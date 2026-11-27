Como vs Juventus: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 13 29 Nov 2026 - 14.45 Stadio G. Sinigaglia

Momentum di Eropa bertemu dalam duel krusial di Lombardia

Laga Serie A pada Minggu malam mempertemukan dua klub di tepi Danau Como yang sama-sama meraih hasil positif di kompetisi Eropa pada tengah pekan dan tengah mengejar tiket Liga Champions.

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Como 1907 asuhan Cesc Fàbregas mengoleksi 26 poin, unggul lima poin atas Juventus. Mereka belum terkalahkan dalam pertandingan liga di kandang, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang, sementara pertahanannya baru kebobolan 10 gol dalam 12 pertandingan. Setelah mengalahkan Cagliari 2-0 pada Sabtu lalu lewat gol sundulan Jacobo Ramón dan Lucas Da Cunha, Como melanjutkannya dengan kemenangan tipis 1-0 atas AEK Athens di Liga Champions UEFA pada Selasa berkat gol penentu Luis Milla pada babak kedua.

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Lawan yang menanti mereka adalah Juventus, yang akhirnya tampil tajam di lini serang di bawah Luciano Spalletti. Setelah melibas Venezia 4-0 lewat empat gol dalam rentang 18 menit pada babak kedua Minggu lalu, Juventus yang mengoleksi 21 poin bangkit dari ketertinggalan awal untuk menghajar Omonoia FC 4-1 di Liga Europa UEFA pada Kamis.

Setelah Como mencatatkan dua kemenangan liga dengan skor 2-0 atas Juventus musim lalu, termasuk kemenangan 2-0 di Turin pada Februari, tim asuhan Spalletti datang dengan tekad membalas kekalahan dan memangkas selisih poin dalam perebutan tiket kompetisi Eropa.

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