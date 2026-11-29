Pratinjau LaLiga Deportivo La Coruna vs Barcelona

LaLiga - Pekan 14 29 Nov 2026 - 10.15 Abanca-Riazor

Barca tampak sulit dibendung, tetapi harus menang untuk menjaga jarak dari Madrid

Barcelona bertandang ke Abanca-Riazor di La Coruna pada Minggu untuk menghadapi Deportivo de A Coruna di LaLiga. Pemuncak klasemen datang setelah menjalani pekan yang padat dan berpeluang memperlebar jarak di puncak. Tim asuhan Hansi Flick mengalahkan Sabah 4-1 di Liga Champions di Baku pada Rabu malam. Anthony Gordon mencetak dua gol, sementara Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus juga mencatatkan nama di papan skor saat Barcelona mencetak tiga gol dalam rentang sepuluh menit pada babak kedua.

Pada akhir pekan sebelumnya, Barcelona bangkit dari ketertinggalan dua gol melawan Villarreal untuk menang 3-2 di Camp Nou. Hasil itu menjaga keunggulan mereka atas Real Madrid tetap tiga poin. Barcelona telah memenangi 12 dari 13 pertandingan liga musim ini.

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Depor perlu tampil lebih konsisten

Deportivo menghadapi laga ini dengan performa yang kurang stabil. Tim asuhan Antonio Hidalgo kalah 3-1 di kandang Alaves pada laga terakhir dan berada di peringkat ke-12 klasemen.

Mereka sempat mengalahkan Osasuna 2-1 pada awal bulan ini dan meraih hasil imbang tanpa gol melawan Espanyol. Pendukung tuan rumah di Riazor mengharapkan penampilan yang lebih baik saat menghadapi pemuncak klasemen. Depor akan sangat mengandalkan mantan pemain Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang. Penyerang berusia 37 tahun yang telah berpindah-pindah klub itu mencatatkan lima gol dan dua assist musim ini.

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Statistik penting & kabar cedera

Seluruh 16 pertandingan terakhir Barcelona menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

Deportivo belum mencatatkan nirbobol dalam 10 pertemuan terakhir dengan Barca, meski ini merupakan H22 pertama kedua tim sejak 2018.

Barcelona memiliki rekor kemenangan 100% saat bertandang musim ini, dengan memenangi keenam laga tandang mereka di LaLiga.

Meski Barca sangat berbahaya dalam menyerang, mereka hanya mencatatkan tiga nirbobol dalam 16 pertandingan terakhir.

Perkiraan susunan pemain

Depor (442): Roman; Altimira, Loureiro, Gimenez, Quagliata; Soriano, Amatucci, Casado, Hernandez; Nsongo, Aubameyang.

Barca (4231): Garcia; Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

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