Sporting CP vs Manchester United: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Estadio Jose Alvalade

Dua era baru bertemu di Lisbon

Manchester United bertandang ke Lisbon untuk menghadapi Sporting CP dalam laga Liga Champions di Estadio Jose Alvalade.

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Sporting datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Paulo Fonseca memenangi lima pertandingan terakhir mereka, termasuk kemenangan 4-0 atas Uniao Serra di Taca de Portugal pada Sabtu.

Mereka juga menang 1-0 di markas Shakhtar Donetsk pada awal bulan ini, hasil yang turut menjelaskan posisi mereka di paruh atas klasemen Liga Champions.

United datang setelah mengalami kekalahan menyakitkan. Laga pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih berakhir dengan kekalahan 4-0 di markas Liverpool, setelah Leny Yoro mendapat kartu merah sebelum menit kesepuluh.

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Lawatan ke Portugal memberi United kesempatan cepat untuk bangkit. Mereka mengalahkan Roma 3-2 di kompetisi ini pada awal bulan, tetapi telah kebobolan 15 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Pochettino kini harus menstabilkan tim yang berada di posisi ke-17 klasemen Liga Champions dan terpuruk dalam persaingan menghindari degradasi Liga Primer. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Pemain yang Patut Diperhatikan

Sporting CP: Luis Suarez menjadi pencetak gol terbanyak dengan sembilan gol, sementara Issa Doumbia, Geny Catamo, dan Rodrigo Zalazar masing-masing mencetak dua gol. Ivan Fresneda memimpin daftar pemberi assist dengan empat, sementara kedua kiper, Kaique Pereira dan Rui Silva, secara keseluruhan mencatatkan empat pertandingan tanpa kebobolan.

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Manchester United: Matheus Cunha menjadi pencetak gol terbanyak dengan tiga gol, disusul Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee, dan Bryan Mbeumo yang masing-masing mencetak dua gol. Bruno Fernandes dan Patrick Dorgu menjadi pemberi assist terbanyak dengan masing-masing dua assist dalam 10 pertandingan terakhir.

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