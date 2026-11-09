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UEFA Nations League A
team-logoEngland
Wembley
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Pratinjau Inggris vs Kroasia di UEFA Nations League: Inggris incar dominasi di ajang ini

England vs Croatia
UEFA Nations League A
England
Croatia

Berbekal dua kemenangan meyakinkan beruntun tanpa kebobolan, termasuk kemenangan telak 7-0 yang mencengangkan di Rijeka dan kemenangan mudah 3-0 atas Ceko, Inggris menyambut skuad Kroasia yang datang ke London dengan penuh kebanggaan, bertekad memulihkan kebanggaan nasional dan menghapus kepedihan akibat kekalahan menyakitkan 2-1 pada menit-menit akhir dari Spanyol.

Inggris vs Kroasia: Detail pertandingan

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UEFA Nations League A - Pekan 5
Wembley

Wembley siap menjadi panggung saat Inggris yang produktif menguji harga diri Kroasia

Inggris menjamu Kroasia di Wembley dalam pertandingan kedua terakhir mereka di Grup 3 UEFA Nations League. Tim asuhan Thomas Tuchel hanya perlu terhindar dari kekalahan untuk memastikan tempat di perempat-final.

Inggris datang dengan performa meyakinkan setelah menghancurkan Kroasia 7-0 dalam pertemuan sebelumnya bulan lalu, salah satu kemenangan paling telak mereka dalam beberapa waktu terakhir. Hasil itu, ditambah tiga kemenangan dari empat pertandingan pertama di grup, membuat Inggris memegang kendali atas peluang mereka di Nations League.

England Press ConferenceGetty Images

Tuchel telah mengumumkan skuad berisi 25 pemain yang memunculkan sejumlah sorotan. Jobe Bellingham mendapat panggilan pertamanya ke tim senior setelah naik dari tim U-21, menyusul laporan bahwa kakaknya, Jude, mendesak agar ia disertakan. Josh King dari Fulham juga mendapat panggilan, dengan Tuchel memuji fleksibilitas dan karakter pemain berusia 25 tahun itu.

Cole Palmer dan Phil Foden menjadi dua nama paling menonjol yang absen. Tuchel berbicara terus terang mengenai situasi Palmer. Ia menyebut gelandang Chelsea itu terlalu sering melewatkan pemusatan latihan tim nasional, sementara kelompok pemain yang tampil begitu baik di Piala Dunia tetap menjadi prioritas. Sementara itu, Foden hampir kembali dipanggil sebelum ia tergeser ke bangku cadangan di Manchester City.

Declan Rice menghadapi pertandingan ini dengan performa luar biasa bersama klubnya. Ia memimpin daftar pemberi assist di Liga Primer musim ini dan mendapat pujian dari manajer Arsenal, Mikel Arteta, atas ancamannya yang kian besar di sepertiga akhir lapangan. Trent Alexander-Arnold juga mempertahankan tempatnya setelah tampil mengesankan pada periode pertandingan internasional sebelumnya. Ia bersaing dengan Ben White dan Jarell Quansah di posisi bek kanan.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

Kroasia datang di bawah tekanan besar. Tim asuhan Slaven Bilic kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka di Nations League, termasuk kekalahan telak di Wembley tersebut. Mereka menempati posisi ketiga di grup, dengan harapan untuk lolos praktis sudah pupus.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain England vs Croatia

Manajer

  • T. Tuchel

Performa

ENG

ENG - Performa

FRA
M4-6
ESP
K2-3
CZE
M0-2
CRO
M0-7
CZE
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
20/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CRO

CRO - Performa

POR
K2-1
CZE
M1-2
ESP
K4-1
ENG
K0-7
ESP
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/16
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

EnglandSeriCroatia
4
1
0
UEFA Nations League A
Croatia badge
Croatia
CRO
0
England badge
England
ENG
7
FT
World Cup
England badge
England
ENG
4
Croatia badge
Croatia
CRO
2
FT
European Championship
England badge
England
ENG
1
Croatia badge
Croatia
CRO
0
FT
UEFA Nations League A
England badge
England
ENG
2
Croatia badge
Croatia
CRO
1
FT
UEFA Nations League A
Croatia badge
Croatia
CRO
0
England badge
England
ENG
0
FT
14Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

Grp. 3

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SpainSpainESP
4400125+712
M
M
M
M
2
EnglandEnglandENG
4301143+119
M
M
M
K
3
CroatiaCroatiaCRO
4103414-103
K
K
K
M
4
CzechiaCzechiaCZE
4004210-80
K
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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