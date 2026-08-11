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Pratinjau laga persahabatan klub Newcastle United vs Bayer Leverkusen: Semua yang perlu Anda ketahui

Newcastle United vs Bayer Leverkusen
Newcastle United
Bayer Leverkusen
Club Friendlies

Pratinjau lengkap pertandingan Newcastle United vs Bayer Leverkusen dalam laga persahabatan pramusim. Kami membahas taktik, kabar tim, dan banyak lagi jelang duel ini di St James' Park.

Newcastle United vs Bayer Leverkusen: Detail pertandingan

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Club Friendlies - Pekan 1

Newcastle United dan Bayer Leverkusen akan memulai kick-off pada 15 Agustus 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST).

Pratinjau pertandingan

Newcastle United menjamu raksasa Bundesliga Bayer Leverkusen di St. James' Park dalam laga pramusim bergengsi saat kedua tim mematangkan persiapan mereka untuk kampanye yang akan datang.

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Konteks pertandingan & rekor pertemuan terbaru

Kedua tim membawa riwayat persaingan kompetitif terbaru ke bentrokan musim panas ini setelah bermain imbang 2-2 dalam laga yang menghibur di BayArena pada fase grup Liga Champions UEFA pada Desember 2025. Pertemuan itu menampilkan transisi cepat, pressing tanpa henti, dan sepakbola menyerang berintensitas tinggi dari kedua kubu. Bertemu lagi di Tyneside memberi kedua manajer tolok ukur berharga untuk mengukur ketajaman taktis mereka melawan kualitas Eropa yang sudah familiar.

Bayer 04 Leverkusen v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images

Perjalanan pramusim Newcastle United

Persiapan musim panas Newcastle di bawah Matthias Jaissle dimulai dengan catatan positif pada pertengahan Juli lewat kemenangan 3-0 atas Darlington, lalu diikuti hasil imbang 1-1 saat tandang ke markas Gateshead. Newcastle mengalami kemunduran dalam lawatan akhir Juli mereka ke Ashton Gate dengan kekalahan 4-1 dari Bristol City, tetapi bangkit dengan kuat pada 8 Agustus melalui kemenangan tandang 2-1 yang mengesankan atas tim La Liga, Valencia. Menjelang akhir pekan setelah bentrokan tengah pekan melawan Everton, Newcastle ingin menyempurnakan susunan permainan mereka di depan pendukung sendiri.

Valencia CF v Newcastle United: Trofeu TaronjaGetty Images

Perjalanan pramusim Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen memasuki laga ini setelah menjalani rangkaian pramusim yang meyakinkan di Jerman dan Eropa di bawah Carles Martínez Novell. Tim Jerman itu membuka jadwal musim panas mereka secara dominan dengan menggulung Sportfreunde Baumberg 7-0 dan Kickers Offenbach 3-1. Mereka mempertahankan momentum tajam dalam menyerang sepanjang akhir Juli dan awal Agustus dengan kemenangan 4-0 atas K.R.C. Genk, kemenangan 3-0 atas Rot-Weiss Essen, dan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Sevilla. Setelah lawatan tengah pekan untuk menghadapi Nottingham Forest, Leverkusen berupaya menutup tur Inggris mereka dengan penampilan kuat lainnya sebelum memulai musim kompetitif mereka di DFB-Pokal.

Bayer 04 Leverkusen v Sevilla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images

Kabar tim & skuad

Newcastle menatap laga ini tanpa data cedera atau skorsing yang telah dikonfirmasi pada tahap ini. Anthony Elanga ditandu keluar saat kemenangan pramusim atas Valencia setelah tekel keras, dan keterlibatannya masih belum pasti. Lewis Hall juga telah pulang dari pemusatan latihan di Spanyol, dengan klub menyebut ada masalah kebugaran ringan, meski situasinya turut memicu spekulasi transfer dari Manchester United. Belum ada starting XI kemungkinan yang dikonfirmasi, dan pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Leverkusen juga belum merilis kabar tim resmi jelang pertandingan ini. Tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum, dan belum ada susunan pemain kemungkinan yang dikonfirmasi. Informasi skuad lebih lanjut akan dipublikasikan saat tersedia.

Performa

NEW

NEW - Performa

FUL
K2-0
DAR
M3-0
GAT
S1-1
BRC
K4-1
VAL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
B04

B04 - Performa

SPB
M0-7
OFC
M1-3
GNK
M4-0
ESN
M3-0
SEV
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Newcastle membukukan catatan yang beragam dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Valencia dalam laga pramusim pada 8 Agustus, pertandingan yang dibayangi insiden Elanga. Mereka juga menelan kekalahan 4-1 dari Bristol City pada akhir Juli dan ditahan imbang 1-1 oleh Gateshead. Laga kompetitif terakhir mereka adalah kekalahan 2-0 dari Fulham di Premier League pada Mei. Dalam lima pertandingan itu, Newcastle mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Leverkusen sedang dalam performa dominan, dengan memenangi kelima laga pramusim mereka. Mereka mengalahkan Sevilla 2-1 pada 8 Agustus dan sebelumnya mencatat kemenangan 4-0 atas Genk serta pembantaian 7-0 terhadap Sportfreunde Baumberg. Tim Jerman itu telah mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu gol, sambil membukukan tiga clean sheet.

Rekor pertemuan

Head to Head

Newcastle UnitedSeriBayer Leverkusen
2
1
0
Champions League
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
FT
Champions League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
FT
Champions League
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/3

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Champions pada 10 Desember 2025, ketika Bayer Leverkusen dan Newcastle bermain imbang 2-2 di BayArena. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat dalam dataset terjadi di Liga Champions 2002-03, ketika Newcastle memenangi kedua leg: 3-1 di St. James' Park pada 26 Februari dan 3-1 saat tandang ke markas Leverkusen pada 18 Februari. Dari total tiga pertemuan yang tercantum, Newcastle menang dua kali dan imbang sekali, dengan tidak ada satu pun dari kedua tim yang mencatat kemenangan atas yang lain dalam pertemuan terbaru.

Klasemen

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