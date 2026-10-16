Bayern Munich vs RB Leipzig: Detail pertandingan

Bundesliga - Pekan 6 17 Okt 2026 - 12.30 Allianz Arena

FC Bayern Munich dan RB Leipzig akan memulai pertandingan pada 17 Oktober 2026 pukul 16.30 GMT (12.30 siang EST / 17.30 BST / 18.30 SAST).

Duel dua tim besar setelah laga Eropa pada tengah pekan

FC Bayern Munich kembali ke Allianz Arena untuk menjamu RB Leipzig dalam laga pekan keenam Bundesliga musim 2026/27 yang penting bagi kedua tim. Keduanya memasuki pertandingan Sabtu malam ini setelah menjalani laga pekan kedua Liga Champions pada tengah pekan, sehingga strategi dan kedalaman skuad menjadi perhatian tambahan. Bayern asuhan Vincent Kompany berupaya kembali menegaskan dominasinya di kompetisi domestik di hadapan pendukung sendiri, sementara skuad Leipzig asuhan Martín Demichelis ingin memanfaatkan momentum dari penampilan terakhirnya di Eropa untuk menunjukkan keseriusan dalam persaingan gelar Bundesliga.

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Drama enam gol Bayern Munich di Stavanger

Bayern Munich menghadapi laga Sabtu ini setelah bermain imbang 3-3 secara dramatis di kandang juara Norwegia, Viking FK, dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa, 13 Oktober. Setelah tertinggal 2-0 pada babak pertama, Bayern bangkit lewat dua gol Harry Kane pada babak kedua (menit ke-54 melalui penalti dan ke-60) serta gol Luis Díaz (menit ke-70), sebelum kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-90. Setelah juga bermain imbang 2-2 melawan FC Augsburg di kompetisi domestik, tim asuhan Kompany ingin mengubah produktivitas serangan mereka, yang menghasilkan 28 tembakan, menjadi kemenangan.

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RB Leipzig dua kali beruntun tanpa kebobolan

RB Leipzig bertandang ke Munich dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan penting secara beruntun di berbagai kompetisi. Seusai menang telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt di kompetisi domestik pada 10 Oktober, skuad asuhan Demichelis tampil disiplin untuk mengalahkan PSV Eindhoven 1-0 di Liga Champions pada Selasa malam berkat gol penentu Brajan Gruda pada menit ke-74. Berbekal momentum dari laga Eropa dan dua pertandingan beruntun tanpa kebobolan, Leipzig membawa ancaman serangan balik yang berbahaya ke Munich.

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Menanti pencapaian Harry Kane

Kapten Inggris Harry Kane bersiap mencapai 100 penampilan di Bundesliga. Dengan koleksi 101 gol, ia mencatatkan jumlah gol terbanyak oleh seorang pemain dalam 100 pertandingan pertamanya sepanjang sejarah kasta tertinggi sepakbola Jerman. Leipzig juga patut waspada: Kane telah mencetak tujuh gol hanya dalam lima pertemuan liga melawan mereka.

Kabar tim & skuad

Bayern Munich tidak akan diperkuat Jamal Musiala dan Tarek Buchmann karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang tercatat terkena skorsing, sementara kabar terbaru mengenai skuad akan ditambahkan menjelang pertandingan.

RB Leipzig menghadapi daftar cedera yang lebih panjang, dengan Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu, dan Viggo Gebel semuanya absen. Tidak ada pemain tim tamu yang tercatat terkena skorsing, dan Martin Demichelis akan mengonfirmasi pilihannya mendekati pertandingan.

Performa

Bayern Munich meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 di kandang Augsburg dalam ajang Bundesliga, hasil yang menghentikan momentum setelah kemenangan 7-0 atas Union Berlin. Dalam rentang tersebut, Bayern juga menang 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 17 gol dan hanya kebobolan satu gol.

RB Leipzig meraih dua kemenangan, tiga kekalahan, dan tidak bermain imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Leipzig juga kalah 4-1 dari Como di Liga Champions dan takluk 2-0 di kandang Bayer Leverkusen. Mereka mencetak 14 gol dan kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 15 Agustus 2026, dalam laga persahabatan pramusim di Allianz Arena yang dimenangi Bayern 3-1. Dalam pertandingan kompetitif, Bayern tampil dominan dengan memenangi laga DFB-Pokal 2-0 pada Februari 2026 dan meraih kemenangan 5-1 di kandang Leipzig dalam ajang Bundesliga pada Januari 2026. Bayern memenangi empat dari lima pertemuan terakhir, dengan satu-satunya kegagalan meraih poin penuh terjadi saat bermain imbang 3-3 di kandang Leipzig dalam ajang Bundesliga pada Mei 2025.