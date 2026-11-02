Pratinjau Atletico Madrid vs Bayern Munich di Liga Champions

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid menjamu Bayern Munich di Riyadh Air Metropolitano dalam pertandingan Liga Champions UEFA pada Selasa, 3 November. Laga dimulai pukul 15.00 EST atau 19.00 GMT.

Atlético sedang tampil gemilang di Spanyol, tetapi hasilnya beragam di Eropa

Empat kemenangan terakhir tim asuhan Diego Simeone di semua kompetisi diraih tanpa kebobolan. Mereka tetap hanya terpaut dua poin dari Barcelona di LaLiga berkat gol Alejandro Grimaldo dan Giuliano Simeone dalam kemenangan 2-0 atas Levante. Itu menjadi kemenangan ketujuh Atlético secara beruntun di LaLiga. Mereka hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan domestik terakhir. Namun, d kiprah mereka di Liga Champions masih belum menunjukkan hasil yang konsisten setelah kalah 2-1 dari Liverpool, menang 2-0 atas Manchester United yang sedang kesulitan, dan bermain imbang 1-1 dengan Stuttgart.

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Bayern semakin jarang mencatatkan nirbobol

Bayern bertandang ke ibu kota Spanyol setelah bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund di Bundesliga. Bayern mencatatkan angka xG sebesar 4,18 dan melepaskan 23 tembakan, tetapi gagal memanfaatkan banyak peluang. Di Eropa, dua laga terakhir mereka berakhir imbang, yakni 3-3 di markas Viking dan 2-2 saat menjamu Arsenal. Dalam hasil imbang melawan Dortmund, pemenang Ballon d'Or yang baru dinobatkan, Harry Kane, terlihat gagal mengeksekusi penalti, sesuatu yang jarang terjadi. Meski begitu, pemain asal Inggris tersebut telah mencetak empat gol dan menyumbang dua assist dalam tiga penampilan di Liga Champions musim ini.

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Statistik penting & kabar cedera

Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Michael Olise dari Bayern semuanya mengalami cedera saat bermain imbang melawan Dortmund. Kiper utama Manuel Neuer masih absen, sementara penggantinya, xxx, juga mengalami cedera saat menghadapi BVB.

Bayern mencetak gol dalam 24 pertandingan Liga Champions berturut-turut.

Kedua tim sama-sama mencetak gol dalam sembilan laga tandang terakhir Bayern di Liga Champions.

Kabar tim & skuad