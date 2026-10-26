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Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Pratinjau Genoa vs Juventus di Serie A: Bianconeri Incar Unjuk Kekuatan di Luigi Ferraris Melawan Genoa yang Tangguh

Genoa vs Juventus
Serie A
Genoa
Juventus

Penampilan klinis saat menang 2-0 di kandang Lecce membawa Juventus kembali ke jalur kemenangan. Mereka kini bertandang ke Stadion Luigi Ferraris untuk menguji skuad Genoa yang tengah bersemangat setelah meraih kemenangan kandang 1-0 atas Venezia.

Genoa vs Juventus: Detail pertandingan

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Serie A - Pekan 9
Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC menjamu Juventus FC pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 21.45 SAST (19.45 GMT / 20.45 CET) dalam pertandingan pekan ke-9 Serie A di Stadion Luigi Ferraris.

Kekuatan lini tengah menghadapi perlawanan tim Liguria

Kemenangan meyakinkan 2–0 di kandang Lecce pada akhir pekan menjadi respons yang dibutuhkan Juventus di kompetisi domestik, sekaligus meredakan kekecewaan akibat kekalahan sebelumnya dari Lazio dan hasil imbang 2–2 yang menguras tenaga melawan Rennes di kompetisi Eropa. Berkat gol Weston McKennie dan Douglas Luiz pada babak pertama, Juventus segera mengalihkan fokus ke Liguria untuk laga tengah pekan. Mereka akan menghadapi Genoa asuhan Daniele De Rossi, yang datang dengan kepercayaan diri baru setelah gol Mikael Ellertsson pada babak pertama memastikan kemenangan penting 1–0 atas Venezia di kandang pada Minggu.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Duel kunci: Mikael Ellertsson vs Pierre Kalulu

Ancaman langsung dari sisi lapangan: Mikael Ellertsson menjadi penentu kemenangan Genoa atas Venezia. Ia membuka skor pada menit ke-25 dan terus memberikan dorongan serangan dari sisi lapangan. Pergerakan langsungnya ke ruang antara bek tengah dan bek sayap akan menuntut lini belakang Juventus tetap waspada.

Stabilitas pertahanan: Pierre Kalulu terus memberikan fleksibilitas taktis di sisi kanan pertahanan Juventus. Saat menghadapi Lecce, ia menyelesaikan 41 operan dan memenangi kedua duel darat yang diikutinya. Kalulu akan bertugas membendung umpan tarik Ellertsson sekaligus membantu transisi di sisi lapangan.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Gambaran pertandingan: Juventus bertandang sebagai favorit kuat dan akan berusaha menguasai wilayah permainan sejak awal melalui Teun Koopmeiners dan Douglas Luiz yang mengendalikan tempo di lini tengah. Genoa asuhan De Rossi akan berupaya meredam tekanan dengan blok pertahanan rendah hingga menengah yang terorganisasi, lalu mencari peluang untuk memberi ruang bagi Junior Messias dan Stephan El Shaarawy lewat serangan cepat ke belakang para bek sayap Juventus yang naik membantu serangan.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Genoa vs Juventus

3-4-3
Genoa crest
Genoa
GEN
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJ. VasquezJ. VasquezS. OtoaS. OtoaM. EllertssonM. EllertssonM. MitajM. MitajH. TraoreH. TraoreAmorimAmorimJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicS. El ShaarawyS. El ShaarawyG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-3
Genoa

Susunan Pemain Utama

Juventus

Manajer

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Genoa menghadapi pertandingan ini tanpa Joi Xheto Nuredini dan Lorenzo Colombo, yang keduanya tercatat mengalami cedera. Pelatih Daniele De Rossi belum mengonfirmasi kemungkinan susunan pemain awal, sementara kabar terbaru diperkirakan muncul menjelang kick-off.

Juventus menghadapi daftar cedera yang lebih panjang. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, dan Manuel Locatelli semuanya absen karena cedera. Spalletti belum mengumumkan susunan pemain yang telah dikonfirmasi, dan kabar terbaru akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

GEN

GEN - Performa

PAR
K2-1
RBU
K2-0
FIO
M2-1
ROM
K2-0
VEN
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
JUV

JUV - Performa

CGL
S1-1
CEL
M1-2
LAZ
K0-3
REN
S2-2
LEC
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Genoa mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Roma di Serie A. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 2-1 dari Parma dan 2-0 dari Rapid Bucuresti. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Fiorentina dengan skor 2-1 di liga. Genoa mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu, catatan yang mencerminkan kesulitan mereka dalam menyerang maupun bertahan.

Juventus meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Lazio di Serie A. Sebelumnya, mereka menang 2-1 di kandang Celta Vigo dalam Liga Europa dan bermain imbang 1-1 melawan Cagliari di liga. Kemenangan 2-0 atas Atalanta menjadi hasil terbaik mereka dalam periode tersebut. Dalam lima laga itu, Juventus mencetak empat gol dan kebobolan lima kali.

Rekor pertemuan

Head to Head

GenoaSeriJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FT
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FT
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
FT
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FT
0Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/5

Pertemuan terbaru kedua tim berlangsung pada 6 April 2026, ketika Juventus menjamu Genoa dan menang 2-0 di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Juventus mendominasi dengan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan tanpa kekalahan. Genoa gagal mencetak gol dalam tiga dari lima pertemuan tersebut, sedangkan Juventus mengoleksi sembilan gol sepanjang periode itu.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
87102310+1322
M
M
M
S
M
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
M
M
M
M
S
3
RomaRomaROM
8530196+1318
S
M
S
S
M
4
AC MilanAC MilanMIL
8530167+918
M
M
S
M
S
5
ComoComoCOM
8521147+717
M
M
S
K
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
S
M
K
M
S
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
M
K
S
M
K
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
M
M
M
S
K
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
K
K
S
M
M
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
S
K
M
S
M
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
S
K
M
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
M
K
K
M
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
M
K
M
S
K
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
K
K
S
K
M
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
M
K
M
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
M
K
M
K
S
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
S
M
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
M
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
M
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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