Club Brugge vs Liverpool: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 5 25 Nov 2026 - 15.00 Jan Breydel Stadion

Club Brugge yang tengah tampil impresif menjamu Liverpool yang sedang melaju kencang

Liverpool bertandang ke Belgia untuk menghadapi Club Brugge dalam laga Liga Champions di Stadion Jan Breydel, Bruges.

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Tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 4-0 atas Manchester United di Anfield. Rio Ngumoha, yang mencetak gol dalam pertandingan itu, kembali diproyeksikan masuk susunan pemain utama.

Hasil itu memantapkan kembali tim asuhan Andoni Iraola setelah melewati periode sulit. Mereka sebelumnya kalah dari Fenerbahce di kompetisi ini dan dari Arsenal di Liga Primer dalam rentang beberapa hari.

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Club Brugge menjamu Liverpool dengan performa apik di kompetisi domestik bersama Ivan Leko. Mereka menghajar KV Mechelen 5-1 pada Sabtu, memperpanjang catatan tak terkalahkan menjadi lima pertandingan terakhir.

Rangkaian hasil itu mencakup kemenangan atas PSV Eindhoven di Liga Champions, yang menunjukkan Brugge mampu tampil baik di pentas Eropa maupun di kandang.

Kedua tim menempati posisi bersebelahan di klasemen fase liga, sehingga pertandingan ini sangat penting bagi keduanya.

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