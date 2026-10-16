Everton vs Chelsea: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 7 17 Okt 2026 - 07.30 Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. dan Chelsea F.C. akan memulai pertandingan pada 17 Oktober 2026 pukul 11.30 GMT (07.30 EST / 12.30 BST / 13.30 SAST).

Everton menjamu Chelsea yang sedang tampil gemilang

Everton kembali ke Hill Dickinson Stadium untuk menjamu Chelsea pada pekan ketujuh Premier League 2026/27. Selepas jeda internasional musim gugur, Everton ingin melanjutkan penampilan penuh perjuangan di laga tandang dan meraih hasil penting di kandang, di Liverpool. Bagi Chelsea, lawatan ke Merseyside setelah penampilan dominan dengan lima gol sebelum jeda menjadi kesempatan untuk naik lebih tinggi di klasemen Premier League.

Getty Images

Laga empat gol Everton di MKM Stadium

Everton menghadapi pertandingan Sabtu ini setelah meraih hasil imbang 2-2 di kandang Hull City pada pekan keenam (11 Oktober). Gelandang Kiernan Dewsbury-Hall menyamakan kedudukan pada menit ke-55 sebelum penyerang Thierno Barry membawa Everton unggul pada menit ke-68, lalu Hull mencetak gol penyeimbang menjelang akhir laga. Dengan dukungan kreativitas Jack Grealish, James Garner, dan Kiernan Dewsbury-Hall di lini tengah, Everton ingin membangun ritme permainan yang kuat di kandang.

Getty Images

Chelsea mencetak lima gol saat mengalahkan Bournemouth

Chelsea bertandang ke Liverpool dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 5-1 atas AFC Bournemouth di Stamford Bridge pada 10 Oktober. Gol-gol awal Jordan Henderson dan Morgan Rogers memberi Chelsea kendali pertandingan sebelum João Pedro mencetak dua gol pada babak kedua, disusul gol kedua Henderson menjelang akhir laga. Dengan Cole Palmer dan Morgan Rogers sebagai pengatur serangan serta João Pedro di lini depan, Chelsea membawa ritme serangan yang tajam ke pertandingan Sabtu ini.

Lima lawatan terakhir Chelsea ke markas Everton

1 Mei 2022: Premier League, kalah 1-0

6 Agustus 2022: Premier League, menang 1-0 | penalti Jorginho

10 Desember 2023: Premier League, kalah 2-0

22 Desember 2024: Premier League, imbang 0-0

21 Maret 2026: Premier League, kalah 3-0

Kabar tim & skuad

David Moyes belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemainnya menjelang pertandingan, sementara saat ini Everton tidak mencatat adanya pemain yang cedera atau terkena skorsing. Informasi lebih lanjut diperkirakan muncul mendekati waktu pertandingan.

Di kubu Chelsea, Xabi Alonso tidak dapat memainkan Jamie Gittens karena cedera. Tidak ada laporan pemain terkena skorsing di tim tamu, sementara pilihan pemain Alonso lainnya akan dikonfirmasi mendekati pertandingan.

Performa

Everton menghadapi pertandingan ini dalam kondisi yang solid. Mereka tak terkalahkan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Tim asuhan Moyes bermain imbang 2-2 dengan Hull City pada pertandingan terbarunya sebelum meraih dua kemenangan beruntun dengan skor 1-0 atas Ipswich Town di Premier League dan Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup. Hasil imbang 2-2 melawan Manchester United sebelumnya dalam rangkaian itu menunjukkan bahwa mereka mampu mengimbangi lawan dari papan atas klasemen. Dalam lima laga tersebut, Everton mencetak lima gol dan hanya kebobolan tiga, catatan yang mencerminkan pertahanan tim yang semakin solid.

Performa Chelsea belakangan ini lebih beragam. Tim asuhan Alonso meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Sorotannya adalah kemenangan telak 5-1 atas Bournemouth pada pertandingan terbaru mereka, meski sebelumnya mereka kalah 3-0 dari Brentford. Kemenangan 6-3 atas Leeds United di Carabao Cup juga termasuk dalam rangkaian itu. Chelsea mencetak 16 gol dalam lima laga tersebut, tetapi kebobolan sembilan, menunjukkan tim yang sama-sama mampu tampil gemilang dan rentan.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Maret 2026, ketika Everton menang 3-0 di kandang, hasil paling meyakinkan mereka dalam riwayat pertemuan belakangan ini. Sebelumnya, Chelsea mendominasi pertemuan kedua tim dengan kemenangan 2-0 di Stamford Bridge pada Desember 2025 dan 1-0 pada April sebelumnya. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Chelsea memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik. Namun, kemenangan kandang Everton pada awal tahun ini mengingatkan bahwa hasil pertandingan ini tidak selalu mengikuti performa terkini.