Pratinjau Como vs Manchester United di Liga Champions UEFA: Setan Merah tanpa kemenangan dalam enam laga menghadapi tekanan besar

Como vs Manchester United: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 12.45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 menjamu Manchester United F.C. pada Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Como asuhan Cesc Fàbregas yang sedang melesat membidik kemenangan atas tim raksasa yang tengah kesulitan

Como asuhan Cesc Fàbregas yang ambisius menyambut Manchester United di Lombardia dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Fiorentina 3-1 di kandang lawan dalam laga Serie A. Sebaliknya, Manchester United tiba di Italia utara tanpa kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi. Como sebelumnya juga menghajar RB Leipzig 4-1 di kandang pada laga pertama Liga Champions. Kini, tim kejutan asal Italia itu mengincar kemenangan terbesar mereka di Eropa sejauh ini atas Manchester United yang sangat membutuhkan momentum.

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Kemenangan tandang Como dengan tiga gol di Florence

Como 1907 menyongsong laga Eropa pada Rabu dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang 3-1 atas ACF Fiorentina di Serie A pada Minggu, 18 Oktober. Gol Mattia Liberali pada menit ke-31 dan Nico Paz pada menit ke-35 membawa tim asuhan Fàbregas memegang kendali sebelum Anastasios Douvikas memastikan tiga poin pada babak kedua. Berkat kreativitas Nico Paz, Maxence Caqueret, dan Mattia Liberali, Como membawa ketajaman serangan mereka ke laga bersejarah pada Rabu.

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Manchester United bermain imbang dalam Derbi Pennine sebelum bertandang untuk laga Eropa

Manchester United bertandang ke Italia utara dengan tekad mengakhiri rentetan hasil sulit di semua kompetisi. Setelah kalah 2-0 di kandang Atlético Madrid pada laga kedua Liga Champions, 13 Oktober, United bermain imbang 1-1 melawan rival sengit Leeds United di Elland Road pada Minggu, 18 Oktober. Bryan Mbeumo membuka skor pada menit ke-35. Dipimpin kapten lini tengah Bruno Fernandes bersama penyerang sayap Bryan Mbeumo dan Amad Diallo, United berupaya menguasai pertandingan sejak awal di Italia.

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Duel kunci: Nico Paz vs Bruno Fernandes

Pengatur serangan andalan: Pemain timnas Argentina Nico Paz tampil gemilang melawan Fiorentina dengan satu gol, satu assist, dan nilai pertandingan 8,2. Kemampuannya membawa bola ke depan dan mengirim umpan yang menembus lini pertahanan di ruang sempit menjadi ancaman langsung bagi dua gelandang tengah United.

Respons sang kapten: Bruno Fernandes tetap menjadi pusat permainan tim asuhan Michael Carrick, tetapi United harus lebih menguasai area tengah melalui Carlos Baleba dan Youri Tielemans agar Paz dan Maxence Caqueret tidak leluasa mengatur tempo.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Sorotan pertandingan: Leny Yoro absen karena skorsing bagi Manchester United setelah menerima kartu merah saat melawan Atlético Madrid, sehingga Lisandro Martínez dan Harry Maguire harus menjadi tumpuan di jantung pertahanan. Fàbregas diperkirakan akan menginstruksikan Como untuk menekan tinggi sejak awal, dengan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, tempat mereka tidak terkalahkan dalam 32 dari 40 pertandingan terakhir.

Kabar tim & skuad

Como dilatih oleh Cesc Fabregas, tetapi susunan pemain maupun informasi cedera yang telah dikonfirmasi belum tersedia menjelang pertandingan. Pembaruan diperkirakan tersedia mendekati waktu sepak mula.

Manchester United dipimpin oleh Michael Carrick. Detail skuad maupun kabar cedera yang telah dikonfirmasi juga belum tersedia saat ini. Informasi lebih lanjut akan ditambahkan ketika tersedia menjelang pertandingan.

Performa

Como menyongsong pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir. Mereka mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga kali selama periode itu. Laga terbaru mereka berakhir imbang tanpa gol di kandang Roma dalam ajang Serie A, setelah sebelumnya menelan satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut, yakni takluk 2-0 dari Frosinone. Hasil paling menonjol dalam rentetan itu adalah kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Mereka juga menang 2-1 atas Parma di Serie A. Namun, hasil terbaru Como di Liga Champions adalah kekalahan 3-2 dari Feyenoord, yang mempersulit posisi mereka di grup.

Manchester United kesulitan tampil konsisten dan belum memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhir, termasuk tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Tottenham dan Fulham di Liga Primer, kalah 2-3 dari Brighton di Piala Carabao, serta takluk 0-1 dari Manchester City. United hanya mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang menunjukkan besarnya tantangan bagi Carrick.

Rekor pertemuan

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Como dan Manchester United yang tercatat dalam data yang tersedia. Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua klub.