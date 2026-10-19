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Champions League
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
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Pratinjau Como vs Manchester United di Liga Champions UEFA: Setan Merah mengincar awal baru yang krusial jelang lawatan sulit ke Italia

Como vs Manchester United
Champions League
Como
Manchester United

Pratinjau lengkap laga Como 1907 melawan Manchester United F.C. di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil-hasil terbaru di kompetisi domestik dan Eropa, performa kedua tim, serta hal-hal penting menjelang duel pekan pertandingan ketiga yang dijadwalkan berlangsung lebih awal pada Rabu ini di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como.

Como vs Manchester United: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 dan Manchester United F.C. akan memulai pertandingan pada 21 Oktober 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 PM EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Tim kejutan Italia menjamu Manchester United

Como 1907 menjamu raksasa Inggris Manchester United di Stadion Giuseppe Sinigaglia yang indah pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Dengan dukungan penuh semangat dari suporter tuan rumah, tim ambisius asuhan Cesc Fàbregas ingin menguji gaya menyerang mereka yang dinamis menghadapi lawan ternama. Bagi Manchester United, lawatan ke Lombardia menjadi kesempatan penting untuk meraih kemenangan pertama mereka di fase liga Liga Champions setelah kehilangan poin dalam laga tandang di Madrid.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como menunjukkan ketajaman dengan tiga gol di Florence

Como 1907 menghadapi pertandingan Eropa pada Rabu dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang 3-1 atas ACF Fiorentina di Serie A pada Minggu, 18 Oktober. Gol pada awal laga dari Mattia Liberali (31') dan Nico Paz (35') membawa tim asuhan Fàbregas memegang kendali sebelum Anastasios Douvikas memastikan tiga poin pada babak kedua. Dengan kreativitas permainan Nico Paz, Maxence Caqueret, dan Mattia Liberali, Como membawa ketajaman lini serang mereka ke malam bersejarah pada Rabu.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United bermain imbang dalam Derbi Pennine sebelum lawatan ke Eropa

Manchester United bertandang ke Italia utara dengan tekad mengakhiri rentetan hasil yang sulit di semua kompetisi. Setelah kalah 2-0 di kandang Atlético Madrid pada pertandingan kedua Liga Champions, 13 Oktober, United bermain imbang 1-1 melawan rival sengit Leeds United di Elland Road pada Minggu, 18 Oktober, dengan Bryan Mbeumo membuka skor pada menit ke-35. Dipimpin kapten sekaligus gelandang Bruno Fernandes, bersama penyerang sayap Bryan Mbeumo dan Amad Diallo, United bertekad menguasai pertandingan sejak awal di Italia.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Como vs Manchester United

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Susunan Pemain Utama

Manchester United

Manajer

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Como dilatih oleh Cesc Fabregas, tetapi belum ada informasi susunan pemain maupun cedera yang terkonfirmasi menjelang pertandingan. Pembaruan diperkirakan tersedia mendekati sepak mula.

Manchester United dipimpin oleh Michael Carrick, sementara rincian skuad maupun kabar cedera yang terkonfirmasi saat ini belum tersedia. Informasi lebih lanjut akan ditambahkan begitu tersedia menjelang pertandingan.

Performa

COM

COM - Performa

PAR
M2-1
FRC
K2-0
ROM
S0-0
FEY
K3-2
FIO
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MUN

MUN - Performa

BHA
K2-3
FUL
S1-1
TOT
S1-1
ATM
K2-0
LEE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Como menghadapi pertandingan ini setelah mencatat dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir, dengan sembilan gol dicetak dan tiga gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol di kandang Roma dalam ajang Serie A, setelah sebelumnya mereka menelan satu-satunya kekalahan pada periode tersebut, yakni 2-0 dari Frosinone. Puncak performa mereka belakangan ini terjadi di Liga Champions, saat mereka mengalahkan RB Leipzig 4-1. Mereka juga meraih kemenangan 2-1 atas Parma di Serie A. Namun, hasil terakhir mereka di Liga Champions adalah kekalahan 3-2 dari Feyenoord, yang mempersulit posisi mereka di grup.

Manchester United kesulitan tampil konsisten dan belum memenangkan satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk tiga kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Tottenham dan Fulham di Liga Primer, serta kalah 2-3 dari Brighton di Piala Carabao dan 0-1 dari Manchester City. United hanya mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang menegaskan besarnya tantangan bagi Carrick.

Rekor pertemuan

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Como dan Manchester United yang tercatat dalam data yang tersedia. Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

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