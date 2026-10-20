Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Europa League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
team-logoAC Milan
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Bournemouth vs AC Milan di Liga Europa UEFA: Bournemouth asuhan Marco Rose incar unjuk kekuatan di Eropa melawan AC Milan yang eksplosif

AFC Bournemouth vs AC Milan
Europa League
AFC Bournemouth
AC Milan

Rentetan laga kandang tanpa kebobolan Bournemouth menghadapi ujian terberat saat AC Milan yang dinamis datang ke Vitality Stadium dengan lini serang tajam yang telah mencetak tujuh gol untuk duel krusial pada matchday ketiga.

AFC Bournemouth vs AC Milan: Detail pertandingan

crest
Europa League - Pekan 3
Vitality Stadium

AFC Bournemouth dan AC Milan akan memulai pertandingan pada 22 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Ketajaman AC Milan diuji pertahanan kokoh Bournemouth di kandang

Bournemouth asuhan Marco Rose menyambut AC Milan, juara Eropa tujuh kali, di Dorset dengan modal pertahanan yang tengah solid di kandang. Bournemouth memasuki matchday ketiga setelah meraih kemenangan beruntun tanpa kebobolan di Vitality Stadium, masing-masing 2-0 atas Sunderland dan 3-0 atas Sturm Graz. Namun, lini belakang mereka kini menghadapi ujian terberat: AC Milan telah mencetak tujuh gol dalam dua pertandingan terakhir, mengalahkan Red Bull Salzburg 4-0 di kompetisi Eropa sebelum menundukkan Atalanta 3-2 dalam laga Serie A yang mendebarkan.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Kemenangan meyakinkan Bournemouth atas Sunderland di kandang

Bournemouth menyongsong pertandingan Kamis malam setelah meraih kemenangan kandang 2-0 atas Sunderland di Premier League pada Minggu, 18 Oktober. Marcus Tavernier membuka skor pada menit keenam sebelum Evanilson menggandakan keunggulan tak lama setelah jeda (48'). Kemenangan di kompetisi domestik itu menyusul keberhasilan mereka mengalahkan Sturm Graz 3-0 pada matchday kedua Liga Europa, 15 Oktober. Dengan kontribusi penyerang Evanilson dan pengatur serangan di sisi sayap Marcus Tavernier, tim asuhan Marco Rose pun meraih dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan di Vitality Stadium.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

Dua kemenangan beruntun AC Milan dengan banyak gol

AC Milan bertandang ke Inggris dengan lini serang yang tengah tajam. Pada Minggu, 18 Oktober, Milan meraih kemenangan mendebarkan 3-2 atas Atalanta di San Siro dalam laga Serie A, dengan Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot, dan Mario Gila masing-masing mencetak gol. Kemenangan di kompetisi domestik itu menyusul keberhasilan mereka mengalahkan FC Red Bull Salzburg 4-0 di kandang lawan pada matchday kedua Liga Europa (15 Oktober). Berkat kreativitas Luka Modrić dan Adrien Rabiot serta ancaman Christian Pulisic dari sisi sayap, Milan datang untuk pertandingan Kamis dengan lini serang yang patut diwaspadai.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Duel kunci: Evanilson vs Strahinja Pavlović

Ujung tombak yang tengah tampil tajam: Evanilson memimpin lini depan Bournemouth setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Sturm Graz pada matchday kedua Liga Europa dan kemenangan 2-0 atas Sunderland di Premier League pada Minggu.

Andalan lini pertahanan: Bek asal Serbia Strahinja Pavlović menjadi tumpuan pertahanan tengah Milan. Ia bertugas meredam kekuatan fisik Evanilson serta menutup ruang bagi Marcus Tavernier dan Rayan saat melakukan serangan balik.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain AFC Bournemouth vs AC Milan

Manajer

  • M. Rose

Belum ada informasi yang dikonfirmasi mengenai cedera atau skorsing di kubu Bournemouth asuhan Marco Rose menjelang pertandingan ini. Kabar tim diperkirakan akan diperbarui mendekati waktu sepak mula.

Detail skuad AC Milan asuhan Ruben Amorim juga belum dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain akan ditambahkan setelah klub merilisnya menjelang pertandingan.

Performa

BOU

BOU - Performa

RSO
M1-2
LIV
K0-1
CHE
K5-1
SGR
M3-0
SUN
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
MIL

MIL - Performa

BEN
K0-2
LEC
M3-0
SAS
S1-1
SAL
M0-4
ATA
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bournemouth menyongsong pertandingan ini dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland di Premier League. Sebelumnya, mereka mengalahkan Sturm Graz 3-0 di Liga Europa. Dua kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Chelsea, yang mengalahkan mereka 5-1 di liga, dan Liverpool, yang menang 1-0. Tim asuhan Rose mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga itu, dengan performa di kompetisi Eropa yang jauh lebih baik dibandingkan catatan domestik mereka.

Milan datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Atalanta di Serie A, setelah sebelumnya mengalahkan Salzburg 4-0 di Liga Europa. Dalam periode itu, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo dan menang 3-0 atas Lecce. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-0 dari Benfica di kompetisi Eropa. Tim asuhan Amorim mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

AFC BournemouthSeriAC Milan
0
0
1
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
FT
1Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1

Kedua klub baru sekali bertemu dalam catatan pertemuan mereka, yakni pada laga persahabatan antarklub pada September 2016 ketika AC Milan menang 2-1 di Vitality Stadium. Dengan hanya satu pertemuan yang tercatat, riwayat pertandingan mereka masih terbatas. Laga Liga Europa ini akan menjadi awal yang menentukan bagi persaingan kedua tim di masa depan.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
M
M
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
M
M
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
M
M
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
M
M
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
M
M
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
M
M
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
M
M
8
LyonLyonOL
220053+26
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
M
M
10
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
220031+26
M
M
11
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
211052+34
S
M
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
S
M
13
RennesRennesREN
211021+14
M
S
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
M
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
M
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
M
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
M
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
M
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
M
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
M
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
M
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
S
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
S
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
S
24
LevskiLevskiLES
201112-11
S
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
S
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
S
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google