menggembirakan pada akhir pekan.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Pesta kemenangan Blaugrana yang terinspirasi Yamal di Mestalla

FC Barcelona menyambut Rabu malam dengan performa gemilang setelah membantai Valencia CF 5-0 di kandang lawan, Mestalla, di LaLiga pada pekan keempat (6 September). Lamine Yamal membuka skor pada menit keenam dan menambah gol keduanya di akhir laga, sementara Fermín López, Raphinha, dan Pedri juga mencatatkan nama di papan skor. Kemenangan meyakinkan itu membuat Barca tetap sempurna di LaLiga dengan 12 poin dari empat pertandingan dan 14 gol yang mengesankan, menegaskan daya gedor kejam mereka di bawah Flick.

FBL-NED-EREDIVISIE-NIJMEGEN-FEYENOORDGetty Images

Lonjakan The Rotterdammers di babak kedua di Nijmegen

Feyenoord bertolak ke Spanyol dengan penuh kepercayaan diri setelah kemenangan tandang 3-1 yang solid atas NEC Nijmegen di Eredivisie pada pekan kelima (5 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Gjivai Zechiël memecah kebuntuan pada menit ke-52 sebelum Luciano Valente dan Jerayno Schaken menambah gol di babak kedua untuk memastikan pertandingan berada di luar jangkauan lawan. Hasil itu menghentikan rangkaian dua hasil imbang beruntun di kompetisi domestik, memberi tim asuhan Giovanni van Bronckhorst ritme serangan yang sangat dibutuhkan jelang kompetisi Eropa.

Kembang api serangan di bawah cahaya Catalan

Kedua tim sama-sama mengandalkan sepakbola agresif dan menyerang, meski Barcelona memiliki keunggulan jelas dalam kualitas individu serta faktor kandang. Lini depan Barca yang eksplosif, dipimpin Lamine Yamal dan Raphinha, akan memberi tekanan besar kepada lini belakang Feyenoord yang dikawal Tsuyoshi Watanabe dan Jeremiah St. Juste. Dengan poin-poin penting dipertaruhkan di fase liga Champions League yang diperluas, laga pembuka pada Rabu menjanjikan tempo tinggi dan aksi menyerang sejak peluit pertama.

Perkiraan susunan pemain inti

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha

Feyenoord: Ernst; Read, Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Targhalline; Valente, Ferri, Diarra

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Feyenoord

4-2-3-1
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Barcelona
BAR
Formasi
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
J. GarciaJ. GarciaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinJ. KoundeJ. KoundeP. CubarsiP. CubarsiF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. ErnstT. ErnstJ. St. JusteJ. St. JusteT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielG. DiarraG. DiarraN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Barcelona

Susunan Pemain Utama

Feyenoord

Manajer

  • H. Flick
  • G. van Bronckhorst

Barcelona dilatih Hans-Dieter Flick, meski saat ini belum tersedia informasi cedera atau skorsing yang telah dikonfirmasi untuk tim tuan rumah, dan belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dirilis. Feyenoord menjalani laga ini di bawah Giovanni van Bronckhorst, dengan kondisi kebugaran skuad tim tamu juga sama belum jelas pada tahap ini. Kabar tim lengkap untuk kedua kubu akan ditambahkan di sini mendekati kick-off saat informasi yang telah dikonfirmasi tersedia.

Performa

BAR

BAR - Performa

AHL
M2-1
ELC
M0-5
ATH
M2-0
RAY
M5-2
VAL
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FEY

FEY - Performa

SPA
M0-1
GAE
S2-2
CAM
M2-5
HAA
S2-2
NEC
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Barcelona datang dengan performa luar biasa, memenangi lima pertandingan terbaru mereka di semua kompetisi. Tim asuhan Flick tampil sangat produktif di LaLiga, mengalahkan Rayo Vallecano 5-2 dalam pertandingan terbaru mereka dan menghancurkan Elche 5-0 pada Agustus. Dalam lima pertandingan tersebut, Barcelona mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali, termasuk dua clean sheet beruntun melawan Athletic Bilbao dan Elche.

Catatan terbaru Feyenoord lebih tidak konsisten. Tim asuhan Van Bronckhorst membukukan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa imbang 2-2 melawan ADO Den Haag di Eredivisie. Hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan tandang 5-2 di markas Cambuur, meski dua hasil imbang dalam tiga laga liga terakhir mereka menunjukkan adanya kerentanan menjelang kompetisi Eropa.

Rekor pertemuan

Tidak ada data head-to-head antara Barcelona dan Feyenoord yang tersedia dari catatan yang diberikan. Informasi pertemuan historis akan diperbarui ketika data yang telah dikonfirmasi tersedia.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Lolos ke 16 besar

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