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LaLiga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
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Pratinjau LaLiga Racing Santander vs Real Madrid: Real Madrid bertekad menundukkan Racing Santander yang tengah bersemangat

Racing Santander vs Real Madrid
LaLiga
Racing Santander
Real Madrid

Berbekal kemenangan El Clásico 2-1 yang tak terlupakan di Camp Nou, yang membuat persaingan gelar LaLiga kembali terbuka lebar, Real Madrid bertandang ke El Sardinero untuk menghadapi tim tuan rumah yang juga tengah bersemangat setelah bangkit dan menang dramatis 2-1 atas Espanyol.

Racing Santander vs Real Madrid: Detail pertandingan

crest
LaLiga - Pekan 11
Estadio El Sardinero

Raksasa ibu kota menghadapi ketangguhan Cantabria

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Real Madrid bertandang ke Estadio El Sardinero untuk menghadapi Racing Santander di LaLiga, dengan tekad terus mengejar pemuncak klasemen kompetisi kasta tertinggi Spanyol.

Tim asuhan Jose Mourinho tiba di Santander dalam performa bagus setelah memenangkan lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga teranyar, mereka menang 1-2 atas Barcelona di Camp Nou, hasil yang memangkas jarak dengan pemuncak klasemen LaLiga menjadi tiga poin.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Racing, yang dilatih Jose Lopez, berada di peringkat ke-13 klasemen dan baru saja meraih kemenangan kandang 2-1 atas Espanyol. Hasil itu memberi sedikit stabilitas setelah rangkaian laga penuh gejolak, termasuk kekalahan telak 5-0 dari Celta Vigo dan kekalahan 7-2 dari Barcelona.

Di luar lapangan, Real Madrid menjalani pekan yang penuh gejolak. Kylian Mbappe menjadi pusat kontroversi diplomatik menyusul komentarnya tentang mantan pemimpin China, Mao Zedong, yang berujung pada pemutusan kontrak sponsor dan penghentian penayangan LaLiga di China. Mbappe dan klub sejak itu telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi.

Meski ada kegaduhan di luar lapangan, Mourinho akan menuntut timnya tetap fokus. Real Madrid memiliki kualitas untuk mendominasi Racing yang kesulitan tampil konsisten, dan dukungan di Estadio El Sardinero harus mencapai puncaknya agar tuan rumah punya peluang.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Racing Santander vs Real Madrid

Manajer

  • J. Lopez

Performa

SAN

SAN - Performa

BAR
K7-2
CEL
K5-0
VAL
S2-2
OSA
K2-0
ESP
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/17
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

VIL
M1-0
ROM
M3-4
SEV
M4-1
RBL
M4-1
BAR
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Racing SantanderSeriReal Madrid
0
1
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
2Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
K
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
M
M
M
K
M
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
S
K
M
S
M
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
M
M
M
M
K
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
M
K
S
K
M
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
S
K
K
S
K
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
M
K
S
S
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
S
M
S
M
S
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
M
S
K
M
M
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
K
S
K
S
K
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
K
M
K
S
K
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
M
K
S
K
K
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
K
M
S
S
K
15
ElcheElcheELC
102441417-310
M
S
S
M
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
K
S
S
M
K
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
K
S
K
M
K
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
K
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
K
S
S
K
M
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
S
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi


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