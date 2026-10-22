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Serie A
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Giuseppe Meazza
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Pratinjau Inter Milan vs Fiorentina di Serie A: Rekor Inter di San Siro dipertaruhkan saat menghadapi Fiorentina yang tangguh

Inter vs Fiorentina
Serie A
Inter
Fiorentina

Setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Shakhtar Donetsk melalui laga sengit di kompetisi Eropa, Inter asuhan Cristian Chivu kembali berlaga di Serie A di San Siro. Mereka ingin melanjutkan momentum kemenangan comeback 3-1 atas Bologna di kompetisi domestik sekaligus mempertahankan kandang saat menghadapi Fiorentina.

Inter vs Fiorentina: Detail pertandingan

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Serie A - Pekan 8
Giuseppe Meazza

Inter Milan menjamu ACF Fiorentina pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 19.45 GMT (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) dalam pertandingan pekan kedelapan Serie A di Stadion San Siro.

Selepas laga Eropa yang menguras tenaga, Inter menghadapi duel utama Serie A pada Minggu malam

Inter Milan kembali ke San Siro untuk laga besar pada Minggu malam setelah meraih dua kemenangan beruntun di dua kompetisi. Seusai bangkit untuk mengalahkan Bologna 3–1 dalam laga Serie A yang berlangsung sengit, tim asuhan Cristian Chivu bersusah payah meraih kemenangan penting 1–0 atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions pada Rabu malam lewat gol Carlos Augusto pada babak kedua. Mengelola kelelahan skuad setelah menuntaskan laga Eropa yang intens itu dengan sepuluh pemain kini menjadi perhatian utama, sementara Fiorentina asuhan Paolo Vanoli datang ke Lombardy dalam kondisi lebih segar untuk mengejar hasil tandang yang berkesan.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Duel kunci: Marcus Thuram vs Lucas Martínez Quarta

Penggerak serangan yang sedang tampil apik: Marcus Thuram terus menjadi tumpuan serangan Inter lewat permainan langsungnya yang eksplosif. Ia menciptakan peluang-peluang penting dan mencetak gol dalam pertandingan liga terakhir Inter. Kerja samanya dengan Ange-Yoan Bonny menuntut kewaspadaan terus-menerus.

Pemimpin lini pertahanan: Bek tengah asal Argentina Lucas Martínez Quarta memimpin barisan pertahanan Fiorentina. Ia bertugas meredam pergerakan diagonal Thuram dan memenangi duel-duel udara penting di dalam kotak penalti.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Gambaran pertandingan: Inter menjadi favorit kuat di kandang dengan mengandalkan rotasi pemainnya di lini tengah yang dominan serta pergerakan Federico Dimarco sebagai bek sayap yang maju membantu serangan. Peluang Fiorentina untuk membuat kejutan bergantung pada rancangan taktik Paolo Vanoli dalam memanfaatkan sisa kelelahan fisik lini belakang Inter setelah laga Eropa pada tengah pekan.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Inter vs Fiorentina

Manajer

  • C. Chivu

Inter tidak diperkuat Curtis Jones dan Lautaro Martinez karena cedera, begitu pula John Stones. Chivu harus mencari solusi di lini serang tanpa kaptennya, meski kemenangan 3-1 atas Bologna menunjukkan bahwa skuadnya memiliki kedalaman untuk mengatasinya. Informasi terbaru mengenai perkiraan susunan pemain akan dikonfirmasi mendekati sepak mula.

Fiorentina juga menghadapi sejumlah pemain absen. Fabiano Parisi dan Arthur Atta sama-sama tidak tersedia karena cedera. Vanoli harus menyusun tim tanpa keduanya sembari mencari kombinasi yang mampu mengakhiri rentetan hasil buruk klub di liga.

Performa

INT

INT - Performa

LUM
M2-0
PAR
M3-0
CLB
K3-4
BOL
M1-3
SHK
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FIO

FIO - Performa

VEN
M2-4
PIS
M3-0
NAP
S1-1
GEN
K2-1
COM
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Inter mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan gol. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 3-1 di kandang Bologna dalam Serie A, setelah sebelumnya kalah 4-3 dari Club Brugge di Liga Champions. Sebelum kekalahan di Eropa itu, mereka mengalahkan Parma 3-0 di liga dan bermain imbang 2-2 melawan Roma. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa Inter mampu meraih kemenangan dengan banyak gol, tetapi juga bisa kehilangan poin secara mengecewakan.

Lima pertandingan terakhir Fiorentina menunjukkan situasi yang lebih sulit, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-3 dari Como di Serie A, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Genoa. Dua kemenangan dalam periode ini diraih atas Venezia dengan skor 4-2 di laga tandang dan Pisa dengan skor 3-0 di Coppa Italia. Hasil imbang 1-1 melawan Napoli melengkapi rangkaian yang memperlihatkan kualitas Fiorentina sesekali muncul, tetapi konsistensinya belum memadai.

Rekor pertemuan

Head to Head

InterSeriFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter badge
Inter
INT
1
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FT
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter badge
Inter
INT
1
FT
7Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 saat Fiorentina menjamu Inter di Serie A pada Maret 2026. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di Serie A, Inter memiliki rekor lebih baik, termasuk kemenangan 3-0 di San Siro pada Oktober 2025 dan kemenangan kandang 2-1 pada Februari 2025. Satu-satunya kemenangan Fiorentina dalam rangkaian itu diraih dengan skor yang sama, 3-0, di kandang pada Februari 2025. Kekalahan 0-1 di Franchi pada Januari 2024 juga termasuk dalam rangkaian tersebut. Inter secara umum lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, meski rekor itu menunjukkan Fiorentina mampu meraih hasil besar ketika situasinya mendukung.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
7610219+1219
M
M
S
M
M
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
M
M
M
S
M
3
RomaRomaROM
7520163+1317
M
S
S
M
M
4
AC MilanAC MilanMIL
7430147+715
M
S
M
S
S
5
ComoComoCOM
7421127+514
M
S
K
M
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
M
K
M
S
M
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
K
S
M
M
M
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
K
S
M
K
S
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
7313107+310
K
M
S
M
K
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
M
M
S
K
M
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
K
M
K
K
K
12
LecceLecceLEC
7304912-39
M
K
K
M
K
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
K
S
K
M
S
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
M
K
M
K
S
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
K
M
S
K
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
K
K
K
K
K
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
K
M
K
S
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
K
K
S
M
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
K
K
M
K
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
M
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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