Juventus vs Rennes: Detail pertandingan

Europa League - Pekan 3 22 Okt 2026 - 12.45 Allianz Stadium

Juventus FC dan Stade Rennais F.C. akan memulai pertandingan pada 22 Oktober 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Juventus incar kebangkitan segera saat menghadapi penyerang Rennes yang produktif

Juventus memasuki pertandingan ketiga di kompetisi Eropa dengan tekad memberikan respons tegas setelah menelan kekalahan telak 3-0 dari Lazio di Serie A, di Turin, pada akhir pekan. Meski sebelumnya meraih kemenangan tandang 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Celta Vigo pada pertandingan kedua Liga Europa, kelemahan Juventus di kompetisi domestik mulai terlihat dalam skema Luciano Spalletti. Mereka menghadapi Rennes yang baru saja terlibat dalam laga Ligue 1 sengit dengan tujuh gol melawan Paris FC, ketika penyerang Esteban Lepaul mencatatkan pencapaian langka berupa hat-trick dari titik penalti. Rennes bertandang ke Piedmont dengan tekad menyulitkan tuan rumah dan meraih poin tandang berharga dalam fase liga kompetisi ini.

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Upaya Juventus bangkit setelah kekalahan mengejutkan di kompetisi domestik

Juventus menyambut pertandingan Kamis malam dengan keinginan melupakan kekecewaan akibat kekalahan kandang 3-0 dari S.S. Lazio di Serie A pada Minggu, 18 Oktober. Meski menguasai 56 persen penguasaan bola, Juventus harus menanggung akibat dari serangan balik lawan. Namun, klub asal Turin itu menunjukkan kemampuan bersaing yang kuat di kompetisi Eropa musim ini setelah meraih kemenangan tandang 2-1 yang diraih dengan susah payah atas RC Celta de Vigo pada pertandingan kedua Liga Europa (15 Oktober). Dengan penyerang Randal Kolo Muani yang didukung kreator serangan di sisi lapangan Nicolás González dan Francisco Conceição, Juventus berupaya kembali mendominasi di Allianz Stadium.

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Semangat Rennes untuk bangkit

Stade Rennais bertandang ke Italia setelah menjalani pekan yang intens di semua kompetisi. Rennes meraih kemenangan dramatis 2-1 lewat kebangkitan atas OFI Crete dalam pertandingan Liga Europa UEFA pada Kamis, 15 Oktober, dan menempati posisi teratas di fase liga. Pada Minggu, 18 Oktober, Rennes kalah 4-3 dalam laga Ligue 1 yang berlangsung sengit melawan Paris FC, ketika penyerang Esteban Lepaul mencetak hat-trick luar biasa lewat gol-gol penalti (menit ke-28, 73, dan 87). Dengan dukungan para kreator serangan Ludovic Blas, Przemysław Frankowski, dan Esteban Lepaul, Rennes memiliki daya gedor yang cukup untuk menguji lini belakang Juventus.

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Duel kunci: Randal Kolo Muani vs Charlie Cresswell

Tumpuan lini depan: Randal Kolo Muani memimpin lini serang Juventus, mengandalkan kecepatan eksplosif dan kemampuannya dalam duel udara untuk membongkar pertahanan lawan yang bermain dalam.

Andalan lini belakang: Bek asal Inggris Charlie Cresswell menjadi andalan lini belakang Rennes, dengan tugas meredam umpan-umpan dari sisi sayap Juventus yang dikirim Francisco Conceição dan Edon Zhegrova.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Juventus FC (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Luiz, Sarr, Çelik; González, Conceição; Kolo Muani.

Stade Rennais F.C. (4-1-2-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault, Nagida; Cissé; Szymański, Thomasson; Blas, Lepaul, Soumaré.

Gambaran pertandingan: Di atas kertas, Juventus memiliki peluang menang 60,9 persen saat bermain di kandang. Namun, gaya Rennes yang mengandalkan transisi langsung serta kecenderungannya memancing pelanggaran berisiko di kotak penalti menjadi ancaman besar bagi pertahanan Juventus, yang kebobolan tiga gol tanpa balas di kandang pada pertandingan terakhir.

Kabar tim & skuad

Luciano Spalletti masih tidak dapat mendampingi Juventus di pinggir lapangan karena skorsing saat timnya bersiap menghadapi pertandingan Liga Europa ini. Belum ada daftar cedera yang dikonfirmasi maupun perkiraan susunan pemain utama yang dirilis menjelang laga. Informasi lebih lanjut diperkirakan tersedia mendekati sepak mula.

Pelatih Rennes Franck Haise juga belum mengonfirmasi pilihan skuad maupun situasi cedera timnya. Informasi terbaru akan ditambahkan begitu tersedia menjelang pertandingan.

Performa

Juventus menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Pada pertandingan terbarunya, mereka kalah 3-0 di kandang dari Lazio di Serie A, setelah sebelumnya bangkit untuk meraih kemenangan tandang 2-1 atas Celta Vigo di Liga Europa. Dalam rangkaian lima laga tersebut, mereka juga mengalahkan Atalanta 2-0 di Serie A dan bermain imbang 1-1 dengan Cagliari. Satu-satunya hasil buruk lainnya adalah kekalahan 0-1 dari Cremonese dalam laga persahabatan.

Rennes mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-3 dari Paris FC di Ligue 1, meski sebelumnya mereka bangkit dari kesulitan dengan mengalahkan Auxerre 4-1. Kekalahan telak 4-0 dari Lyon pada awal rangkaian laga tersebut menunjukkan inkonsistensi tim asuhan Haise sepanjang periode itu.

Rekor pertemuan

Data pertemuan Juventus dan Rennes saat ini belum tersedia untuk pertandingan ini. Informasi tambahan mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan begitu tersedia mendekati sepak mula.