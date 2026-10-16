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Pratinjau Bundesliga Bayern Munich vs RB Leipzig: Bayern berupaya bangkit setelah pekan yang membuat frustrasi, RB Leipzig mengincar kemenangan ketiga beruntun

Bayern Munich vs RB Leipzig
Bundesliga
Bayern Munich
RB Leipzig

Pratinjau lengkap pertandingan FC Bayern Munich vs RB Leipzig di Bundesliga. Kami mengulas hasil terbaru kedua tim di kompetisi domestik dan Eropa, performa mereka, serta hal-hal penting menjelang laga besar pekan keenam pada Sabtu malam ini di Allianz Arena, Munich.

Bayern Munich vs RB Leipzig: Detail pertandingan

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Bundesliga - Pekan 6
Allianz Arena

FC Bayern Munich dan RB Leipzig akan memulai pertandingan pada 17 Oktober 2026 pukul 16.30 GMT (12.30 siang EST / 17.30 BST / 18.30 SAST).

Duel dua tim besar setelah laga Eropa pada tengah pekan

FC Bayern Munich kembali ke Allianz Arena untuk menjamu RB Leipzig dalam laga pekan keenam Bundesliga musim 2026/27 yang penting bagi kedua tim. Keduanya memasuki pertandingan Sabtu malam ini setelah menjalani laga pekan kedua Liga Champions pada tengah pekan, sehingga strategi dan kedalaman skuad menjadi perhatian tambahan. Bayern asuhan Vincent Kompany berupaya kembali menegaskan dominasinya di kompetisi domestik di hadapan pendukung sendiri, sementara skuad Leipzig asuhan Martín Demichelis ingin memanfaatkan momentum dari penampilan terakhirnya di Eropa untuk menunjukkan keseriusan dalam persaingan gelar Bundesliga.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Drama enam gol Bayern Munich di Stavanger

Bayern Munich menghadapi laga Sabtu ini setelah bermain imbang 3-3 secara dramatis di kandang juara Norwegia, Viking FK, dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa, 13 Oktober. Setelah tertinggal 2-0 pada babak pertama, Bayern bangkit lewat dua gol Harry Kane pada babak kedua (menit ke-54 melalui penalti dan ke-60) serta gol Luis Díaz (menit ke-70), sebelum kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-90. Setelah juga bermain imbang 2-2 melawan FC Augsburg di kompetisi domestik, tim asuhan Kompany ingin mengubah produktivitas serangan mereka, yang menghasilkan 28 tembakan, menjadi kemenangan.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

RB Leipzig dua kali beruntun tanpa kebobolan

RB Leipzig bertandang ke Munich dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan penting secara beruntun di berbagai kompetisi. Seusai menang telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt di kompetisi domestik pada 10 Oktober, skuad asuhan Demichelis tampil disiplin untuk mengalahkan PSV Eindhoven 1-0 di Liga Champions pada Selasa malam berkat gol penentu Brajan Gruda pada menit ke-74. Berbekal momentum dari laga Eropa dan dua pertandingan beruntun tanpa kebobolan, Leipzig membawa ancaman serangan balik yang berbahaya ke Munich.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Menanti pencapaian Harry Kane

Kapten Inggris Harry Kane bersiap mencapai 100 penampilan di Bundesliga. Dengan koleksi 101 gol, ia mencatatkan jumlah gol terbanyak oleh seorang pemain dalam 100 pertandingan pertamanya sepanjang sejarah kasta tertinggi sepakbola Jerman. Leipzig juga patut waspada: Kane telah mencetak tujuh gol hanya dalam lima pertemuan liga melawan mereka.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Bayern Munich vs RB Leipzig

4-2-3-1
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. StanisicJ. StanisicM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaA. MaksimovicA. MaksimovicC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayern Munich

Susunan Pemain Utama

RB Leipzig

Manajer

  • V. Kompany
  • M. Demichelis

Bayern Munich tidak akan diperkuat Jamal Musiala dan Tarek Buchmann karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang tercatat terkena skorsing, sementara kabar terbaru mengenai skuad akan ditambahkan menjelang pertandingan.

RB Leipzig menghadapi daftar cedera yang lebih panjang, dengan Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu, dan Viggo Gebel semuanya absen. Tidak ada pemain tim tamu yang tercatat terkena skorsing, dan Martin Demichelis akan mengonfirmasi pilihannya mendekati pertandingan.

Performa

FCB

FCB - Performa

BOD
M5-0
ELV
M1-2
FCU
M7-0
FCA
S2-2
VIK
S3-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RBL

RBL - Performa

COM
K4-1
HSV
M5-0
B04
K2-0
SGE
M6-0
PSV
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Bayern Munich meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak mengalami kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 di kandang Augsburg dalam ajang Bundesliga, hasil yang menghentikan momentum setelah kemenangan 7-0 atas Union Berlin. Dalam rentang tersebut, Bayern juga menang 5-0 atas Bodø/Glimt di Liga Champions. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak 17 gol dan hanya kebobolan satu gol.

RB Leipzig meraih dua kemenangan, tiga kekalahan, dan tidak bermain imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Leipzig juga kalah 4-1 dari Como di Liga Champions dan takluk 2-0 di kandang Bayer Leverkusen. Mereka mencetak 14 gol dan kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

Bayern MunichSeriRB Leipzig
4
1
0
Club Friendlies
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
FT
DFB-Pokal
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
19Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 15 Agustus 2026, dalam laga persahabatan pramusim di Allianz Arena yang dimenangi Bayern 3-1. Dalam pertandingan kompetitif, Bayern tampil dominan dengan memenangi laga DFB-Pokal 2-0 pada Februari 2026 dan meraih kemenangan 5-1 di kandang Leipzig dalam ajang Bundesliga pada Januari 2026. Bayern memenangi empat dari lima pertemuan terakhir, dengan satu-satunya kegagalan meraih poin penuh terjadi saat bermain imbang 3-3 di kandang Leipzig dalam ajang Bundesliga pada Mei 2025.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FreiburgFreiburgSCF
5410144+1013
M
S
M
M
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
S
M
M
M
M
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
5320164+1211
S
M
M
S
M
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
M
M
S
M
K
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
M
K
M
K
M
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
S
K
S
M
M
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
S
M
S
M
K
8
Mainz 05Mainz 05M05
52121310+37
K
M
K
M
S
9
ElversbergElversbergELV
52128807
K
S
K
M
M
10
FC KoelnFC KoelnKOE
5212810-27
M
K
S
K
M
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
M
K
K
M
K
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
5203515-106
M
M
K
K
K
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
K
S
M
S
K
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
K
S
M
K
S
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
K
M
K
K
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
M
K
K
K
S
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
K
K
M
K
K
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
5005718-110
K
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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