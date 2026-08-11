Newcastle United vs Bayer Leverkusen: Detail pertandingan

Club Friendlies - Pekan 1 15 Agu 2026 - 10.00

Newcastle United dan Bayer Leverkusen akan kick-off pada 15 Agustus 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST).

Pratinjau pertandingan

Newcastle United menjamu raksasa Bundesliga Bayer Leverkusen di St. James' Park dalam laga persahabatan pramusim bergengsi saat kedua tim mematangkan persiapan mereka untuk musim yang akan datang.

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Konteks pertandingan & rekor pertemuan terkini

Kedua tim membawa riwayat persaingan kompetitif terbaru ke bentrokan musim panas ini setelah bermain imbang 2-2 dalam laga yang menghibur di BayArena pada fase grup Liga Champions UEFA pada Desember 2025. Pertemuan itu menampilkan transisi cepat, pressing tanpa henti, dan sepakbola menyerang berintensitas tinggi dari kedua tim. Bertemu lagi di Tyneside memberi kedua pelatih tolok ukur berharga untuk mengukur ketajaman taktis mereka melawan kualitas Eropa yang sudah familiar.

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Perjalanan pramusim Newcastle United

Persiapan musim panas Newcastle di bawah Matthias Jaissle dimulai dengan catatan positif pada pertengahan Juli lewat kemenangan 3-0 atas Darlington, lalu dilanjutkan dengan hasil imbang 1-1 di kandang Gateshead. Newcastle mengalami kemunduran saat bertandang ke Ashton Gate pada akhir Juli dalam kekalahan 4-1 dari Bristol City, tetapi bangkit dengan meyakinkan pada 8 Agustus lewat kemenangan tandang impresif 2-1 atas tim La Liga Valencia. Menjelang akhir pekan setelah laga tengah pekan melawan Everton, Newcastle ingin terus menyempurnakan susunan permainan mereka di depan pendukung sendiri.

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Perjalanan pramusim Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen datang ke pertandingan ini setelah menjalani rangkaian pramusim yang meyakinkan di Jerman dan Eropa di bawah Carles Martínez Novell. Tim Jerman itu membuka agenda musim panas mereka dengan dominan setelah menyapu Sportfreunde Baumberg 7-0 dan Kickers Offenbach 3-1. Mereka mempertahankan ketajaman serangan hingga akhir Juli dan awal Agustus dengan kemenangan 4-0 atas K.R.C. Genk, kemenangan 3-0 atas Rot-Weiss Essen, dan kemenangan susah payah 2-1 atas Sevilla. Setelah lawatan tengah pekan untuk menghadapi Nottingham Forest, Leverkusen berupaya menutup tur Inggris mereka dengan performa kuat lainnya sebelum memulai musim kompetitif mereka di DFB-Pokal.

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Kabar tim & skuad

Newcastle menatap pertandingan ini tanpa data cedera atau skorsing yang sudah terkonfirmasi pada tahap ini. Anthony Elanga harus ditandu keluar saat kemenangan pramusim atas Valencia setelah tekel serius, dan keterlibatannya masih belum pasti. Lewis Hall juga telah pulang dari kamp latihan di Spanyol, dengan klub menyebut ada masalah kebugaran ringan, meski situasinya telah memicu spekulasi transfer dari Manchester United. Belum ada starting XI perkiraan yang dikonfirmasi, dan pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Leverkusen juga belum merilis kabar tim resmi jelang pertandingan ini. Tidak ada cedera atau skorsing yang terdaftar, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi. Informasi skuad lebih lanjut akan dipublikasikan saat tersedia.

Performa

Newcastle mencatat rekor yang beragam dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Valencia dalam laga persahabatan pramusim pada 8 Agustus, pertandingan yang dibayangi insiden Elanga. Mereka juga menelan kekalahan 4-1 dari Bristol City pada akhir Juli dan ditahan imbang 1-1 oleh Gateshead. Laga kompetitif terakhir mereka adalah kekalahan 2-0 dari Fulham di Premier League pada Mei. Dalam lima pertandingan itu, Newcastle mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Leverkusen sedang dalam performa dominan, memenangi semua lima laga pramusim mereka. Mereka mengalahkan Sevilla 2-1 pada 8 Agustus dan sebelumnya mencatat kemenangan 4-0 atas Genk serta menghajar Sportfreunde Baumberg 7-0. Tim Jerman itu mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut dan hanya kebobolan satu gol, sambil menorehkan tiga clean sheet.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Champions pada 10 Desember 2025, ketika Bayer Leverkusen dan Newcastle bermain imbang 2-2 di BayArena. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat dalam dataset ini terjadi di Liga Champions 2002-03, ketika Newcastle memenangi kedua leg: 3-1 di St. James' Park pada 26 Februari dan 3-1 di kandang Leverkusen pada 18 Februari. Dalam total tiga pertemuan yang tercantum, Newcastle menang dua kali dan sekali imbang, dengan tak satu pun dari kedua tim mencatat kemenangan dalam pertemuan terbaru.

Pratinjau laga persahabatan internasional menyoroti adaptasi taktis yang diterapkan para pelatih saat menghadapi lawan Eropa yang disiplin dalam tur pramusim. Untuk memastikan prediksi hari pertandingan Anda didukung keuntungan pengguna kelas atas, menggunakan kode registrasi adalah langkah cerdas. Kunjungi panduan promo kami untuk melihat kode promo 1xbet terverifikasi kami dan klaim bonus Anda hari ini.