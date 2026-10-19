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Champions League
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
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Pratinjau Como vs Manchester United di Liga Champions UEFA: Setan Merah tanpa kemenangan dalam enam laga menghadapi tekanan besar

Como vs Manchester United
Champions League
Como
Manchester United

Como besutan Cesc Fàbregas yang ambisius berupaya memperpanjang rekor kandang impresif mereka, yakni 32 kemenangan dalam 40 pertandingan di Stadion Giuseppe Sinigaglia, saat menghadapi Manchester United yang tengah terpuruk setelah enam laga tanpa kemenangan di semua kompetisi.

Como vs Manchester United: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 menjamu Manchester United F.C. pada Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Como asuhan Cesc Fàbregas yang sedang melesat membidik kemenangan atas tim raksasa yang tengah kesulitan

Como asuhan Cesc Fàbregas yang ambisius menyambut Manchester United di Lombardia dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Fiorentina 3-1 di kandang lawan dalam laga Serie A. Sebaliknya, Manchester United tiba di Italia utara tanpa kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Como sebelumnya juga menghajar RB Leipzig 4-1 di kandang pada laga pertama Liga Champions. Kini, tim kejutan asal Italia itu mengincar kemenangan terbesar mereka di Eropa sejauh ini atas Manchester United yang sangat membutuhkan momentum.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Kemenangan tandang Como dengan tiga gol di Florence

Como 1907 menyongsong laga Eropa pada Rabu dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang 3-1 atas ACF Fiorentina di Serie A pada Minggu, 18 Oktober. Gol Mattia Liberali pada menit ke-31 dan Nico Paz pada menit ke-35 membawa tim asuhan Fàbregas memegang kendali sebelum Anastasios Douvikas memastikan tiga poin pada babak kedua. Berkat kreativitas Nico Paz, Maxence Caqueret, dan Mattia Liberali, Como membawa ketajaman serangan mereka ke laga bersejarah pada Rabu.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United bermain imbang dalam Derbi Pennine sebelum bertandang untuk laga Eropa

Manchester United bertandang ke Italia utara dengan tekad mengakhiri rentetan hasil sulit di semua kompetisi. Setelah kalah 2-0 di kandang Atlético Madrid pada laga kedua Liga Champions, 13 Oktober, United bermain imbang 1-1 melawan rival sengit Leeds United di Elland Road pada Minggu, 18 Oktober. Bryan Mbeumo membuka skor pada menit ke-35. Dipimpin kapten lini tengah Bruno Fernandes bersama penyerang sayap Bryan Mbeumo dan Amad Diallo, United berupaya menguasai pertandingan sejak awal di Italia.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Duel kunci: Nico Paz vs Bruno Fernandes

Pengatur serangan andalan: Pemain timnas Argentina Nico Paz tampil gemilang melawan Fiorentina dengan satu gol, satu assist, dan nilai pertandingan 8,2. Kemampuannya membawa bola ke depan dan mengirim umpan yang menembus lini pertahanan di ruang sempit menjadi ancaman langsung bagi dua gelandang tengah United.

Respons sang kapten: Bruno Fernandes tetap menjadi pusat permainan tim asuhan Michael Carrick, tetapi United harus lebih menguasai area tengah melalui Carlos Baleba dan Youri Tielemans agar Paz dan Maxence Caqueret tidak leluasa mengatur tempo.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Sorotan pertandingan: Leny Yoro absen karena skorsing bagi Manchester United setelah menerima kartu merah saat melawan Atlético Madrid, sehingga Lisandro Martínez dan Harry Maguire harus menjadi tumpuan di jantung pertahanan. Fàbregas diperkirakan akan menginstruksikan Como untuk menekan tinggi sejak awal, dengan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, tempat mereka tidak terkalahkan dalam 32 dari 40 pertandingan terakhir.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Como vs Manchester United

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Susunan Pemain Utama

Manchester United

Manajer

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Como dilatih oleh Cesc Fabregas, tetapi susunan pemain maupun informasi cedera yang telah dikonfirmasi belum tersedia menjelang pertandingan. Pembaruan diperkirakan tersedia mendekati waktu sepak mula.

Manchester United dipimpin oleh Michael Carrick. Detail skuad maupun kabar cedera yang telah dikonfirmasi juga belum tersedia saat ini. Informasi lebih lanjut akan ditambahkan ketika tersedia menjelang pertandingan.

Performa

COM

COM - Performa

PAR
M2-1
FRC
K2-0
ROM
S0-0
FEY
K3-2
FIO
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MUN

MUN - Performa

BHA
K2-3
FUL
S1-1
TOT
S1-1
ATM
K2-0
LEE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Como menyongsong pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga kali selama periode itu. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol di kandang Roma dalam ajang Serie A, setelah sebelumnya menelan satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut, yakni takluk 2-0 dari Frosinone. Hasil paling menonjol dalam rentetan itu adalah kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Mereka juga menang 2-1 atas Parma di Serie A. Namun, hasil terbaru Como di Liga Champions adalah kekalahan 3-2 dari Feyenoord, yang mempersulit posisi mereka di grup.

Manchester United kesulitan tampil konsisten dan belum memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir, termasuk tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Tottenham dan Fulham di Liga Primer, kalah 2-3 dari Brighton di Piala Carabao, serta takluk 0-1 dari Manchester City. United hanya mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang menunjukkan besarnya tantangan bagi Carrick.

Rekor pertemuan

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Como dan Manchester United yang tercatat dalam data yang tersedia. Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

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