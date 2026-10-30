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Serie A
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Allianz Stadium
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Pratinjau Juventus vs Napoli di Serie A: Napoli menguji Juventus yang tengah terluka

Juventus vs SSC Napoli
Serie A
Juventus
SSC Napoli

Berbekal kemenangan telak 4-1 lewat penampilan gemilang saat bertandang ke Monza pada tengah pekan, Napoli yang tengah tampil perkasa menyambangi Stadion Allianz dengan tekad memperparah keterpurukan Juventus, yang masih terpukul akibat kekalahan mengejutkan 2-0 di Genoa.

Juventus vs SSC Napoli: Detail pertandingan

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Serie A - Pekan 10
Allianz Stadium

Napoli yang sedang melaju kencang tambah tekanan bagi Juventus yang terpuruk

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images

Juventus menjamu Napoli di Allianz Stadium pada Minggu malam dalam pertandingan pekan ke-10 Serie A musim 2026/27. Kedua klub tiba di Turin dalam situasi yang sangat berbeda.

Juventus asuhan Luciano Spalletti berada di bawah tekanan besar. Kekalahan 2-0 dari Genoa pada Selasa lalu, yang merupakan kekalahan ketiga mereka di liga musim ini, membuat kepala eksekutif Giovanni Carnevali berbicara blak-blakan kepada para pemain di ruang ganti. Ia menegaskan bahwa situasi saat ini tidak dapat diterima. Skuad Juventus diminta menjalani pemusatan latihan menjelang pertandingan ini, sementara pertanyaan mengenai masa depan Spalletti semakin gencar muncul di media Turin.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Sebaliknya, Napoli datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Massimiliano Allegri mencetak empat gol ke gawang Monza pada pertengahan pekan lalu dan berada tepat satu posisi di bawah Juventus di klasemen, dengan kedua tim hanya dipisahkan oleh selisih gol. Namun, suasana di dalam tim tidak sepenuhnya tenang. Stanislav Lobotka ditandu keluar sambil menangis dalam kemenangan tersebut, dan absennya dia akan mengubah susunan lini tengah Napoli secara signifikan.

Allegri sendiri tidak akan mendampingi tim di tepi lapangan. Pelatih kepala Napoli itu tengah menjalani skorsing, sehingga asistennya, Marco Landucci, yang juga pernah membela Juventus, akan memimpin tim dari bangku cadangan, seperti yang ia lakukan saat menghadapi Monza.

Pertandingan ini selalu memiliki arti penting. Dengan posisi Spalletti yang tengah disorot dan Napoli memburu sang juara, laga Minggu malam di Allianz Stadium memiliki arti yang lebih besar dari biasanya.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Juventus vs SSC Napoli

3-4-2-1
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Juventus
JUV
Formasi
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiP. KaluluP. KaluluW. McKennieW. McKennieA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizP. SarrP. SarrK. AlajbegovicK. AlajbegovicR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
3-4-2-1
Juventus

Susunan Pemain Utama

SSC Napoli

Manajer

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Performa

JUV

JUV - Performa

CEL
M1-2
LAZ
K0-3
REN
S2-2
LEC
M0-2
GEN
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NAP

NAP - Performa

VIL
K3-1
VEN
K1-0
BOD
M4-3
ROM
S3-3
MON
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

JuventusSeriSSC Napoli
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
FT
Serie A
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
98102510+1525
M
M
M
M
S
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
M
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
9630238+1521
M
S
M
S
S
4
ComoComoCOM
9621178+920
M
M
M
S
K
5
AC MilanAC MilanMIL
95311811+718
K
M
M
S
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
M
S
M
K
M
7
SSC NapoliSSC NapoliNAP
94231711+614
M
S
K
M
S
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
K
M
K
S
M
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
K
M
M
M
S
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
K
K
K
S
M
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
M
M
K
M
S
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
S
S
K
M
K
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
M
M
K
M
K
14
LecceLecceLEC
93061019-99
K
K
M
K
K
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
S
K
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
K
K
M
K
M
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
S
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
S
K
K
K
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
S
K
K
K
M
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
K
K
M
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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