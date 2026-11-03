Pratinjau pertandingan Fenerbahce vs Liverpool di Liga Champions

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 12.45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Liverpool bertandang ke Istanbul untuk menghadapi Fenerbahce di Chobani Stadyumu dalam fase liga Liga Champions. Pertandingan dimulai pada Rabu, 4 November, pukul 13.45 EST dan 17.45 GMT.

Liverpool ingin bangkit setelah kekecewaan di Liga Primer Inggris

Liverpool asuhan Andoni Iraola baru-baru ini mencatatkan lima laga tanpa kekalahan di semua kompetisi, tetapi rentetan itu dihentikan Arsenal di Liga Primer Inggris di Anfield pada Minggu. Meski begitu, Liverpool mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan sempurna lewat tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Mereka akan bertandang ke Turki dengan percaya diri setelah hanya kalah dua kali sepanjang musim.

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Fenerbahce berjuang mati-matian

Fenerbahce kalah dalam dua pertandingan Super Lig terakhir secara beruntun dan hanya meraih dua poin dari tiga laga Liga Champions. Tak perlu dikatakan, ini masa yang sulit bagi manajer sementara Dirk Kuyt. Fenerbahce menyia-nyiakan keunggulan dua gol hingga bermain imbang 2-2 dengan Slavia dalam laga kandang terakhirnya di Liga Champions, lalu dihajar Aston Villa 6-0 pada pertandingan kedua. Kuyt, yang menghabiskan enam tahun bersama Liverpool sebagai pemain, nyaris tak mungkin mendapat tantangan lebih berat dalam debutnya sebagai manajer di Liga Champions.

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Statistik penting & kabar cedera

Pemain Liverpool yang dipinjamkan, Ronald Araujo, mencetak gol dalam masing-masing dari dua penampilan terakhirnya di Liga Champions.

Enam dari tujuh laga kandang terakhir Fenerbahce menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

Marco Asensio dan Nathan Aké absen untuk Fenerbahçe karena cedera.

Dominik Szoboszlai kembali bermain setelah cedera sebagai pemain pengganti saat Liverpool kalah 1-0 dari Arsenal di Liga Primer Inggris pada akhir pekan.

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