Crystal Palace vs Liverpool: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 Selhurst Park

Evaluasi pertahanan menghadapi ancaman kejutan di Selhurst Park

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Laga Minggu sore di London Selatan menjadi ujian taktik penting bagi kedua pelatih, ketika Andoni Iraola dan Pierre Sage berupaya menstabilkan kiprah tim masing-masing di kompetisi domestik. Bagi Liverpool, sepekan terakhir menjadi pengingat keras: setelah kalah tipis 1-0 dari Arsenal di Anfield dalam duel ketat di papan atas, Liverpool kembali tersandung di Istanbul pada Rabu malam. Mereka dua kali gagal mempertahankan keunggulan dalam kekalahan 3-2 dari Fenerbahçe di Liga Champions. Itu menjadi pertandingan ketiga berturut-turut di kompetisi Eropa ketika Liverpool kebobolan tiga gol, sehingga skema berintensitas tinggi Iraola kini dituntut untuk segera memperbaiki transisi bertahan.

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Crystal Palace asuhan Pierre Sage siap menguji ketangguhan Liverpool. Meski sedang melewati periode sulit di kompetisi domestik, yang diperberat oleh Jean-Philippe Mateta yang mulai menjalani skorsing tiga pertandingan setelah mendapat kartu merah pada menit ke-13 di kandang Tottenham, Palace mendapat suntikan kepercayaan diri penting pada Kamis malam. Mereka meraih kemenangan susah payah 1-0 atas TSG Hoffenheim di Selhurst Park dalam laga Liga Europa.

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