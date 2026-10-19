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Champions League
team-logoInter
Giuseppe Meazza
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Pratinjau Inter Milan vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions UEFA: Inter Milan pertaruhkan rekor tak terkalahkan kontra Shakhtar Donetsk

Inter vs Shakhtar Donetsk
Champions League
Inter
Shakhtar Donetsk

Inter mempertaruhkan rekor sempurna mereka dalam sejarah pertemuan dengan Shakhtar Donetsk di San Siro, saat tim asuhan Arda Turan yang tengah menanjak datang ke Lombardia berbekal lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Inter vs Shakhtar Donetsk: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 3
Giuseppe Meazza

Inter Milan menjamu FC Shakhtar Donetsk pada Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Dominasi historis menghadapi performa impresif

Inter Milan kembali berlaga di kompetisi Eropa dengan tekad melupakan kekalahan dramatis 4-3 dari Club Brugge pada matchday kedua. Rekor pertemuan sangat berpihak kepada Inter: mereka tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan sebelumnya melawan Shakhtar Donetsk di kompetisi Eropa (3 kemenangan, 4 hasil imbang) dan tidak kebobolan dalam lima pertemuan terakhir. Namun, tim asuhan Cristian Chivu akan menghadapi Shakhtar yang tengah berada dalam performa terbaik di bawah pelatih asal Turki, Arda Turan. Shakhtar datang ke Milan dengan lima kemenangan beruntun setelah mengalahkan AEK Athens 3-1 di Liga Champions dan Kolos Kovalivka 2-1 di kompetisi domestik.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Kemenangan comeback Inter di Bologna

Inter Milan menyambut laga Rabu dengan penuh percaya diri setelah menang meyakinkan 3-1 di kandang Bologna dalam pertandingan Serie A pada Sabtu, 17 Oktober. Sempat tertinggal lebih dulu, Inter menyamakan kedudukan lewat Marcus Thuram sebelum gol Carlos Augusto (68') dan Ange-Yoan Bonny (82') pada babak kedua memastikan tiga poin. Kemenangan di kompetisi domestik itu menjadi respons ideal setelah mereka kalah 4-3 dari Club Brugge dalam laga Liga Champions yang menghasilkan banyak gol pada 13 Oktober. Marcus Thuram, Nicolò Barella, dan Federico Dimarco menjadi motor serangan Inter yang menghasilkan 15 tembakan.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Kemenangan Shakhtar di Eropa dan performa domestik

Shakhtar Donetsk bertandang ke Milan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Seusai mengalahkan NK Veres Rivne 3-0 pada 9 Oktober, juara Ukraina itu meraih kemenangan kandang penting 3-1 atas AEK Athens di Liga Champions dalam pertandingan yang berlangsung di London pada 14 Oktober. Mereka melanjutkannya dengan kemenangan 2-1 atas FC Kolos Kovalivka di kompetisi domestik pada Sabtu, 17 Oktober, sekaligus memperkukuh posisi di puncak klasemen Liga Primer Ukraina.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Duel kunci: Marcus Thuram vs Valeriy Bondar

Ancaman di lini depan: Marcus Thuram memulai kebangkitan Inter dalam kemenangan 3-1 atas Bologna di Serie A dengan mencetak satu gol dan menciptakan empat peluang. Pergerakan diagonalnya di sepertiga akhir lapangan menjadi ancaman langsung bagi susunan pertahanan Shakhtar.

Pemimpin lini pertahanan: Kapten Shakhtar, Valeriy Bondar, yang mencetak gol dalam kemenangan di kompetisi domestik akhir pekan lalu, menjadi tumpuan lini belakang yang harus tetap disiplin menghadapi dua bek sayap Inter yang terus menekan, Federico Dimarco dan Carlos Augusto.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Inter Milan (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev; Nazaryna, Kryskiv; Obah, Pedrinho, Bruninho; Meirelles.

Sorotan pertandingan: Inter memiliki peluang menang sebesar 70% di kandang, didukung rekor tidak terkalahkan dalam tujuh pertemuan dengan juara Ukraina tersebut. Untuk mengakhiri rentetan itu, Arda Turan akan berupaya memanfaatkan celah di belakang garis pertahanan tinggi melalui transisi cepat di kedua sayap bersama Vinicius Tobias dan Bruninho.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Inter vs Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Susunan Pemain Utama

Shakhtar Donetsk

Manajer

  • C. Chivu
  • A. Turan

Inter ditangani Cristian Chivu untuk pertandingan ini. Saat ini, belum ada informasi yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing. Kabar tim akan diperbarui menjelang kick-off.

Shakhtar Donetsk ditangani Arda Turan. Seperti halnya tim tuan rumah, belum ada rincian skuad atau cedera yang dikonfirmasi. Informasi lebih lanjut diperkirakan tersedia sebelum pertandingan.

Performa

INT

INT - Performa

ROM
S2-2
LUM
M2-0
PAR
M3-0
CLB
K3-4
BOL
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SHK

SHK - Performa

CHO
M2-0
LNZ
M3-0
VRI
M0-3
AEK
M3-1
KOL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Inter mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-4 dari Club Brugge di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Parma di Serie A. Sebelum itu, Inter mengalahkan Udinese 5-3 di liga dan bermain imbang 2-2 melawan Roma. Mereka mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Shakhtar Donetsk memenangi empat dari lima pertandingan terakhir. Satu-satunya laga ketika mereka gagal meraih poin penuh adalah hasil imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven di Liga Champions. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas AEK Athens di Liga Champions. Mereka juga mengalahkan Veres Rivne 3-0 di Liga Primer Ukraina. Shakhtar mencetak sembilan gol dan kebobolan dua kali dalam rangkaian lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Head to Head

InterSeriShakhtar Donetsk
2
3
0
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Europa League
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
7Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions pada 24 November 2021, ketika Inter menang 2-0 di Giuseppe Meazza. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Inter memiliki rekor lebih baik, termasuk kemenangan 5-0 di Liga Europa pada 17 Agustus 2020. Tiga pertemuan lainnya berakhir imbang, semuanya dengan skor 0-0 secara beruntun pada fase grup Liga Champions 2020 dan 2021.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

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