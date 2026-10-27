Le Havre vs Paris Saint-Germain: Detail pertandingan

Ligue 1 - Pekan 9 30 Okt 2026 - 14.00 Stade Oceane

Le Havre menjamu sang juara dalam laga Ligue 1 pada Jumat malam

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Paris Saint-Germain bertandang ke Stade Oceane untuk menghadapi Le Havre dalam laga Ligue 1 yang mempertemukan juara bertahan dengan tim yang berjuang di papan bawah klasemen.

PSG datang dengan bekal lima kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions yang menegaskan status mereka sebagai penantang serius di semua ajang. Tim asuhan Luis Enrique mencetak banyak gol sepanjang rangkaian itu dan hanya kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Namun, pekan ini tidak berlalu tanpa kabar buruk. Khvicha Kvaratskhelia mengalami robek ligamen krusiatum anterior saat menghadapi Barcelona dan akan menjalani operasi di Doha, sehingga musimnya berakhir. Marquinhos juga mengalami masalah pada paha, meski Enrique menegaskan bahwa ia tidak berniat terburu-buru masuk ke bursa transfer untuk menutupi absennya para pemain tersebut.

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Le Havre berada di dasar klasemen Ligue 1 dan belum meraih kemenangan di liga musim ini. Tim asuhan Didier Digard kalah 4-3 dari Marseille dalam pertandingan terakhir mereka. Hasil itu memperpanjang periode sulit dan membuat mereka tertinggal di posisi terbawah. Mereka menghadapi laga ini tanpa empat pemain akibat cedera, sehingga kedalaman skuad mereka semakin terbatas.

Bagi PSG, lawatan ke markas Le Havre menjadi kesempatan untuk membangun momentum lebih lanjut dalam persaingan gelar. Kemenangan akan memperkuat posisi mereka di kelompok terdepan dan terus menekan tim-tim di atas mereka.

Hasil terkini

Le Havre AC: Sempat bangkit dalam kekalahan sengit 4-3 di kandang Olympique de Marseille pada Minggu, 25 Oktober. Dua gol Josh Maja (penalti menit ke-77, menit ke-89) dan satu gol Lamine N'Diaye (menit ke-86) nyaris membalikkan ketertinggalan empat gol.

Paris Saint-Germain: Mengalahkan Olympique Lyonnais 2-0 tanpa kebobolan di Parc des Princes pada Senin, 26 Oktober, berkat gol-gol di pengujung laga dari Senny Mayulu (menit ke-72) dan Mika Godts (menit ke-84).

Duel kunci: Josh Maja vs Willian Pacho

Penyerang yang sedang tampil tajam: Josh Maja mengubah jalannya pertandingan di Vélodrome setelah masuk sebagai pemain pengganti. Ia mencetak gol penalti, lalu menambah satu gol lagi lewat penyelesaian tajam dalam rentang dua belas menit. Nalurinya di kotak penalti dan ketajamannya dalam menuntaskan peluang menuntut barisan belakang Paris menjaganya dengan ketat.

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Andalan lini belakang: Bek tengah asal Ekuador, Willian Pacho, menjadi pilar pertahanan saat PSG mencatatkan nirbobol melawan Lyon. Ia memenangkan sejumlah tekel dan mencatatkan 83 umpan akurat. Pacho akan bertugas mengawal pergerakan Maja dan meredam serangan balik lewat bola udara dari Le Havre.

Kabar tim & skuad

Didier Digard tidak dapat memainkan Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, dan Elias Jelert karena cedera. Belum ada pemain tuan rumah yang dipastikan absen akibat skorsing, dan belum ada perkiraan susunan pemain yang diumumkan menjelang sepak mula.

Luis Enrique tidak memiliki masalah cedera baru yang tercatat selain yang sudah dipastikan di tingkat skuad. Tidak ada pemain PSG yang terkena skorsing untuk laga ini. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan mendekati sepak mula jika tersedia.

Performa

Le Havre hanya menang sekali dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan kemenangan tersebut diraih dalam laga persahabatan melawan Boulogne. Di Ligue 1, mereka kalah dalam empat pertandingan liga terakhir, termasuk kekalahan 3-1 dari Auxerre dan 4-3 dari Marseille dalam laga terkini. Mereka mencetak 11 gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan 14 kali. Catatan pertahanan tersebut mencerminkan tekanan yang dihadapi tim asuhan Digard.

PSG memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terkini mereka adalah kemenangan kandang 4-2 atas Barcelona di Liga Champions. Pada periode yang sama, mereka juga mengalahkan Manchester City 4-2 di kandang lawan. Di Ligue 1, mereka tidak kehilangan satu poin pun dalam tiga pertandingan terakhir. PSG mencetak 14 gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Februari 2026, ketika PSG menang 1-0 di Stade Oceane dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG menang empat kali dan sekali imbang, dengan mencetak 11 gol serta kebobolan lima kali. Le Havre belum pernah mengalahkan PSG dalam pertemuan-pertemuan tersebut.