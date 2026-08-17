Pratinjau Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Piala Super Franz Beckenbauer: Semua yang perlu Anda ketahui

Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Detail pertandingan

Super Cup - Final 22 Agu 2026 - 14.30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund dan FC Bayern Munich akan kick-off pada 22 Agustus 2026 pukul 18.30 GMT (14.00 EST / 19.30 BST / 20.30 SAST).

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Gambaran pertandingan: dua raksasa Jerman bertabrakan

Rival sengit sepakbola Jerman membuka kampanye 2026 di Franz Beckenbauer Supercup, yang diganti namanya untuk menghormati mendiang Kaiser. Dengan Bayern Munich menyapu bersih Double domestik pada 2025/26, Borussia Dortmund yang finis sebagai runner-up liga berhak menjadi tuan rumah duel satu leg yang panas ini di Signal Iduna Park. Didukung gemuruh Tembok Kuning yang terkenal, BVB akan berusaha memberi pukulan psikologis langsung kepada raksasa Bavaria dan merebut trofi pertama yang tersedia musim ini.

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Kerja keras musim panas Die Schwarzgelben

Di bawah pelatih kepala Niko Kovač, jadwal pramusim Dortmund dirancang untuk membentuk ketangguhan instan. Setelah tur musim panas yang berat termasuk ujian melawan kompetisi elite Eropa, BVB menutup rangkaian pemanasan mereka pada 15 Agustus dengan hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan AS Roma di hadapan stadion kandang yang penuh sesak. Menunjukkan daya juang khas, Julian Ryerson dan striker andalan Serhou Guirassy membawa Dortmund bangkit dari ketertinggalan dua gol dalam 30 menit, memberikan keyakinan taktis penting bagi skuad jelang bentrokan klasik hari Sabtu.

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Pasukan Kompany melaju dengan performa penuh

Bayern Munich asuhan Vincent Kompany datang ke Dortmund dengan membawa performa musim panas yang sangat tajam. Juara bertahan Bundesliga itu menaklukkan Aston Villa 2-1 sebelum menampilkan pertunjukan menyerang pada laga penutup mereka 15 Agustus, kemenangan 3-1 atas RB Leipzig. Dengan Luis Díaz langsung memberi dampak bersama Jamal Musiala dan unit lini depan yang mematikan, permainan pressing berintensitas tinggi Bayern terlihat sudah benar-benar siap saat mereka memburu gelar Supercup ke-12.

Rivalitas Der Klassiker: margin tipis dalam duel laga besar

Pertandingan ini menjadi kali ke-10 dua klub raksasa ini bertemu dengan Supercup sebagai taruhannya. Bayern unggul tipis dengan lima kemenangan Supercup berbanding empat milik Dortmund dalam pertemuan langsung mereka. Bentrokan liga sebelumnya di Signal Iduna Park berakhir sebagai thriller lima gol yang dimenangi tipis Bayern 3-2, menjanjikan satu lagi duel berintensitas tinggi ketika kecemerlangan individu dan kesalahan dalam pressing tinggi bisa menentukan hasil akhir.

Kabar tim & skuad

Niko Kovac tidak memiliki kekhawatiran cedera atau skorsing yang sudah dikonfirmasi untuk Dortmund menjelang Super Cup, dan belum ada susunan pemain perkiraan yang dirilis pada tahap ini. Pembaruan diperkirakan akan hadir mendekati kick-off.

Vincent Kompany menghadapi situasi yang lebih tidak pasti di Bayern. Konrad Laimer ditarik keluar lebih awal dalam laga persahabatan melawan Leipzig dengan apa yang tampak sebagai masalah pada kaki atau lutut dan setelahnya tidak bisa berjalan tanpa bantuan, dengan staf Kompany tidak dapat memberikan perkiraan waktu yang jelas untuk kembalinya dia. Jamal Musiala juga meninggalkan pertandingan itu di akhir laga setelah mengalami pusing yang dilaporkan serta masalah sirkulasi dalam cuaca panas, meski Bayern mengonfirmasi bahwa kondisinya membaik setelah peluit akhir. Min-jae Kim juga ditarik keluar karena masalah paha dalam pertandingan yang sama. Belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi untuk Bayern.

Performa

Dortmund memasuki Super Cup dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima laga persahabatan pramusim terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir 2-2 melawan Roma, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Arsenal. Mereka juga kalah dari Cerezo Osaka dan Fortuna Düsseldorf selama jadwal pramusim mereka, dengan satu-satunya kemenangan datang melawan FC Tokyo. Dortmund mencetak enam gol dan kebobolan delapan dalam lima pertandingan itu, catatan yang mencerminkan tim yang masih mencari bentuknya menjelang musim baru.

Bayern datang dengan performa yang jauh lebih baik, memenangi empat dari lima laga persahabatan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas RB Leipzig, dan mereka juga mengalahkan Aston Villa 2-1 serta Jeju SK 2-1 selama tur pramusim mereka. Kemenangan telak 15-0 atas FC Rottach-Egern juga tercatat, meski satu-satunya kekalahan mereka datang melawan Wehen Wiesbaden. Bayern mencetak 22 gol dan kebobolan empat dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Bundesliga pada 28 Februari 2026, ketika Bayern menang 3-2 di Signal Iduna Park. Sebelumnya, Bayern mengalahkan Dortmund 2-1 di Munich pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di Bundesliga, Bayern unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Dortmund, dengan satu hasil imbang. Satu-satunya kemenangan Dortmund dalam rentetan itu datang saat bertandang ke markas Bayern pada Maret 2024, ketika mereka menang 2-0.