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Pratinjau Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League
D. Kuyt
R. Araujo
R. Lukaku

Pratinjau lengkap pertandingan Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions. Kami membahas taktik, kabar tim, performa terkini, dan lainnya saat tuan rumah berupaya mengakhiri rentetan tiga laga tanpa kemenangan.

Pratinjau pertandingan Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions

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Champions League - Pekan 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Liverpool bertandang ke Istanbul untuk menghadapi Fenerbahce di Chobani Stadyumu dalam fase liga Liga Champions. Pertandingan dimulai pada Rabu, 4 November, pukul 13.45 EST dan 17.45 GMT.

Liverpool ingin bangkit setelah kekecewaan di Liga Primer Inggris

Liverpool asuhan Andoni Iraola baru-baru ini mencatatkan lima laga tanpa kekalahan di semua kompetisi, tetapi rentetan itu dihentikan Arsenal di Liga Primer Inggris di Anfield pada Minggu. Meski begitu, Liverpool mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan sempurna lewat tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Mereka akan bertandang ke Turki dengan percaya diri setelah hanya kalah dua kali sepanjang musim.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Fenerbahce berjuang mati-matian

Fenerbahce kalah dalam dua pertandingan Super Lig terakhir secara beruntun dan hanya meraih dua poin dari tiga laga Liga Champions. Tak perlu dikatakan, ini masa yang sulit bagi manajer sementara Dirk Kuyt. Fenerbahce menyia-nyiakan keunggulan dua gol hingga bermain imbang 2-2 dengan Slavia dalam laga kandang terakhirnya di Liga Champions, lalu dihajar Aston Villa 6-0 pada pertandingan kedua. Kuyt, yang menghabiskan enam tahun bersama Liverpool sebagai pemain, nyaris tak mungkin mendapat tantangan lebih berat dalam debutnya sebagai manajer di Liga Champions.

Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Pemain Liverpool yang dipinjamkan, Ronald Araujo, mencetak gol dalam masing-masing dari dua penampilan terakhirnya di Liga Champions.
  • Enam dari tujuh laga kandang terakhir Fenerbahce menghasilkan lebih dari 2,5 gol.
  • Marco Asensio dan Nathan Aké absen untuk Fenerbahçe karena cedera.
  • Dominik Szoboszlai kembali bermain setelah cedera sebagai pemain pengganti saat Liverpool kalah 1-0 dari Arsenal di Liga Primer Inggris pada akhir pekan.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Fenerbahce vs Liverpool

4-2-3-1
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Fenerbahce
FB
Formasi
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Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarK. OppongK. OppongN. SemedoN. SemedoA. BrownA. BrownO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac AllisterT. NyoniT. NyoniL. KoumasL. Koumas
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Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahce

Susunan Pemain Utama

Liverpool

Manajer

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

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