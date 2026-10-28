Genoa vs Juventus: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 9 28 Okt 2026 - 15.45 Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC menjamu Juventus FC pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 21.45 SAST (19.45 GMT / 20.45 CET) dalam pertandingan pekan kesembilan Serie A musim ini di Stadion Luigi Ferraris.

Kekuatan lini tengah menghadapi perlawanan wakil Liguria

Kemenangan tandang 2-0 yang diraih dengan meyakinkan atas Lecce pada akhir pekan menjadi respons yang dibutuhkan Juventus di kompetisi domestik, sekaligus meredakan kekecewaan akibat kekalahan sebelumnya dari Lazio dan hasil imbang 2-2 yang menguras tenaga melawan Rennes di kompetisi Eropa. Berkat gol-gol babak pertama dari Weston McKennie dan Douglas Luiz, Juventus segera mengalihkan fokus ke Liguria untuk laga tengah pekan. Di sana, mereka menghadapi Genoa asuhan Daniele De Rossi yang datang dengan kepercayaan diri baru setelah gol Mikael Ellertsson pada babak pertama mengantar mereka meraih kemenangan kandang penting 1-0 atas Venezia pada Minggu.

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Duel kunci: Mikael Ellertsson vs Pierre Kalulu

Ancaman langsung dari sisi lapangan: Mikael Ellertsson menjadi penentu kemenangan Genoa atas Venezia dengan membuka skor pada menit ke-25 dan terus menggerakkan serangan dari sisi lapangan. Pergerakannya yang langsung menusuk ke ruang antara sisi lapangan dan tengah akan menuntut lini belakang Juventus tetap waspada.

Stabilitas pertahanan: Pierre Kalulu terus memberikan fleksibilitas taktis di sisi kanan pertahanan Juventus. Saat menghadapi Lecce, ia mencatatkan 41 operan sukses dan memenangi kedua duel perebutan bola di darat yang diikutinya. Kalulu akan bertugas membendung pergerakan Ellertsson yang menusuk dari sisi lapangan ke arah tengah, sekaligus mendukung transisi permainan di sisi tersebut.

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Perkiraan susunan pemain Genoa:

Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic

Perkiraan susunan pemain Juventus:

Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Luiz, Sarr, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade

Kabar tim & skuad

Genoa menghadapi pertandingan ini tanpa Joi Xheto Nuredini dan Lorenzo Colombo, yang keduanya tercatat mengalami cedera. Pelatih Daniele De Rossi belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain, sementara kabar terbaru diperkirakan muncul menjelang sepak mula.

Juventus menghadapi daftar cedera yang lebih panjang. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, dan Manuel Locatelli semuanya absen karena cedera. Spalletti belum mengumumkan susunan pemain yang telah dikonfirmasi, dan informasi terbaru akan ditambahkan begitu tersedia.

Performa

Genoa mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Roma di Serie A. Dalam periode itu, mereka juga kalah 2-1 dari Parma dan 2-0 dari Rapid Bucuresti. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Fiorentina dengan skor 2-1 di liga. Genoa mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang mencerminkan kesulitan mereka dalam menyerang maupun bertahan.

Juventus meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 3-0 dari Lazio di Serie A. Sebelumnya, mereka menang tandang 2-1 atas Celta Vigo di Liga Europa dan bermain imbang 1-1 dengan Cagliari di liga. Kemenangan 2-0 atas Atalanta menjadi hasil terbaik mereka dalam periode itu. Sepanjang lima pertandingan tersebut, Juventus mencetak empat gol dan kebobolan lima kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 6 April 2026, ketika Juventus menjamu Genoa dan menang 2-0 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Juventus mendominasi dengan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan. Genoa gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertemuan itu, sedangkan Juventus mengemas total sembilan gol.