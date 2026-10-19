Inter vs Shakhtar Donetsk: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Giuseppe Meazza

Inter Milan menjamu FC Shakhtar Donetsk pada Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Dominasi historis menghadapi performa impresif

Inter Milan kembali berlaga di kompetisi Eropa dengan tekad melupakan kekalahan dramatis 4-3 dari Club Brugge pada matchday kedua. Rekor pertemuan sangat berpihak kepada Inter: mereka tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan sebelumnya melawan Shakhtar Donetsk di kompetisi Eropa (3 kemenangan, 4 hasil imbang) dan tidak kebobolan dalam lima pertemuan terakhir. Namun, tim asuhan Cristian Chivu akan menghadapi Shakhtar yang tengah berada dalam performa terbaik di bawah pelatih asal Turki, Arda Turan. Shakhtar datang ke Milan dengan lima kemenangan beruntun setelah mengalahkan AEK Athens 3-1 di Liga Champions dan Kolos Kovalivka 2-1 di kompetisi domestik.

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Kemenangan comeback Inter di Bologna

Inter Milan menyambut laga Rabu dengan penuh percaya diri setelah menang meyakinkan 3-1 di kandang Bologna dalam pertandingan Serie A pada Sabtu, 17 Oktober. Sempat tertinggal lebih dulu, Inter menyamakan kedudukan lewat Marcus Thuram sebelum gol Carlos Augusto (68') dan Ange-Yoan Bonny (82') pada babak kedua memastikan tiga poin. Kemenangan di kompetisi domestik itu menjadi respons ideal setelah mereka kalah 4-3 dari Club Brugge dalam laga Liga Champions yang menghasilkan banyak gol pada 13 Oktober. Marcus Thuram, Nicolò Barella, dan Federico Dimarco menjadi motor serangan Inter yang menghasilkan 15 tembakan.

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Kemenangan Shakhtar di Eropa dan performa domestik

Shakhtar Donetsk bertandang ke Milan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Seusai mengalahkan NK Veres Rivne 3-0 pada 9 Oktober, juara Ukraina itu meraih kemenangan kandang penting 3-1 atas AEK Athens di Liga Champions dalam pertandingan yang berlangsung di London pada 14 Oktober. Mereka melanjutkannya dengan kemenangan 2-1 atas FC Kolos Kovalivka di kompetisi domestik pada Sabtu, 17 Oktober, sekaligus memperkukuh posisi di puncak klasemen Liga Primer Ukraina.

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Duel kunci: Marcus Thuram vs Valeriy Bondar

Ancaman di lini depan: Marcus Thuram memulai kebangkitan Inter dalam kemenangan 3-1 atas Bologna di Serie A dengan mencetak satu gol dan menciptakan empat peluang. Pergerakan diagonalnya di sepertiga akhir lapangan menjadi ancaman langsung bagi susunan pertahanan Shakhtar.

Pemimpin lini pertahanan: Kapten Shakhtar, Valeriy Bondar, yang mencetak gol dalam kemenangan di kompetisi domestik akhir pekan lalu, menjadi tumpuan lini belakang yang harus tetap disiplin menghadapi dua bek sayap Inter yang terus menekan, Federico Dimarco dan Carlos Augusto.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Inter Milan (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

Sorotan pertandingan: Inter memiliki peluang menang sebesar 70% di kandang, didukung rekor tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan dengan juara Ukraina tersebut. Untuk mengakhiri rentetan itu, Arda Turan akan berupaya memanfaatkan celah di belakang garis pertahanan tinggi melalui transisi cepat di kedua sayap bersama Vinicius Tobias dan Bruninho.

Kabar tim & skuad

Inter ditangani Cristian Chivu untuk pertandingan ini. Saat ini, belum ada informasi yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing. Kabar tim akan diperbarui menjelang kick-off.

Shakhtar Donetsk ditangani Arda Turan. Seperti halnya tim tuan rumah, belum ada rincian skuad atau cedera yang dikonfirmasi. Informasi lebih lanjut diperkirakan tersedia sebelum pertandingan.

Performa

Inter mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-4 dari Club Brugge di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Parma di Serie A. Sebelum itu, Inter mengalahkan Udinese 5-3 di liga dan bermain imbang 2-2 melawan Roma. Mereka mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Shakhtar Donetsk memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Satu-satunya laga ketika mereka gagal meraih poin penuh adalah hasil imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven di Liga Champions. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas AEK Athens di Liga Champions. Mereka juga mengalahkan Veres Rivne 3-0 di Liga Primer Ukraina. Shakhtar mencetak sembilan gol dan kebobolan dua kali dalam rangkaian lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions pada 24 November 2021, ketika Inter menang 2-0 di Giuseppe Meazza. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Inter memiliki rekor lebih baik, termasuk kemenangan 5-0 di Liga Europa pada 17 Agustus 2020. Tiga pertemuan lainnya berakhir imbang, semuanya dengan skor 0-0 secara beruntun pada fase grup Liga Champions 2020 dan 2021.