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UEFA Nations League A
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Olympiastadion
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Pratinjau Jerman vs Belanda di UEFA Nations League: Jerman menghadapi laga wajib menang melawan Belanda yang sedang tampil gemilang

Germany vs Netherlands
UEFA Nations League A
Germany
Netherlands

Berbekal kemenangan telak 7-0 yang luar biasa atas Yunani di Amsterdam, Belanda asuhan Xavi yang belum terkalahkan bertandang ke Berlin dengan hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan posisi teratas. Sementara itu, Jerman asuhan Jürgen Klopp harus meraih kemenangan menentukan di kandang untuk merebut tiket perempat final.

Jerman vs Belanda: Detail pertandingan

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UEFA Nations League A - Pekan 6
Olympiastadion

Pertemuan kedua Klopp vs Xavi tentukan juara Liga A2

Germany Training SessionGetty Images

Jerman menjamu Belanda di Olympiastadion, Berlin, pada Senin, 16 November, dalam laga yang akan sangat menentukan siapa yang lolos dari Grup A2 UEFA Nations League ke perempat-final pada Maret 2027.

Tim asuhan Jurgen Klopp memasuki laga ini di posisi ketiga grup dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos. Klopp terang-terangan menyatakan ambisinya untuk membangun tim Jerman yang tidak ingin dihadapi lawan mana pun. Ia juga menggambarkan pertandingan di Berlin sebagai sebuah "final" karena arti pentingnya bagi kiprah tim di kompetisi ini.

Netherlands v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images

Belanda datang ke ibu kota Jerman sebagai pemuncak grup, dengan poin yang sama seperti Yunani menjelang rangkaian pertandingan terakhir. Skuad Xavi Hernandez menunjukkan kualitas menyerang sepanjang fase grup, tetapi telah kebobolan lima gol dalam empat pertandingan. Kiper Bart Verbruggen secara terbuka mengakui bahwa catatan pertahanan itu perlu diperbaiki.

Kembalinya Frenkie de Jong dari cedera memberi Xavi opsi penting di lini tengah. De Jong secara terbuka membicarakan kemungkinan bermain bersama Joey Veerman di lini tengah, seraya menegaskan bahwa pemain berkualitas selalu bisa bermain bersama. Justin Kluivert juga kembali masuk skuad setelah Xavi melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh, termasuk berbicara dengan mantan pelatih penyerang Bournemouth itu, sebelum menyetujui pemanggilannya kembali.

Di kubu Jerman, Niclas Fullkrug masuk skuad setelah mencetak sembilan gol Bundesliga untuk Werder Bremen dan diharapkan menjadi tumpuan fisik di lini serang. Marc-Andre ter Stegen, yang akhirnya menjadi kiper utama Jerman di bawah Klopp, menghadirkan pengalaman dan wibawa di bawah mistar.

Hasil imbang mungkin cukup bagi Belanda, tergantung hasil pertandingan lain, tetapi Jerman membutuhkan kemenangan. Kedua tim punya alasan untuk tampil dengan penuh urgensi, dan arti penting laga di Berlin sudah jelas.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Germany vs Netherlands

Manajer

  • J. Klopp

Performa

GER

GER - Performa

NED
S1-1
GRE
K0-1
SER
M2-0
GRE
S0-0
SER
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
NED

NED - Performa

GER
S1-1
SER
M1-2
GRE
S2-2
SER
M2-1
GRE
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

GermanySeriNetherlands
2
3
0
UEFA Nations League A
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
Germany badge
Germany
GER
1
FT
UEFA Nations League A
Germany badge
Germany
GER
1
Netherlands badge
Netherlands
NED
0
FT
UEFA Nations League A
Netherlands badge
Netherlands
NED
2
Germany badge
Germany
GER
2
FT
Friendlies
Germany badge
Germany
GER
2
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
FT
Friendlies
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
Germany badge
Germany
GER
1
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen

Grp. 2

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
NetherlandsNetherlandsNED
5320145+911
M
M
S
M
S
2
GreeceGreeceGRE
5221510-58
K
S
S
M
M
3
GermanyGermanyGER
522163+38
M
S
M
K
S
4
SerbiaSerbiaSER
5005411-70
K
K
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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