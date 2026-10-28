Pratinjau Chelsea vs Man United di Liga Primer

Premier League - Pekan 9 31 Okt 2026 - 08.30 Stamford Bridge

Chelsea menjamu Manchester United di Stamford Bridge pada Sabtu, 31 Oktober, pukul 09.30 EST atau 13.30 GMT.

Posisi Carrick aman, untuk saat ini

Masa jabatan Michael Carrick sebagai pelatih Man United di ambang akhir, meski tampaknya ia masih akan memimpin tim saat menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Manchester United baru memenangi satu pertandingan Liga Primer dari delapan laga pertama mereka dan sudah tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen Man City dan Arsenal. Kekalahan 3-0 dari Bournemouth di Old Trafford terasa seperti penanda akhir bagi Carrick, tetapi pelatih berusia 45 tahun itu akan mendapat satu kesempatan lagi untuk meraih kemenangan besar di laga ini. Salah satu sorotan utama tertuju pada kapten Bruno Fernandes, yang mencetak rekor assist dalam satu musim dengan 21 assist musim lalu. Ia dicadangkan dan sama sekali tidak dimainkan saat kalah dari Bournemouth, tetapi United tampak kehilangan kreativitas tanpa sosok andalan asal Portugal yang menjadi pengatur serangan mereka itu. United hanya memenangi satu dari 11 pertandingan terakhir ketika Fernandes tidak menjadi starter, sehingga Carrick berada dalam posisi serba sulit.

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Bersiaplah menghadapi kejutan dari Chelsea asuhan Xabi Alonso

Chelsea kalah 2-0 di kandang dari Tottenham Hotspur pada laga terakhir mereka di Liga Primer. Itu baru kemenangan kedua Spurs di Stamford Bridge dalam 37 percobaan di kompetisi tersebut. Tentu saja, hasil itu tidak akan diterima dengan baik oleh pendukung Chelsea. Sulitnya menebak performa Chelsea belakangan ini tercermin dari dua kekalahan, dua kemenangan, dan satu hasil imbang dalam lima laga terakhir mereka di Liga Primer. Kemenangan dengan banyak gol menjadi sajian yang kerap hadir di Stamford Bridge. Kemenangan 4-3 atas Brighton di liga, 6-3 atas Leeds di Piala Liga Inggris, dan 5-1 atas Bournemouth di Liga Primer merangkum pertandingan-pertandingan menghibur yang disaksikan pendukung Chelsea.

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Statistik penting dan kabar cedera

Cole Palmer kembali setelah menjalani skorsing saat menghadapi Liverpool di Piala Liga Inggris.

Penyerang Chelsea Joao Pedro, yang terlibat dalam delapan gol di liga musim ini, absen karena masalah pada paha.

United tidak menang dalam delapan pertandingan di semua kompetisi dan belum pernah melewati sembilan pertandingan tanpa kemenangan pada abad ini.

Chelsea mencetak 17 gol dalam lima laga kandang terakhir mereka, tetapi selalu kebobolan dalam setiap laga tersebut.

Satu-satunya laga tanpa kebobolan United di semua kompetisi musim ini terjadi saat menghadapi Sabah, tim yang menjalani debut di Liga Champions.

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Perkiraan susunan pemain

Chelsea (3421): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Estevao, Palmer; Rogers.

Man United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Mount;

Kabar tim dan skuad

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