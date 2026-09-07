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Champions League
team-logoFC Porto
Estadio do Dragao
team-logoManchester City
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Pratinjau Liga Champions: FC Porto vs Manchester City

Champions League
FC Porto
Manchester City
E. Haaland
E. Fernandez
E. Maresca

Pratinjau pertandingan lengkap Porto vs Manchester City di Liga Champions. Kami membahas taktik, kabar tim, transfer, performa, dan lainnya.

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Champions League - Pekan 1
Estadio do Dragao

FC Porto vs Manchester City dimulai pada 8 September 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Pratinjau pertandingan

Fase liga Liga Champions dimulai dengan Porto, juara 2004, menjamu Manchester City, juara 2023, di Porto. Kedua klub sama-sama mencatat start 100 persen di kompetisi domestik mereka.

Tim yang sedang on fire bertemu di Eropa

Memulai kampanye UCL ke-28, rekor Portugal, harapan kembali menggelora di Porto. Mereka mengawali musim domestik dengan sempurna, terakhir mengalahkan Moreirense pada Jumat malam. Francesco Farioli menjalani debutnya sebagai pelatih di UCL. Porto belum kalah di kandang pada tahun kalender ini, sementara mereka hanya kalah satu kali dalam 14 laga kandang terakhir di Eropa (M10, S3).

FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEGetty Images

City juga mencatat start sempurna 100 persen di musim Premier League mereka, mengalahkan Coventry 1-0 pada Sabtu berkat gol lain dari Erling Haaland, yang menjadi gol ke-300 dalam kariernya. Hebatnya, Manchester City kalah sembilan kali dalam 17 laga UCL terakhir mereka (M6, S2). Ini akan menjadi kampanye Liga Champions pertama mereka tanpa Pep Guardiola di area teknis sejak 2015-16, sesuatu yang butuh penyesuaian.

marescaGetty Images

Statistik kunci

  • Porto mencetak 2+ gol hanya dalam satu dari 16 pertemuan terakhir mereka melawan lawan asal Inggris.
  • 13 dari 15 laga tandang UCL terakhir City menghasilkan lebih dari 2,5 gol.
  • André Silva dari Porto mencatat enam keterlibatan gol dalam delapan penampilan UCL (G4, A2) pada periode pertamanya di klub.
  • Erling Haaland tinggal terpaut dua gol dari rekor sepanjang masa Sergio Agüero, yakni 36 gol UCL untuk City.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain FC Porto vs Manchester City

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formasi
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
99D. Costa4J. Kiwior5J. Bednarek74F. Moura20A. Costa13P. Rosario8V. Froholdt10G. Veiga11Pepe19A. Silva7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi7I. Ndiaye5E. Anderson42A. Semenyo10R. Cherki17E. Fernandez9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Porto

Susunan Pemain Utama

Manchester City

Manajer

  • F. Farioli
  • E. Maresca

FC Porto ditangani oleh Francesco Farioli, meski saat ini belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi untuk tim tuan rumah. Belum ada susunan pemain awal yang mungkin dirilis pada tahap ini.

Enzo Maresca memimpin Manchester City untuk lawatan ke Portugal ini, tetapi tim tamu juga belum mengonfirmasi detail cedera atau skorsing, dan belum ada proyeksi XI yang dipublikasikan. Pembaruan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa

POR

POR - Performa

ALV
M2-0
RA
M0-2
ARO
M2-0
VIS
M0-3
MOR
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
MCI

MCI - Performa

ATM
M3-1
ARS
K3-0
BOU
M2-1
CRY
M1-4
COV
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

FC Porto datang ke pertandingan ini dengan memenangi lima laga terakhir mereka di semua kompetisi, dengan catatan empat kemenangan di Liga Portugal dan satu di Piala Super. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan tandang 3-0 atas Academico Viseu, dan mereka juga mengalahkan Arouca 2-0 serta Rio Ave 2-0 di pertandingan liga sebelumnya. Porto mencetak delapan gol dalam lima pertandingan tersebut tanpa kebobolan, rangkaian yang menegaskan soliditas pertahanan yang dibangun Farioli di tim ini.

Manchester City memenangi empat dari lima laga terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Arsenal di Community Shield, ketika mereka kalah 3-0. Sejak saat itu, tim asuhan Maresca kembali ke jalur kemenangan di Premier League, mengalahkan AFC Bournemouth 2-1 sebelum menang 4-1 di kandang Crystal Palace. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, City mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali.

Rekor pertemuan

Head to Head

FC PortoSeriManchester City
0
1
3
Champions League
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
FT
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
FT
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FT
2Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Desember 2020, ketika laga fase grup Liga Champions di Estadio do Dragao berakhir 0-0. Sebelumnya pada kampanye yang sama, Manchester City menang 3-1 di kandang pada Oktober 2020. Kedua tim juga bertemu di Liga Europa 2011-12, dengan City memenangi kedua leg: 2-1 di Porto dan 4-0 di kandang. Dari empat pertemuan yang tercatat, Manchester City menang tiga kali dan sekali imbang, mencetak 10 gol berbanding dua milik Porto.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Lolos ke 16 besar

Di Liga Champions, FC Porto dan Manchester City saat ini sama-sama berada di posisi pertama klasemen.

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