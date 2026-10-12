Pratinjau Inter vs Club Brugge di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Giuseppe Meazza

Inter vs Club Brugge dimulai pada 13 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Inter, pemuncak Serie A, punya pengalaman di Liga Champions

Inter mengawali musim baru Serie A dengan nyaris sempurna, memenangi lima dari enam pertandingan. Namun, anehnya, mereka sedang mengalami tiga kekalahan beruntun di Liga Champions sejak musim lalu. Inter menjadi runner-up kompetisi ini pada 2023 dan 2025. Sejak kalah dari Real Madrid pada laga pertama Liga Champions musim ini, mereka mencetak 10 gol dalam tiga pertandingan Serie A dan telah memenangi keempat pertandingan tersebut musim ini melawan Parma, Udinese, Napoli, dan Monza.

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Brugge bersiap untuk pertemuan pertama dengan Inter

Raksasa Belgia Club Brugge mengawali kiprah mereka di Liga Champions musim ini dengan kekalahan 3-2 dari Aston Villa. Meski demikian, mereka bertandang dengan cukup percaya diri setelah memenangi tiga dari empat laga tandang terakhir di semua kompetisi. Mereka juga mencetak 12 gol dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Statistik penting dan kabar cedera

Penyerang Inter yang sedang tampil apik, Marcus Thuram, mencetak dua gol dan dua assist dalam tiga pertandingan kompetitif terakhirnya.

Brugge bertandang tanpa bek andalan Hugo Siquet.

Kiper asal Swiss Yann Sommer mencatatkan lima laga tanpa kebobolan musim ini setelah bergabung dari Inter pada Juli. Ia menghabiskan tiga tahun bersama Inter dan tampil 139 kali.

Kabar tim dan skuad

Cristian Chivu belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain menjelang pertandingan, dan Inter belum merilis informasi mengenai cedera atau skorsing pada tahap ini. Kabar terbaru diperkirakan muncul mendekati sepak mula.

Pelatih Club Brugge Ivan Leko juga belum mengonfirmasi skuadnya. Informasi mengenai cedera atau skorsing tim tamu saat ini belum tersedia, dan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan begitu muncul.

Performa

Inter mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan kemenangan atas Lumezzane dalam laga persahabatan juga termasuk dalam rangkaian itu. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Lumezzane pada 3 Oktober, sementara pertandingan kompetitif terakhir mereka berakhir imbang 2-2 melawan Roma pada 19 September. Inter mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan 10 gol. Kemenangan 5-3 atas Udinese menunjukkan ketajaman serangan sekaligus kerentanan pertahanan mereka. Satu-satunya pertandingan Liga Champions mereka dalam periode ini berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Real Madrid.

Club Brugge meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Genk pada 20 September, setelah mengalahkan Royal Antwerp 3-1 sepekan sebelumnya. Catatan mereka di Liga Champions menunjukkan satu kekalahan, yakni 3-2 dari Aston Villa pada 8 September. Brugge mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka bermain terbuka, berorientasi menyerang, dan mampu mencetak gol saat bertandang.

Rekor pertemuan

Data pertemuan terkini antara Inter dan Club Brugge saat ini belum tersedia. Informasi lebih lanjut mengenai riwayat pertemuan mereka akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Klasemen

Di fase liga Liga Champions, Club Brugge berada tiga posisi di atas Inter. Tim Belgia itu menempati peringkat ke-22, sementara Inter berada di posisi ke-25. Kedua klub berada di paruh bawah klasemen, sehingga laga ini menjadi pertemuan langsung antara dua tim yang membutuhkan poin untuk mengamankan posisi yang lebih baik di klasemen.