Como vs Manchester United: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 12.45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 dan Manchester United F.C. akan memulai pertandingan pada 21 Oktober 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 PM EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Tim kejutan Italia menjamu Manchester United

Como 1907 menjamu raksasa Inggris Manchester United di Stadion Giuseppe Sinigaglia yang indah pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Dengan dukungan penuh semangat dari suporter tuan rumah, tim ambisius asuhan Cesc Fàbregas ingin menguji gaya menyerang mereka yang dinamis menghadapi lawan ternama. Bagi Manchester United, lawatan ke Lombardia menjadi kesempatan penting untuk meraih kemenangan pertama mereka di fase liga Liga Champions setelah kehilangan poin dalam laga tandang di Madrid.

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Como menunjukkan ketajaman dengan tiga gol di Florence

Como 1907 menghadapi pertandingan Eropa pada Rabu dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang 3-1 atas ACF Fiorentina di Serie A pada Minggu, 18 Oktober. Gol pada awal laga dari Mattia Liberali (31') dan Nico Paz (35') membawa tim asuhan Fàbregas memegang kendali sebelum Anastasios Douvikas memastikan tiga poin pada babak kedua. Dengan kreativitas permainan Nico Paz, Maxence Caqueret, dan Mattia Liberali, Como membawa ketajaman lini serang mereka ke malam bersejarah pada Rabu.

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Manchester United bermain imbang dalam Derbi Pennine sebelum lawatan ke Eropa

Manchester United bertandang ke Italia utara dengan tekad mengakhiri rentetan hasil yang sulit di semua kompetisi. Setelah kalah 2-0 di kandang Atlético Madrid pada pertandingan kedua Liga Champions, 13 Oktober, United bermain imbang 1-1 melawan rival sengit Leeds United di Elland Road pada Minggu, 18 Oktober, dengan Bryan Mbeumo membuka skor pada menit ke-35. Dipimpin kapten sekaligus gelandang Bruno Fernandes, bersama penyerang sayap Bryan Mbeumo dan Amad Diallo, United bertekad menguasai pertandingan sejak awal di Italia.

Kabar tim & skuad

Como dilatih oleh Cesc Fabregas, tetapi belum ada informasi susunan pemain maupun cedera yang terkonfirmasi menjelang pertandingan. Pembaruan diperkirakan tersedia mendekati sepak mula.

Manchester United dipimpin oleh Michael Carrick, sementara rincian skuad maupun kabar cedera yang terkonfirmasi saat ini belum tersedia. Informasi lebih lanjut akan ditambahkan begitu tersedia menjelang pertandingan.

Performa

Como menghadapi pertandingan ini setelah mencatat dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir, dengan sembilan gol dicetak dan tiga gol kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir imbang tanpa gol di kandang Roma dalam ajang Serie A, setelah sebelumnya mereka menelan satu-satunya kekalahan pada periode tersebut, yakni 2-0 dari Frosinone. Puncak performa mereka belakangan ini terjadi di Liga Champions, saat mereka mengalahkan RB Leipzig 4-1. Mereka juga meraih kemenangan 2-1 atas Parma di Serie A. Namun, hasil terakhir mereka di Liga Champions adalah kekalahan 3-2 dari Feyenoord, yang mempersulit posisi mereka di grup.

Manchester United kesulitan tampil konsisten dan belum memenangkan satu pun dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk tiga kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Tottenham dan Fulham di Liga Primer, serta kalah 2-3 dari Brighton di Piala Carabao dan 0-1 dari Manchester City. United hanya mencetak tiga gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang menegaskan besarnya tantangan bagi Carrick.

Rekor pertemuan

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Como dan Manchester United yang tercatat dalam data yang tersedia. Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua klub.