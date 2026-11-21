Juventus vs Venezia: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 12 22 Nov 2026 - 06.30 Allianz Stadium

Momentum di Eropa bertemu semangat bertahan: Juventus di peringkat ketujuh menjamu Venezia yang kembali bersemangat

Juventus menjamu Venezia di Allianz Stadium, Turin, dalam laga Serie A. Tim asuhan Luciano Spalletti ingin melanjutkan performa yang menghasilkan tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

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Juventus menyambut laga ini dengan momentum kuat setelah meraih kemenangan beruntun atas AZ Alkmaar di kompetisi Eropa dan Napoli di liga. Namun, hasil imbang 2-2 di kandang Fiorentina pada laga terakhir menjadi pengingat bahwa mereka masih berupaya menemukan konsistensi.

Spalletti menghadapi persoalan besar dalam menentukan pilihan di sisi kanan. Pierre Kalulu absen karena cedera hamstring yang dialaminya setelah pertandingan melawan Fiorentina, sementara Zeki Celik mengalami masalah pada otot bisep femoris saat membela Turki dan sangat diragukan tampil. Dengan kedua pemain yang biasa mengisi posisi itu tidak tersedia, Spalletti mungkin terpaksa memasang Weston McKennie sebagai bek sayap atau kembali menggunakan formasi tiga bek.

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Venezia datang ke Allianz Stadium dalam situasi sulit. Tim asuhan Davide Nicola berada di peringkat ke-19 dan kalah dalam empat dari lima laga terakhir mereka di Serie A, dengan kebobolan enam gol sepanjang periode itu. Satu-satunya hasil positif mereka belakangan ini adalah kemenangan 1-0 atas Napoli pada Oktober.

Tim tamu juga menghadapi masalah cedera, dengan Bartol Franjic, Marin Sverko, Andrea Adorante, dan Pasquale Mazzocchi semuanya tidak dapat tampil. Kondisi ini menambah kesulitan Nicola dalam upayanya menghentikan tren buruk yang mengkhawatirkan.

Dengan Juventus berada di peringkat ketujuh dan memburu tempat di Liga Champions, tiga poin di kandang melawan tim yang sedang kesulitan hampir menjadi keharusan.

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