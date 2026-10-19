Pratinjau Juventus vs Rennes di Liga Europa UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Juventus vs Rennes: Detail pertandingan

Europa League - Pekan 3 22 Okt 2026 - 12.45 Allianz Stadium

Juventus FC dan Stade Rennais F.C. akan memulai pertandingan pada 22 Oktober 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 siang EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Raksasa Italia incar penebusan di kandang saat menghadapi lini serang tim Prancis

Juventus menjamu Stade Rennais F.C. di Allianz Stadium pada pertandingan ketiga fase reguler Liga Europa UEFA 2026/27. Juventus kembali berlaga di kompetisi antarklub Eropa dengan tekad segera bangkit setelah hasil mengecewakan di kandang dalam kompetisi domestik. Sementara itu, Rennes bertandang ke Piedmont dengan niat menyulitkan tuan rumah dan meraih poin berharga di laga tandang pada fase liga kompetisi ini.

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Upaya Juventus bangkit setelah kekalahan mengejutkan di kompetisi domestik

Juventus menghadapi pertandingan Kamis malam dengan keinginan melupakan kekecewaan akibat kekalahan kandang 3-0 dari S.S. Lazio di Serie A pada Minggu, 18 Oktober. Meski menguasai 56% penguasaan bola, Juventus dihukum lewat serangan balik. Namun, tim asal Turin itu menunjukkan kemampuan bersaing di kompetisi antarklub Eropa musim ini setelah meraih kemenangan tandang 2-1 yang diraih dengan susah payah atas RC Celta de Vigo pada pertandingan kedua Liga Europa (15 Oktober). Dengan penyerang Randal Kolo Muani serta pengatur serangan dari sisi sayap Nicolás González dan Francisco Conceição, Juventus bertekad kembali tampil dominan di Allianz Stadium.

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Semangat Rennes untuk bangkit

Stade Rennais bertandang ke Italia setelah menjalani pekan yang intens di semua kompetisi. Rennes meraih kemenangan dramatis 2-1 setelah tertinggal dari OFI Crete di Liga Europa UEFA pada Kamis, 15 Oktober, dan menempati posisi papan atas fase liga. Pada Minggu, 18 Oktober, Rennes kalah 4-3 dalam laga Ligue 1 yang berlangsung sengit melawan Paris FC, ketika penyerang Esteban Lepaul mencetak hat-trick luar biasa melalui gol-gol penalti (28', 73', 87'). Dengan dukungan pengatur serangan Ludovic Blas, Przemysław Frankowski, dan Esteban Lepaul, Rennes memiliki daya gedor yang cukup untuk mengancam lini belakang Juventus.

Kabar tim & skuad

Luciano Spalletti masih tidak dapat mendampingi Juventus di tepi lapangan akibat skorsing saat timnya bersiap menghadapi laga Liga Europa ini. Belum ada daftar cedera yang dikonfirmasi ataupun perkiraan susunan pemain utama yang dirilis menjelang pertandingan. Informasi lebih lanjut diperkirakan tersedia mendekati waktu sepak mula.

Pelatih Rennes, Franck Haise, juga belum mengonfirmasi pilihan skuad maupun kondisi cedera timnya. Informasi terbaru akan ditambahkan begitu tersedia menjelang pertandingan.

Performa

Juventus menyongsong pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan kandang 3-0 dari Lazio di Serie A, setelah sebelumnya meraih kemenangan tandang 1-2 atas Celta Vigo di Liga Europa lewat aksi bangkit dari ketertinggalan. Dalam rangkaian lima laga itu, mereka juga mengalahkan Atalanta 2-0 di Serie A dan bermain imbang 1-1 dengan Cagliari. Satu-satunya hasil buruk lainnya adalah kekalahan 0-1 dari Cremonese dalam laga persahabatan.

Rennes mencatat dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 4-3 dari Paris FC di Ligue 1, meski sebelumnya mereka bangkit dari kesulitan dengan kemenangan 4-1 atas Auxerre. Kekalahan telak 4-0 dari Lyon pada periode tersebut menunjukkan inkonsistensi tim asuhan Haise.

Rekor pertemuan

Data pertemuan Juventus dan Rennes saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini. Informasi lebih lanjut mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan jika tersedia mendekati waktu sepak mula.