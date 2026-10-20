AFC Bournemouth vs AC Milan: Detail pertandingan

Europa League - Pekan 3 22 Okt 2026 - 15.00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth dan AC Milan akan memulai pertandingan pada 22 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Ketajaman AC Milan diuji pertahanan kokoh Bournemouth di kandang

Bournemouth asuhan Marco Rose menyambut AC Milan, juara Eropa tujuh kali, di Dorset dengan modal pertahanan yang tengah solid di kandang. Bournemouth memasuki matchday ketiga setelah meraih kemenangan beruntun tanpa kebobolan di Vitality Stadium, masing-masing 2-0 atas Sunderland dan 3-0 atas Sturm Graz. Namun, lini belakang mereka kini menghadapi ujian terberat: AC Milan telah mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir, mengalahkan Red Bull Salzburg 4-0 di kompetisi Eropa sebelum menundukkan Atalanta 3-2 dalam laga Serie A yang mendebarkan.

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Kemenangan meyakinkan Bournemouth atas Sunderland di kandang

Bournemouth menyongsong pertandingan Kamis malam setelah meraih kemenangan kandang 2-0 atas Sunderland di Premier League pada Minggu, 18 Oktober. Marcus Tavernier membuka skor pada menit keenam sebelum Evanilson menggandakan keunggulan tak lama setelah jeda (48'). Kemenangan di kompetisi domestik itu menyusul keberhasilan mereka mengalahkan Sturm Graz 3-0 pada matchday kedua Liga Europa, 15 Oktober. Dengan kontribusi penyerang Evanilson dan pengatur serangan di sisi sayap Marcus Tavernier, tim asuhan Marco Rose pun meraih dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan di Vitality Stadium.

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Dua kemenangan beruntun AC Milan dengan banyak gol

AC Milan bertandang ke Inggris dengan lini serang yang tengah tajam. Pada Minggu, 18 Oktober, Milan meraih kemenangan mendebarkan 3-2 atas Atalanta di San Siro dalam laga Serie A, dengan Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot, dan Mario Gila masing-masing mencetak gol. Kemenangan di kompetisi domestik itu menyusul keberhasilan mereka mengalahkan FC Red Bull Salzburg 4-0 di kandang lawan pada matchday kedua Liga Europa (15 Oktober). Berkat kreativitas Luka Modrić dan Adrien Rabiot serta ancaman Christian Pulisic dari sisi sayap, Milan datang untuk pertandingan Kamis dengan lini serang yang patut diwaspadai.

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Duel kunci: Evanilson vs Strahinja Pavlović

Ujung tombak yang tengah tampil tajam: Evanilson memimpin lini depan Bournemouth setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Sturm Graz pada matchday kedua Liga Europa dan kemenangan 2-0 atas Sunderland di Premier League pada Minggu.

Andalan lini pertahanan: Bek asal Serbia Strahinja Pavlović menjadi tumpuan pertahanan tengah Milan. Ia bertugas meredam kekuatan fisik Evanilson serta menutup ruang bagi Marcus Tavernier dan Rayan saat melakukan serangan balik.

Kabar tim & skuad

Belum ada informasi yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di kubu Bournemouth asuhan Marco Rose menjelang pertandingan ini. Kabar tim diperkirakan akan diperbarui mendekati waktu sepak mula.

Detail skuad AC Milan asuhan Ruben Amorim juga belum dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan setelah klub merilisnya menjelang pertandingan.

Performa

Bournemouth menyongsong pertandingan ini dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland di Premier League. Sebelumnya, mereka mengalahkan Sturm Graz 3-0 di Liga Europa. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Chelsea, yang mengalahkan mereka 5-1 di liga, dan Liverpool, yang menang 1-0. Tim asuhan Rose mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga itu, dengan performa di kompetisi Eropa yang jauh lebih baik dibandingkan catatan domestik mereka.

Milan datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Atalanta di Serie A, setelah sebelumnya mengalahkan Salzburg 4-0 di Liga Europa. Dalam periode itu, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo dan menang 3-0 atas Lecce. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-0 dari Benfica di kompetisi Eropa. Tim asuhan Amorim mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 0 0 1 Club Friendlies AFC Bournemouth BOU 1 AC Milan MIL 2 FT 1 Gol yang Dicetak 2 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Kedua klub baru sekali bertemu dalam catatan pertemuan mereka, yakni pada laga persahabatan antarklub pada September 2016 ketika AC Milan menang 2-1 di Vitality Stadium. Dengan hanya satu pertemuan yang tercatat, riwayat pertandingan mereka masih terbatas. Laga Liga Europa ini akan menjadi awal yang menentukan bagi persaingan kedua tim di masa depan.