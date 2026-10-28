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Pratinjau Chelsea vs Manchester United di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
M. Carrick

Pratinjau lengkap laga Chelsea vs Manchester United di Liga Primer Inggris. Apakah Michael Carrick tinggal menunggu pemecatan?

Pratinjau Chelsea vs Man United di Liga Primer

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Premier League - Pekan 9
Stamford Bridge

Chelsea menjamu Manchester United di Stamford Bridge pada Sabtu, 31 Oktober, pukul 09.30 EST atau 13.30 GMT.

Posisi Carrick aman, untuk saat ini

Masa jabatan Michael Carrick sebagai pelatih Man United di ambang akhir, meski tampaknya ia masih akan memimpin tim saat menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Manchester United baru memenangi satu pertandingan Liga Primer dari delapan laga pertama mereka dan sudah tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen Man City dan Arsenal. Kekalahan 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford terasa seperti penanda akhir bagi Carrick, tetapi pelatih berusia 45 tahun itu akan mendapat satu kesempatan lagi untuk meraih kemenangan besar di laga ini. Salah satu sorotan utama tertuju pada kapten Bruno Fernandes, yang mencetak rekor assist dalam satu musim dengan 21 assist musim lalu. Ia dicadangkan dan sama sekali tidak dimainkan saat kalah dari Bournemouth, tetapi United tampak kehilangan kreativitas tanpa sosok andalan asal Portugal yang menjadi pengatur serangan mereka itu. United hanya memenangi satu dari 11 pertandingan terakhir ketika Fernandes tidak menjadi starter, sehingga Carrick berada dalam posisi serba sulit.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Bersiaplah menghadapi kejutan dari Chelsea asuhan Xabi Alonso

Chelsea kalah 2-0 di kandang dari Tottenham Hotspur pada laga terakhir mereka di Liga Primer. Itu baru kemenangan kedua Spurs di Stamford Bridge dalam 37 percobaan di kompetisi tersebut. Tentu saja, hasil itu tidak akan diterima dengan baik oleh pendukung Chelsea. Sulitnya menebak performa Chelsea belakangan ini tercermin dari dua kekalahan, dua kemenangan, dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir mereka di Liga Primer. Kemenangan dengan banyak gol menjadi sajian yang kerap hadir di Stamford Bridge. Kemenangan 4-3 atas Brighton di liga, 6-3 atas Leeds di Piala Liga Inggris, dan 5-1 atas Bournemouth di Liga Primer merangkum pertandingan-pertandingan menghibur yang disaksikan pendukung Chelsea.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Cole Palmer kembali setelah menjalani skorsing saat menghadapi Liverpool di Piala Liga Inggris.
  • Penyerang Chelsea Joao Pedro, yang terlibat dalam delapan gol di liga musim ini, absen karena masalah pada paha.
  • United tidak menang dalam delapan pertandingan di semua kompetisi dan belum pernah melewati sembilan pertandingan tanpa kemenangan pada abad ini.
  • Chelsea mencetak 17 gol dalam lima laga kandang terakhir mereka, tetapi selalu kebobolan dalam setiap laga tersebut.
  • Satu-satunya laga tanpa kebobolan United di semua kompetisi musim ini terjadi saat menghadapi Sabah, tim yang menjalani debut di Liga Champions.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Perkiraan susunan pemain

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Man United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Chelsea vs Manchester United

Manajer

  • X. Alonso

Performa terkini

CHE

CHE - Performa

HUL
S2-2
BRE
K3-0
BOU
M5-1
EVE
M0-2
TOT
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MUN

MUN - Performa

TOT
S1-1
ATM
K2-0
LEE
S1-1
COM
K4-1
BOU
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

ChelseaSeriManchester United
2
1
2
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FT
7Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
K
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
M
M
M
K
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
M
M
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
M
M
K
M
S
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
M
M
K
S
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
S
K
S
M
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
S
S
K
S
M
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
M
K
K
M
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
M
M
S
M
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
S
K
S
K
S
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
S
M
S
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
S
K
M
K
M
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
M
M
K
K
S
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
M
M
S
K
S
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
M
M
K
S
S
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
K
S
S
S
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
M
S
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
S
K
K
K
M
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
M
M
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
S
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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