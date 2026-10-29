Racing Santander vs Real Madrid: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 10.15 Estadio El Sardinero

Raksasa ibu kota menghadapi ketangguhan Cantabria

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Real Madrid bertandang ke Estadio El Sardinero untuk menghadapi Racing Santander di LaLiga, dengan tekad terus mengejar pemuncak klasemen kompetisi kasta tertinggi Spanyol.

Tim asuhan Jose Mourinho tiba di Santander dalam performa bagus setelah memenangkan lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada laga teranyar, mereka menang 1-2 atas Barcelona di Camp Nou, hasil yang memangkas jarak dengan pemuncak klasemen LaLiga menjadi tiga poin.

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Racing, yang dilatih Jose Lopez, berada di peringkat ke-13 klasemen dan baru saja meraih kemenangan kandang 2-1 atas Espanyol. Hasil itu memberi sedikit stabilitas setelah rangkaian laga penuh gejolak, termasuk kekalahan telak 5-0 dari Celta Vigo dan kekalahan 7-2 dari Barcelona.

Di luar lapangan, Real Madrid menjalani pekan yang penuh gejolak. Kylian Mbappe menjadi pusat kontroversi diplomatik menyusul komentarnya tentang mantan pemimpin China, Mao Zedong, yang berujung pada pemutusan kontrak sponsor dan penghentian penayangan LaLiga di China. Mbappe dan klub sejak itu telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi.

Meski ada kegaduhan di luar lapangan, Mourinho akan menuntut timnya tetap fokus. Real Madrid memiliki kualitas untuk mendominasi Racing yang kesulitan tampil konsisten, dan dukungan di Estadio El Sardinero harus mencapai puncaknya agar tuan rumah punya peluang.

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