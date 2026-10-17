Leeds United vs Manchester United: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 7 18 Okt 2026 - 09.00 Elland Road

Leeds United dan Manchester United akan memulai pertandingan pada 18 Oktober 2026 pukul 13.00 GMT (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

Duel rival dari kawasan Pennine di Yorkshire

Leeds United menjamu rival sengit Manchester United di Elland Road pada pekan ketujuh Premier League 2026/27. Di tengah atmosfer permusuhan yang diperkirakan membara di West Yorkshire, kedua tim berusaha bangkit dari hasil mengecewakan baru-baru ini dan meraih poin penting dalam salah satu rivalitas bersejarah paling sengit di sepakbola Inggris. Leeds ingin memanfaatkan dukungan kandang untuk meraih kemenangan terbesar mereka musim ini, sementara Manchester United berupaya kembali tampil konsisten setelah menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa.

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Kekalahan tipis Leeds dari Arsenal di Emirates

Leeds United menghadapi derbi hari Minggu dengan tekad bangkit setelah kalah 2-1 dalam laga tandang yang berlangsung ketat melawan Arsenal pada pekan keenam (10 Oktober). Bek James Justin menyamakan kedudukan bagi Leeds pada menit ke-55 lewat gol yang dieksekusi dengan baik sebelum Arsenal akhirnya kembali unggul. Dengan dukungan lini tengah yang tangguh, bertumpu pada Ethan Ampadu dan Anton Stach, serta ancaman James Justin di sisi lapangan, skuad Daniel Farke membawa ketahanan bertahan dan intensitas fisik ke pertandingan hari Minggu.

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Hasil mengecewakan Manchester United di kompetisi Eropa di Madrid

Manchester United melintasi kawasan Pennine dengan tekad bangkit setelah menjalani pekan yang sulit. Seusai bermain imbang 1-1 dengan Tottenham Hotspur di Old Trafford pada pekan keenam (10 Oktober), United kalah 2-0 dalam laga tandang Liga Champions melawan Atlético Madrid pada Selasa, 13 Oktober. Dengan penggerak kreativitas seperti Bruno Fernandes, United berupaya menghidupkan kembali kelancaran serangan mereka saat menghadapi Leeds yang menerapkan tekanan tinggi.

Duel di Elland Road

Dari segi taktik, duel hari Minggu menjanjikan pertarungan sengit yang diwarnai adu fisik dan peralihan permainan cepat. Leeds akan mengandalkan kepemimpinan Tarik Muharemović dan Nico Elvedi di jantung pertahanan untuk meredam lini depan United, sembari mengalirkan bola kepada Dominic Calvert-Lewin dan Brenden Aaronson lewat serangan balik cepat. Sementara itu, Manchester United akan berusaha mengendalikan tempo melalui Youri Tielemans dan Andrey Santos, sekaligus memberi ruang bagi Bryan Mbeumo dan Marcus Rashford untuk menyerang dari sisi lapangan. Dengan gengsi lokal dan poin penting Premier League dipertaruhkan, pertandingan hari Minggu menjanjikan drama berintensitas tinggi sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Leeds akan kehilangan Mateo Joseph, Joe Rodon, dan Daniel James akibat cedera, meski Daniel Farke belum memastikan susunan pemain inti menjelang pertandingan. Kabar terbaru mengenai ketersediaan pemain diperkirakan muncul mendekati waktu sepak mula.

Manchester United juga datang dengan sejumlah masalah cedera. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton, dan Manuel Ugarte semuanya harus absen, sehingga pilihan Michael Carrick semakin terbatas. Luke Shaw juga diragukan tampil setelah terlihat berjalan pincang menyusul hasil imbang melawan Tottenham akhir pekan lalu, dan keterlibatannya masih belum pasti.

Performa terkini

Leeds United menghadapi pertandingan ini dengan performa terkini yang naik turun, mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 4-1 atas Newcastle United di Premier League, tetapi setelah itu mereka kalah 6-3 dari Chelsea di Piala Carabao dan, yang terbaru, takluk 2-1 dari Arsenal di liga. Dalam lima laga tersebut, Leeds mencetak tujuh gol dan kebobolan sepuluh.

Lima pertandingan terakhir Manchester United juga menunjukkan performa yang tidak konsisten: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di Liga Champions saat mengalahkan Sabah FK 4-0, tetapi di kompetisi domestik mereka kesulitan, kalah dari Manchester City serta gagal mengalahkan Tottenham maupun Fulham. United mencetak tujuh gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Leeds di Old Trafford pada April 2026, hasil yang akan memberi kepercayaan diri kepada para pemain Farke menjelang laga ini. Sebelumnya, pertandingan liga di Elland Road pada Januari 2026 berakhir 1-1. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, tidak ada tim yang mendominasi. Hasilnya berimbang, dan kedua tim kerap mencetak gol.