Inter vs Fiorentina: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 8 25 Okt 2026 - 07.30 Giuseppe Meazza

Inter Milan menjamu ACF Fiorentina pada Minggu, 25 Oktober 2026 pukul 19.45 GMT (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) dalam pertandingan pekan kedelapan Serie A di Stadion San Siro.

Selepas laga Eropa yang menguras tenaga, Inter menghadapi duel utama Serie A pada Minggu malam

Inter Milan kembali ke San Siro untuk laga besar pada Minggu malam setelah meraih dua kemenangan beruntun di dua kompetisi. Seusai bangkit untuk mengalahkan Bologna 3–1 dalam laga Serie A yang berlangsung sengit, tim asuhan Cristian Chivu bersusah payah meraih kemenangan penting 1–0 atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions pada Rabu malam lewat gol Carlos Augusto pada babak kedua. Mengelola kelelahan skuad setelah menuntaskan laga Eropa yang intens itu dengan sepuluh pemain kini menjadi perhatian utama, sementara Fiorentina asuhan Paolo Vanoli datang ke Lombardy dalam kondisi lebih segar untuk mengejar hasil tandang yang berkesan.

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Duel kunci: Marcus Thuram vs Lucas Martínez Quarta

Penggerak serangan yang sedang tampil apik: Marcus Thuram terus menjadi tumpuan serangan Inter lewat permainan langsungnya yang eksplosif. Ia menciptakan peluang-peluang penting dan mencetak gol dalam pertandingan liga terakhir Inter. Kerja samanya dengan Ange-Yoan Bonny menuntut kewaspadaan terus-menerus.

Pemimpin lini pertahanan: Bek tengah asal Argentina Lucas Martínez Quarta memimpin barisan pertahanan Fiorentina. Ia bertugas meredam pergerakan diagonal Thuram dan memenangi duel-duel udara penting di dalam kotak penalti.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Gambaran pertandingan: Inter menjadi favorit kuat di kandang dengan mengandalkan rotasi pemainnya di lini tengah yang dominan serta pergerakan Federico Dimarco sebagai bek sayap yang maju membantu serangan. Peluang Fiorentina untuk membuat kejutan bergantung pada rancangan taktik Paolo Vanoli dalam memanfaatkan sisa kelelahan fisik lini belakang Inter setelah laga Eropa pada tengah pekan.

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Kabar tim & skuad

Inter tidak diperkuat Curtis Jones dan Lautaro Martinez karena cedera, begitu pula John Stones. Chivu harus mencari solusi di lini serang tanpa kaptennya, meski kemenangan 3-1 atas Bologna menunjukkan bahwa skuadnya memiliki kedalaman untuk mengatasinya. Informasi terbaru mengenai perkiraan susunan pemain akan dikonfirmasi mendekati sepak mula.

Fiorentina juga menghadapi sejumlah pemain absen. Fabiano Parisi dan Arthur Atta sama-sama tidak tersedia karena cedera. Vanoli harus menyusun tim tanpa keduanya sembari mencari kombinasi yang mampu mengakhiri rentetan hasil buruk klub di liga.

Performa

Inter mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan gol. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 3-1 di kandang Bologna dalam Serie A, setelah sebelumnya kalah 4-3 dari Club Brugge di Liga Champions. Sebelum kekalahan di Eropa itu, mereka mengalahkan Parma 3-0 di liga dan bermain imbang 2-2 melawan Roma. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa Inter mampu meraih kemenangan dengan banyak gol, tetapi juga bisa kehilangan poin secara mengecewakan.

Lima pertandingan terakhir Fiorentina menunjukkan situasi yang lebih sulit, dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-3 dari Como di Serie A, setelah sebelumnya kalah 2-1 dari Genoa. Dua kemenangan dalam periode ini diraih atas Venezia dengan skor 4-2 di laga tandang dan Pisa dengan skor 3-0 di Coppa Italia. Hasil imbang 1-1 melawan Napoli melengkapi rangkaian yang memperlihatkan kualitas Fiorentina sesekali muncul, tetapi konsistensinya belum memadai.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 saat Fiorentina menjamu Inter di Serie A pada Maret 2026. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di Serie A, Inter memiliki rekor lebih baik, termasuk kemenangan 3-0 di San Siro pada Oktober 2025 dan kemenangan kandang 2-1 pada Februari 2025. Satu-satunya kemenangan Fiorentina dalam rangkaian itu diraih dengan skor yang sama, 3-0, di kandang pada Februari 2025. Kekalahan 0-1 di Franchi pada Januari 2024 juga termasuk dalam rangkaian tersebut. Inter secara umum lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, meski rekor itu menunjukkan Fiorentina mampu meraih hasil besar ketika situasinya mendukung.