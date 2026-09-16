Championship - Pekan 8 19 Sep 2026 - 07.30 The Den

Millwall vs West Ham United akan kick-off pada 19 Sept 2026 pukul 06.30 EST dan 10.30 GMT.

Millwall vs West Ham United: pratinjau Championship

Dua rival sengit London, Millwall dan West Ham, akan bentrok Sabtu ini, dengan tim tamu sedang dalam performa hebat dan ingin langsung kembali ke Premier League pada kesempatan pertama. Kedua tim ini dan para suporternya memang saling bermusuhan.

Pertarungan besar London

Fan Millwall dan West Ham tidak bisa tahan melihat satu sama lain, tetapi pada Sabtu mereka harus menerimanya. Kedua tim ini belum bertemu lagi sejak 2012, ketika West Ham menang 2-1 berkat gol Carlton Cole dan Winston Reid, pada laga yang juga menampilkan manajer Ipswich Town saat ini Gary O'Neil dari bangku cadangan untuk West Ham, dan Harry Kane masuk sebagai pemain pengganti untuk Millwall. Jelas, sudah banyak perubahan sejak saat itu. Tuan rumah pada Sabtu ini memulai musim dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan, dan hanya terpaut empat poin dari puncak klasemen, meski mereka tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi dan kalah empat kali dalam enam laga terakhir.

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Harapan abadi bagi West Ham

Jarrod Bowen tampil gemilang untuk West Ham sejauh musim ini, memimpin divisi dengan delapan peluang yang diciptakan. West Ham membutuhkan sang kapten dalam performa terbaiknya jika ingin kembali ke kasta tertinggi musim depan, dan sejauh ini Bowen melakukan tepat seperti itu untuk pemuncak klasemen. West Ham mengoleksi 14 poin setelah tujuh pertandingan, dan mereka berbagi puncak klasemen bersama Swansea, Middlesbrough, dan West Brom. Bowen sudah mencatatkan empat gol dan tiga assist musim ini, menjadikannya pemain paling produktif di Championship bersama duo Southampton, Cyle Larin dan Finn Azaz. Kyle Walker-Peters tampaknya akan terus bermain di bek kanan setelah menggantikan Joel Veltman yang cedera dalam kemenangan 6-0 atas Wrexham, ketika ia menyumbang dua assist dari bangku cadangan.

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Perkiraan susunan pemain

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Kabar tim & skuad

Millwall dilatih Alex Neil, meski belum ada informasi cedera atau skorsing yang terkonfirmasi untuk tim tuan rumah jelang laga ini. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

West Ham berada di bawah arahan Nuno Espirito Santo, dengan belum ada kabar tim terkonfirmasi yang tersedia untuk tim tamu saat ini. Pembaruan skuad lebih lanjut diperkirakan akan datang menjelang pertandingan.

Performa

Millwall mencatatkan satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 3-1 dari Blackburn Rovers di Championship, dan mereka juga menderita kekalahan 5-1 dari Southampton sebelumnya dalam rangkaian tersebut. Satu-satunya titik terang bagi Millwall adalah kemenangan 4-0 atas Bolton Wanderers. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan 14 gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan empat kekalahan beruntun menjadi rangkaian performa yang mengkhawatirkan.

West Ham memenangi empat laga dan imbang sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 6-0 atas Wrexham, dan mereka juga mengalahkan Bolton Wanderers 3-2 di kandang lawan serta Derby County 3-0 dalam rangkaian itu. West Ham bermain imbang 1-1 dengan Watford dalam satu-satunya laga saat mereka kehilangan poin. West Ham mencetak 16 gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan empat kemenangan beruntun dalam empat laga terakhir mereka.

Catatan head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada Februari 2012, ketika West Ham menang 2-1 di kandang dalam laga Championship. Dalam lima pertemuan sebelumnya yang tercatat, West Ham menang dua kali, Millwall menang sekali, dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir di The Den dalam data ini berakhir 0-0 pada September 2011.

Klasemen

Di tabel Championship, West Ham United berada di posisi pertama sementara Millwall menempati peringkat ke-13 menjelang laga ini.