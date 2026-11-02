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Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
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Pratinjau Borussia Dortmund vs Real Betis di Liga Champions UEFA: BVB uji laju Betis

Borussia Dortmund vs Real Betis
Champions League
Borussia Dortmund
Real Betis

Berbekal keberhasilan bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2 di markas Bayern Munich yang menjaga momentum mereka di kompetisi domestik, Borussia Dortmund asuhan Niko Kovač kembali ke Signal Iduna Park untuk mempertahankan kandang mereka dari Real Betis yang tampil perkasa dan datang dengan rekor sempurna tiga kemenangan tanpa kekalahan di Liga Champions.

Borussia Dortmund vs Real Betis: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 4
Signal Iduna Park

Ujian berat di Tembok Kuning menanti Real Betis yang belum ternoda

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Borussia Dortmund menjamu Real Betis di Signal Iduna Park dalam ajang Liga Champions. Tim asuhan Niko Kovac ingin melanjutkan performa yang telah membawa mereka ke puncak klasemen Bundesliga.

Dortmund datang ke pertandingan ini dengan momentum positif. Gol kemenangan pada pengujung laga dari pemain pengganti Maxi Beier memastikan kemenangan 1-0 atas Eintracht Frankfurt di liga, sebelum tendangan bebas Marcel Sabitzer pada masa tambahan waktu mengamankan kemenangan 3-2 atas Werder Bremen di DFB-Pokal. Jadwal yang padat terus menguji skuad Dortmund, tetapi kedalaman skuad Kovac selalu memberikan solusi.

Penjaga gawang Gregor Kobel tampil konsisten di lini belakang, sementara tim Nico Schlotterbeck mencatatkan lima laga tanpa kebobolan dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi. Kepemimpinan sang kapten dan disiplin pertahanan tim memberi BVB fondasi kuat menjelang laga di kompetisi Eropa.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

Real Betis datang dari Sevilla bersama pelatih Manuel Pellegrini dengan menempati posisi kelima klasemen Liga Champions. Tim asal Spanyol itu telah menunjukkan kemampuan bersaing di level ini dengan mengalahkan Feyenoord 1-0 dan FC Porto 3-2 dalam dua laga terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Namun, performa Betis belakangan ini belum konsisten. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Celta Vigo di LaLiga dan menelan kekalahan telak 5-2 dari Barcelona. Tim asuhan Pellegrini perlu menemukan pola serangan yang lebih konsisten jika ingin menyulitkan pertahanan Dortmund yang semakin sulit ditembus.

Laga ini mempertemukan dua klub yang berada di posisi berbeda dalam klasemen grup. Dortmund perlu memperbaiki catatan mereka di kompetisi Eropa setelah mengawali kiprah di Liga Champions dengan hasil yang beragam.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Borussia Dortmund vs Real Betis

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formasi
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Susunan Pemain Utama

Real Betis

Manajer

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Performa

BVB

BVB - Performa

FCU
S0-0
SAB
M1-2
SGE
M1-0
SVW
M3-2
FCB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BET

BET - Performa

POR
M3-2
BAR
K2-5
FEY
M1-0
CEL
S0-0
MAL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Borussia DortmundSeriReal Betis
1
0
0
Club Friendlies
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FT
2Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/1

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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