Bayern Munich vs RB Leipzig: Detail pertandingan

Bundesliga - Pekan 6 17 Okt 2026 - 12.30 Allianz Arena

FC Bayern Munich dan RB Leipzig akan memulai pertandingan pada 17 Oktober 2026 pukul 16.30 GMT (12.30 EST / 17.30 BST / 18.30 SAST).

Dua tim besar bentrok setelah berlaga di Eropa pada tengah pekan

FC Bayern Munich kembali ke Allianz Arena untuk menjamu RB Leipzig dalam laga pekan keenam Bundesliga 2026/27 yang sarat pertaruhan. Kedua tim memasuki pertandingan Sabtu malam setelah sama-sama berlaga pada pekan kedua Champions League di tengah pekan, sehingga strategi dan kedalaman skuad mereka akan semakin diuji. Bayern asuhan Vincent Kompany berupaya kembali menegaskan dominasinya di kompetisi domestik di hadapan pendukung sendiri, sementara skuad Leipzig asuhan Martín Demichelis ingin memanfaatkan momentum terkini di Eropa untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam persaingan gelar Bundesliga.

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Duel enam gol Bayern di Stavanger

Bayern Munich menghadapi laga Sabtu setelah bermain imbang dramatis 3–3 di markas juara Norwegia, Viking FK, dalam ajang Champions League pada Selasa, 13 Oktober. Setelah tertinggal 2–0 pada babak pertama, Bayern bangkit lewat dua gol Harry Kane pada babak kedua, masing-masing dari penalti pada menit ke-54 dan pada menit ke-60, serta gol Luis Díaz pada menit ke-70, sebelum kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-90. Setelah juga bermain imbang 2–2 melawan FC Augsburg di kompetisi domestik, tim Kompany ingin mengubah produktivitas serangan yang menghasilkan 28 tembakan menjadi kemenangan.

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RB Leipzig dua kali beruntun tanpa kebobolan

RB Leipzig bertandang ke Munich dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan penting secara beruntun di berbagai kompetisi. Seusai menang telak 6–0 atas Eintracht Frankfurt di kompetisi domestik pada 10 Oktober, skuad Demichelis tampil disiplin untuk mengalahkan PSV Eindhoven 1–0 di Champions League pada Selasa malam berkat gol penentu Brajan Gruda pada menit ke-74. Dengan momentum dari laga Eropa dan dua pertandingan beruntun tanpa kebobolan, Leipzig membawa ancaman serangan balik yang mematikan ke Munich.

Duel di Allianz Arena

Dari sisi taktik, laga Sabtu akan menguji kemampuan kedua pelatih merotasi skuad setelah menjalani pertandingan Champions League yang berat. Bayern akan mengandalkan Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlović untuk mengatur permainan dari lini tengah, menguasai bola, dan menciptakan ruang bagi Luis Díaz serta Serge Gnabry untuk bergerak di sisi lapangan. Sementara itu, Leipzig akan mengandalkan Willi Orbán dan Castello Lukeba di jantung pertahanan untuk meredam tekanan, lalu mengalirkan bola kepada Antonio Nusa dan Brajan Gruda, pencetak gol kemenangan pada laga sebelumnya, dalam serangan balik cepat. Dengan posisi di papan atas klasemen menjadi taruhan, laga Sabtu malam menjanjikan persaingan sengit sejak sepak mula.

Kabar tim & skuad

Bayern Munich tidak akan diperkuat Jamal Musiala dan Tarek Buchmann karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang tercatat menjalani skorsing, sementara kabar skuad selanjutnya akan ditambahkan menjelang pertandingan.

RB Leipzig menghadapi daftar cedera yang lebih panjang, dengan Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu, dan Viggo Gebel tidak dapat tampil. Tidak ada pemain tim tamu yang tercatat menjalani skorsing, dan Martin Demichelis akan memastikan pilihannya menjelang pertandingan.

Performa

Bayern Munich meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak menelan kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir imbang 2-2 di markas Augsburg dalam ajang Bundesliga, hasil yang menghentikan momentum setelah kemenangan 7-0 atas Union Berlin. Bayern juga mencatatkan kemenangan 5-0 atas Bodø/Glimt di Champions League dalam periode tersebut. Sepanjang lima pertandingan itu, mereka mencetak 17 gol dan hanya kebobolan satu gol.

RB Leipzig meraih dua kemenangan, menelan tiga kekalahan, dan tidak mencatat hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Leipzig juga kalah 4-1 dari Como di Champions League dan takluk 2-0 di markas Bayer Leverkusen. Mereka mencetak 14 gol dan kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 15 Agustus 2026, dalam laga persahabatan pramusim di Allianz Arena yang dimenangi Bayern 3-1. Dalam pertandingan kompetitif, Bayern tampil dominan dengan memenangi laga DFB-Pokal 2-0 pada Februari 2026 dan meraih kemenangan 5-1 di markas Leipzig dalam ajang Bundesliga pada Januari 2026. Bayern memenangi empat dari lima pertemuan terakhir. Satu-satunya kesempatan mereka kehilangan poin terjadi saat bermain imbang 3-3 di markas Leipzig dalam ajang Bundesliga pada Mei 2025.