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Bundesliga
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Allianz Arena
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Pratinjau Bundesliga Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Dua raksasa bentrok dalam Der Klassiker

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bundesliga
Bayern Munich
Borussia Dortmund

Berbekal kemenangan tandang meyakinkan 3-1 atas Freiburg, Bayern Munich yang tengah mengejar puncak klasemen akan menjamu Borussia Dortmund. Tim tamu datang dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Werder Bremen di DFB-Pokal pada tengah pekan.

Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Detail pertandingan

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Bundesliga - Pekan 8
Allianz Arena

Allianz Arena jadi ujian berat bagi ketangguhan Borussia Dortmund

Bayern Munich menjamu Borussia Dortmund di Allianz Arena, Munich, dalam salah satu laga Bundesliga yang paling sarat tensi. Kedua tim bertemu di papan atas klasemen, dengan Bayern di posisi pertama dan Dortmund di posisi kedua setelah tujuh pekan pertandingan.

Bayern menghadapi laga ini dalam situasi yang tidak biasa. Pelatih kepala Vincent Kompany pingsan di tempat latihan pada Jumat dan dibawa ke rumah sakit, sehingga rekan pelatih Aaron Danks mengambil alih tim. Danks membawa Bayern menang 3-1 di kandang Freiburg pada Minggu dan akan terus menjalankan peran tersebut sampai Kompany dinyatakan boleh kembali, proses yang diperkirakan memakan waktu setidaknya beberapa pekan.

Meski menghadapi perubahan mendadak, skuad Bayern tampil tenang di kandang Freiburg. Dayot Upamecano membuka keunggulan, Serge Gnabry menambah gol kedua, dan Michael Olise memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu setelah akhir laga yang menegangkan. Hasil itu menjaga Bayern di puncak Bundesliga dengan 17 poin.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images

Dortmund memasuki laga ini dengan performa solid di bawah asuhan pelatih Niko Kovac. Mereka mengalahkan Eintracht Frankfurt 1-0 dalam laga Bundesliga terakhir dan meraih poin dari sejumlah laga tandang sulit dalam beberapa pekan terakhir. Dortmund memiliki poin yang sama dengan Bayern dan hanya tertinggal karena selisih gol.

Daftar pemain Bayern yang cedera masih panjang. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, dan Tarek Buchmann semuanya absen. Dortmund tidak diperkuat Emre Can, Giannis Konstantelias, dan Justin Lerma.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Bayern Munich vs Borussia Dortmund

Manajer

  • V. Kompany

Bayern Munich kembali tanpa sejumlah besar pemain tim utama. Kiper Manuel Neuer, pemain sayap Luis Diaz, gelandang Jamal Musiala, gelandang Aleksandar Pavlovic, dan bek Tarek Buchmann semuanya tercatat cedera. Pelatih kepala Vincent Kompany juga masih belum bisa mendampingi tim, sementara rekan pelatih Aaron Danks terus memimpin tim dari tepi lapangan. Informasi terbaru mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Borussia Dortmund menghadapi laga ini tanpa Emre Can, Giannis Konstantelias, dan Justin Lerma karena cedera. Tidak ada pemain dari kedua tim yang tercatat menjalani skorsing. Perkiraan sebelas pemain inti pilihan pelatih Niko Kovac belum dikonfirmasi dan akan diperbarui menjelang pertandingan.

Performa

FCB

FCB - Performa

FCA
S2-2
VIK
S3-3
RBL
M6-1
ARS
S2-2
SCF
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
BVB

BVB - Performa

BOD
K1-0
FCU
S0-0
SAB
M1-2
SGE
M1-0
SVW
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayern Munich mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-1 di kandang SC Freiburg dalam ajang Bundesliga. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions dan mengalahkan RB Leipzig 6-1 di Bundesliga. Dalam lima laga tersebut, Bayern mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan gol. Kemenangan 6-1 atas Leipzig menjadi penampilan paling dominan mereka dalam periode itu.

Borussia Dortmund meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Dalam periode tersebut, mereka juga menang 2-1 di kandang Sabah FK dalam ajang Liga Champions, serta bermain imbang 0-0 melawan Union Berlin di liga. Dortmund mencetak empat gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga itu, dengan satu-satunya kekalahan datang dari Bodoe/Glimt di Liga Champions.

Rekor pertemuan

Head to Head

Bayern MunichSeriBorussia Dortmund
3
2
0
Super Cup
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FT
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
10Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala Super pada 22 Agustus 2026, ketika Bayern Munich mengalahkan Borussia Dortmund 2-1. Sebelumnya, Bayern menang 3-2 di kandang Dortmund dalam laga Bundesliga pada 28 Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern meraih tiga kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lagi dimenangi Dortmund. Bayern mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertemuan tersebut.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
7520256+1917
M
M
S
M
M
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
M
S
S
M
M
3
FreiburgFreiburgSCF
7412169+713
K
K
M
S
M
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
K
M
M
M
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
M
K
M
K
M
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
M
S
S
M
S
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
K
M
K
M
K
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
K
M
K
S
K
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
S
K
S
K
S
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
M
M
K
K
M
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
K
M
M
M
K
12
FC KoelnFC KoelnKOE
7223811-38
S
K
M
K
S
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
M
S
K
M
K
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
K
M
K
S
M
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
K
K
M
K
K
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
S
K
K
S
M
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
S
S
M
K
K
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
71061122-113
M
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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