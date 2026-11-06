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Selhurst Park
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Pratinjau Crystal Palace vs Liverpool di Liga Primer: Liverpool yang terluka hadapi atmosfer Selhurst yang kembali membara

Crystal Palace vs Liverpool
Premier League
Crystal Palace
Liverpool

Terpukul oleh dua kekalahan beruntun dari Arsenal dan Fenerbahçe yang menyingkap kerapuhan lini pertahanan yang tak biasa, Liverpool bertandang ke Selhurst Park pada Minggu dengan tekad menghidupkan kembali momentum dalam perburuan gelar domestik. Mereka akan menghadapi Crystal Palace yang sedang bersemangat setelah menang atas Hoffenheim di kompetisi Eropa pada Kamis.

Crystal Palace vs Liverpool: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 10
Selhurst Park

Evaluasi pertahanan menghadapi ancaman kejutan di Selhurst Park

Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Laga Minggu sore di London Selatan menjadi ujian taktik penting bagi kedua pelatih, ketika Andoni Iraola dan Pierre Sage berupaya menstabilkan kiprah tim masing-masing di kompetisi domestik. Bagi Liverpool, sepekan terakhir menjadi pengingat keras: setelah kalah tipis 1-0 dari Arsenal di Anfield dalam duel ketat di papan atas, Liverpool kembali tersandung di Istanbul pada Rabu malam. Mereka dua kali gagal mempertahankan keunggulan dalam kekalahan 3-2 dari Fenerbahçe di Liga Champions. Itu menjadi pertandingan ketiga berturut-turut di kompetisi Eropa ketika Liverpool kebobolan tiga gol, sehingga skema berintensitas tinggi Iraola kini dituntut untuk segera memperbaiki transisi bertahan. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Crystal Palace asuhan Pierre Sage siap menguji ketangguhan Liverpool. Meski sedang melewati periode sulit di kompetisi domestik, yang diperberat oleh Jean-Philippe Mateta yang mulai menjalani skorsing tiga pertandingan setelah mendapat kartu merah pada menit ke-13 di kandang Tottenham, Palace mendapat suntikan kepercayaan diri penting pada Kamis malam. Mereka meraih kemenangan susah payah 1-0 atas TSG Hoffenheim di Selhurst Park dalam laga Liga Europa.

Baca selengkapnya: “Ini tidak bisa terus berlanjut!” Virgil van Dijk memberi peringatan keras kepada Liverpool setelah mimpi buruk pertahanan lainnya melawan Fenerbahce

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Crystal Palace vs Liverpool

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formasi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonC. RichardsC. RichardsA. DisasiA. DisasiJ. CanvotJ. CanvotT. MitchellT. MitchellD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonY. PinoY. PinoO. MinguezaO. MinguezaD. McNeilD. McNeilE. GuessandE. GuessandA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkJ. JacquetJ. JacquetR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezA. Mac AllisterA. Mac AllisterC. GakpoC. GakpoB. BarcolaB. BarcolaT. NyoniT. NyoniF. WirtzF. WirtzA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-4-2-1
Crystal Palace

Susunan Pemain Utama

Liverpool

Manajer

  • P. Sage
  • A. Iraola

Performa

CRY

CRY - Performa

BJK
S2-2
NEW
K0-2
FUL
M0-1
TOT
K2-0
TSG
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LIV

LIV - Performa

VIL
M4-3
BHA
M2-0
CHE
M1-1
ARS
K0-1
FB
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Crystal PalaceSeriLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FT
Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
9Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
M
M
M
M
K
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
K
K
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
M
K
M
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
M
K
M
M
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
M
M
K
M
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
M
S
K
S
M
7
EvertonEvertonEVE
934299013
M
K
K
S
M
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
M
M
M
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
M
M
M
S
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
S
M
M
S
M
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
S
S
K
S
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
S
S
K
S
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
M
K
K
M
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
S
S
K
M
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
S
M
M
K
S
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
M
K
K
M
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
K
K
S
S
S
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
M
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
S
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
S
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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