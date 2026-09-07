Champions League - Pekan 1 8 Sep 2026 - 15.00 Estadio do Dragao

FC Porto vs Manchester City dimulai pada 8 September 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Fase liga Liga Champions dimulai dengan Porto, juara 2004, menjamu Manchester City, juara 2023, di Porto. Kedua klub sama-sama mencatat start 100 persen di kompetisi domestik mereka.

Tim yang sedang on fire bertemu di Eropa

Memulai kampanye UCL ke-28, rekor Portugal, harapan kembali menggelora di Porto. Mereka mengawali musim domestik dengan sempurna, terakhir mengalahkan Moreirense pada Jumat malam. Francesco Farioli menjalani debutnya sebagai pelatih di UCL. Porto belum kalah di kandang pada tahun kalender ini, sementara mereka hanya kalah satu kali dalam 14 laga kandang terakhir di Eropa (M10, S3).

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City juga mencatat start sempurna 100 persen di musim Premier League mereka, mengalahkan Coventry 1-0 pada Sabtu berkat gol lain dari Erling Haaland, yang menjadi gol ke-300 dalam kariernya. Hebatnya, Manchester City kalah sembilan kali dalam 17 laga UCL terakhir mereka (M6, S2). Ini akan menjadi kampanye Liga Champions pertama mereka tanpa Pep Guardiola di area teknis sejak 2015-16, sesuatu yang butuh penyesuaian.

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Statistik kunci

Porto mencetak 2+ gol hanya dalam satu dari 16 pertemuan terakhir mereka melawan lawan asal Inggris.

13 dari 15 laga tandang UCL terakhir City menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

André Silva dari Porto mencatat enam keterlibatan gol dalam delapan penampilan UCL (G4, A2) pada periode pertamanya di klub.

Erling Haaland tinggal terpaut dua gol dari rekor sepanjang masa Sergio Agüero, yakni 36 gol UCL untuk City.

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Perkiraan susunan pemain

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Kabar tim & skuad

FC Porto ditangani oleh Francesco Farioli, meski saat ini belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi untuk tim tuan rumah. Belum ada susunan pemain awal yang mungkin dirilis pada tahap ini.

Enzo Maresca memimpin Manchester City untuk lawatan ke Portugal ini, tetapi tim tamu juga belum mengonfirmasi detail cedera atau skorsing, dan belum ada proyeksi XI yang dipublikasikan. Pembaruan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa

FC Porto datang ke pertandingan ini dengan memenangi lima laga terakhir mereka di semua kompetisi, dengan catatan empat kemenangan di Liga Portugal dan satu di Piala Super. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan tandang 3-0 atas Academico Viseu, dan mereka juga mengalahkan Arouca 2-0 serta Rio Ave 2-0 di pertandingan liga sebelumnya. Porto mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut tanpa kebobolan, rangkaian yang menegaskan soliditas pertahanan yang dibangun Farioli di tim ini.

Manchester City memenangi empat dari lima laga terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Arsenal di Community Shield, ketika mereka kalah 3-0. Sejak saat itu, tim asuhan Maresca kembali ke jalur kemenangan di Premier League, mengalahkan AFC Bournemouth 2-1 sebelum menang 4-1 di kandang Crystal Palace. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, City mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Desember 2020, ketika laga fase grup Liga Champions di Estadio do Dragao berakhir 0-0. Sebelumnya pada kampanye yang sama, Manchester City menang 3-1 di kandang pada Oktober 2020. Kedua tim juga bertemu di Liga Europa 2011-12, dengan City memenangi kedua leg: 2-1 di Porto dan 4-0 di kandang. Dari empat pertemuan yang tercatat, Manchester City menang tiga kali dan sekali imbang, mencetak 10 gol berbanding dua milik Porto.

Klasemen

Di Liga Champions, FC Porto dan Manchester City saat ini sama-sama berada di posisi pertama klasemen.