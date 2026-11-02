Borussia Dortmund vs Real Betis: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Signal Iduna Park

Ujian berat di Tembok Kuning menanti Real Betis yang belum ternoda

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Borussia Dortmund menjamu Real Betis di Signal Iduna Park dalam ajang Liga Champions. Tim asuhan Niko Kovac ingin melanjutkan performa yang telah membawa mereka ke puncak klasemen Bundesliga.

Dortmund datang ke pertandingan ini dengan momentum positif. Gol kemenangan pada pengujung laga dari pemain pengganti Maxi Beier memastikan kemenangan 1-0 atas Eintracht Frankfurt di liga, sebelum tendangan bebas Marcel Sabitzer pada masa tambahan waktu mengamankan kemenangan 3-2 atas Werder Bremen di DFB-Pokal. Jadwal yang padat terus menguji skuad Dortmund, tetapi kedalaman skuad Kovac selalu memberikan solusi.

Penjaga gawang Gregor Kobel tampil konsisten di lini belakang, sementara tim Nico Schlotterbeck mencatatkan lima laga tanpa kebobolan dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi. Kepemimpinan sang kapten dan disiplin pertahanan tim memberi BVB fondasi kuat menjelang laga di kompetisi Eropa.

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Real Betis datang dari Sevilla bersama pelatih Manuel Pellegrini dengan menempati posisi kelima klasemen Liga Champions. Tim asal Spanyol itu telah menunjukkan kemampuan bersaing di level ini dengan mengalahkan Feyenoord 1-0 dan FC Porto 3-2 dalam dua laga terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Namun, performa Betis belakangan ini belum konsisten. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Celta Vigo di LaLiga dan menelan kekalahan telak 5-2 dari Barcelona. Tim asuhan Pellegrini perlu menemukan pola serangan yang lebih konsisten jika ingin menyulitkan pertahanan Dortmund yang semakin sulit ditembus.

Laga ini mempertemukan dua klub yang berada di posisi berbeda dalam klasemen grup. Dortmund perlu memperbaiki catatan mereka di kompetisi Eropa setelah mengawali kiprah di Liga Champions dengan hasil yang beragam.

Kabar tim & skuad

Performa

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 1 0 0 Club Friendlies Borussia Dortmund BVB 2 Real Betis BET 0 FT 2 Gol yang Dicetak 0 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 0 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 0 / 1

Klasemen