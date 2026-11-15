Jerman vs Belanda: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Olympiastadion

Pertemuan kedua Klopp vs Xavi tentukan juara Liga A2

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Jerman menjamu Belanda di Olympiastadion, Berlin, pada Senin, 16 November, dalam laga yang akan sangat menentukan siapa yang lolos dari Grup A2 UEFA Nations League ke perempat-final pada Maret 2027.

Tim asuhan Jurgen Klopp memasuki laga ini di posisi ketiga grup dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos. Klopp terang-terangan menyatakan ambisinya untuk membangun tim Jerman yang tidak ingin dihadapi lawan mana pun. Ia juga menggambarkan pertandingan di Berlin sebagai sebuah "final" karena arti pentingnya bagi kiprah tim di kompetisi ini.

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Belanda datang ke ibu kota Jerman sebagai pemuncak grup, dengan poin yang sama seperti Yunani menjelang rangkaian pertandingan terakhir. Skuad Xavi Hernandez menunjukkan kualitas menyerang sepanjang fase grup, tetapi telah kebobolan lima gol dalam empat pertandingan. Kiper Bart Verbruggen secara terbuka mengakui bahwa catatan pertahanan itu perlu diperbaiki.

Kembalinya Frenkie de Jong dari cedera memberi Xavi opsi penting di lini tengah. De Jong secara terbuka membicarakan kemungkinan bermain bersama Joey Veerman di lini tengah, seraya menegaskan bahwa pemain berkualitas selalu bisa bermain bersama. Justin Kluivert juga kembali masuk skuad setelah Xavi melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh, termasuk berbicara dengan mantan pelatih penyerang Bournemouth itu, sebelum menyetujui pemanggilannya kembali.

Di kubu Jerman, Niclas Fullkrug masuk skuad setelah mencetak sembilan gol Bundesliga untuk Werder Bremen dan diharapkan menjadi tumpuan fisik di lini serang. Marc-Andre ter Stegen, yang akhirnya menjadi kiper utama Jerman di bawah Klopp, menghadirkan pengalaman dan wibawa di bawah mistar.

Hasil imbang mungkin cukup bagi Belanda, tergantung hasil pertandingan lain, tetapi Jerman membutuhkan kemenangan. Kedua tim punya alasan untuk tampil dengan penuh urgensi, dan arti penting laga di Berlin sudah jelas.

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