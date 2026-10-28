Bayern Munich vs Borussia Dortmund: Detail pertandingan

Bundesliga - Pekan 8 31 Okt 2026 - 13.30 Allianz Arena

Allianz Arena jadi ujian berat bagi ketangguhan Borussia Dortmund

Bayern Munich menjamu Borussia Dortmund di Allianz Arena, Munich, dalam salah satu laga Bundesliga yang paling sarat tensi. Kedua tim bertemu di papan atas klasemen, dengan Bayern di posisi pertama dan Dortmund di posisi kedua setelah tujuh pekan pertandingan.

Bayern menghadapi laga ini dalam situasi yang tidak biasa. Pelatih kepala Vincent Kompany pingsan di tempat latihan pada Jumat dan dibawa ke rumah sakit, sehingga rekan pelatih Aaron Danks mengambil alih tim. Danks membawa Bayern menang 3-1 di kandang Freiburg pada Minggu dan akan terus menjalankan peran tersebut sampai Kompany dinyatakan boleh kembali, proses yang diperkirakan memakan waktu setidaknya beberapa pekan.

Meski menghadapi perubahan mendadak, skuad Bayern tampil tenang di kandang Freiburg. Dayot Upamecano membuka keunggulan, Serge Gnabry menambah gol kedua, dan Michael Olise memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu setelah akhir laga yang menegangkan. Hasil itu menjaga Bayern di puncak Bundesliga dengan 17 poin.

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Dortmund memasuki laga ini dengan performa solid di bawah asuhan pelatih Niko Kovac. Mereka mengalahkan Eintracht Frankfurt 1-0 dalam laga Bundesliga terakhir dan meraih poin dari sejumlah laga tandang sulit dalam beberapa pekan terakhir. Dortmund memiliki poin yang sama dengan Bayern dan hanya tertinggal karena selisih gol.

Daftar pemain Bayern yang cedera masih panjang. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, dan Tarek Buchmann semuanya absen. Dortmund tidak diperkuat Emre Can, Giannis Konstantelias, dan Justin Lerma.

Kabar tim & skuad

Bayern Munich kembali tanpa sejumlah besar pemain tim utama. Kiper Manuel Neuer, pemain sayap Luis Diaz, gelandang Jamal Musiala, gelandang Aleksandar Pavlovic, dan bek Tarek Buchmann semuanya tercatat cedera. Pelatih kepala Vincent Kompany juga masih belum bisa mendampingi tim, sementara rekan pelatih Aaron Danks terus memimpin tim dari tepi lapangan. Informasi terbaru mengenai perkiraan susunan pemain akan ditambahkan menjelang sepak mula.

Borussia Dortmund menghadapi laga ini tanpa Emre Can, Giannis Konstantelias, dan Justin Lerma karena cedera. Tidak ada pemain dari kedua tim yang tercatat menjalani skorsing. Perkiraan sebelas pemain inti pilihan pelatih Niko Kovac belum dikonfirmasi dan akan diperbarui menjelang pertandingan.

Performa

Bayern Munich mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-1 di kandang SC Freiburg dalam ajang Bundesliga. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 melawan Arsenal di Liga Champions dan mengalahkan RB Leipzig 6-1 di Bundesliga. Dalam lima laga tersebut, Bayern mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan gol. Kemenangan 6-1 atas Leipzig menjadi penampilan paling dominan mereka dalam periode itu.

Borussia Dortmund meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Dalam periode tersebut, mereka juga menang 2-1 di kandang Sabah FK dalam ajang Liga Champions, serta bermain imbang 0-0 melawan Union Berlin di liga. Dortmund mencetak empat gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga itu, dengan satu-satunya kekalahan datang dari Bodoe/Glimt di Liga Champions.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala Super pada 22 Agustus 2026, ketika Bayern Munich mengalahkan Borussia Dortmund 2-1. Sebelumnya, Bayern menang 3-2 di kandang Dortmund dalam laga Bundesliga pada 28 Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Bayern meraih tiga kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang dan satu lagi dimenangi Dortmund. Bayern mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertemuan tersebut.