Juventus vs SSC Napoli: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 10 1 Nov 2026 - 14.45 Allianz Stadium

Napoli yang sedang melaju kencang tambah tekanan bagi Juventus yang terpuruk

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Juventus menjamu Napoli di Allianz Stadium pada Minggu malam dalam pertandingan pekan ke-10 Serie A musim 2026/27. Kedua klub tiba di Turin dalam situasi yang sangat berbeda.

Juventus asuhan Luciano Spalletti berada di bawah tekanan besar. Kekalahan 2-0 dari Genoa pada Selasa lalu, yang merupakan kekalahan ketiga mereka di liga musim ini, membuat kepala eksekutif Giovanni Carnevali berbicara blak-blakan kepada para pemain di ruang ganti. Ia menegaskan bahwa situasi saat ini tidak dapat diterima. Skuad Juventus diminta menjalani pemusatan latihan menjelang pertandingan ini, sementara pertanyaan mengenai masa depan Spalletti semakin gencar muncul di media Turin.

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Sebaliknya, Napoli datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Massimiliano Allegri mencetak empat gol ke gawang Monza pada pertengahan pekan lalu dan berada tepat satu posisi di bawah Juventus di klasemen, dengan kedua tim hanya dipisahkan oleh selisih gol. Namun, suasana di dalam tim tidak sepenuhnya tenang. Stanislav Lobotka ditandu keluar sambil menangis dalam kemenangan tersebut, dan absennya dia akan mengubah susunan lini tengah Napoli secara signifikan.

Allegri sendiri tidak akan mendampingi tim di tepi lapangan. Pelatih kepala Napoli itu tengah menjalani skorsing, sehingga asistennya, Marco Landucci, yang juga pernah membela Juventus, akan memimpin tim dari bangku cadangan, seperti yang ia lakukan saat menghadapi Monza.

Pertandingan ini selalu memiliki arti penting. Dengan posisi Spalletti yang tengah disorot dan Napoli memburu sang juara, laga Minggu malam di Allianz Stadium memiliki arti yang lebih besar dari biasanya.

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