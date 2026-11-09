Inggris vs Kroasia: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 14.45 Wembley

Wembley siap menjadi panggung saat Inggris yang produktif menguji harga diri Kroasia

Inggris menjamu Kroasia di Wembley dalam pertandingan kedua terakhir mereka di Grup 3 UEFA Nations League. Tim asuhan Thomas Tuchel hanya perlu terhindar dari kekalahan untuk memastikan tempat di perempat-final.

Inggris datang dengan performa meyakinkan setelah menghancurkan Kroasia 7-0 dalam pertemuan sebelumnya bulan lalu, salah satu kemenangan paling telak mereka dalam beberapa waktu terakhir. Hasil itu, ditambah tiga kemenangan dari empat pertandingan pertama di grup, membuat Inggris memegang kendali atas peluang mereka di Nations League.

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Tuchel telah mengumumkan skuad berisi 25 pemain yang memunculkan sejumlah sorotan. Jobe Bellingham mendapat panggilan pertamanya ke tim senior setelah naik dari tim U-21, menyusul laporan bahwa kakaknya, Jude, mendesak agar ia disertakan. Josh King dari Fulham juga mendapat panggilan, dengan Tuchel memuji fleksibilitas dan karakter pemain berusia 25 tahun itu.

Cole Palmer dan Phil Foden menjadi dua nama paling menonjol yang absen. Tuchel berbicara terus terang mengenai situasi Palmer. Ia menyebut gelandang Chelsea itu terlalu sering melewatkan pemusatan latihan tim nasional, sementara kelompok pemain yang tampil begitu baik di Piala Dunia tetap menjadi prioritas. Sementara itu, Foden hampir kembali dipanggil sebelum ia tergeser ke bangku cadangan di Manchester City.

Declan Rice menghadapi pertandingan ini dengan performa luar biasa bersama klubnya. Ia memimpin daftar pemberi assist di Liga Primer musim ini dan mendapat pujian dari manajer Arsenal, Mikel Arteta, atas ancamannya yang kian besar di sepertiga akhir lapangan. Trent Alexander-Arnold juga mempertahankan tempatnya setelah tampil mengesankan pada periode pertandingan internasional sebelumnya. Ia bersaing dengan Ben White dan Jarell Quansah di posisi bek kanan.

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Kroasia datang di bawah tekanan besar. Tim asuhan Slaven Bilic kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhir mereka di Nations League, termasuk kekalahan telak di Wembley tersebut. Mereka menempati posisi ketiga di grup, dengan harapan untuk lolos praktis sudah pupus.

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