Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Detail pertandingan

Super Cup - Final 22 Agu 2026 - 14.30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund dan FC Bayern Munich akan kick-off pada 22 Agustus 2026 pukul 18.30 GMT (14.00 EST / 19.30 BST / 20.30 SAST).

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Gambaran pertandingan: dua raksasa Jerman bentrok

Rival sengit sepakbola Jerman membuka kampanye 2026 di Franz Beckenbauer Supercup, yang berganti nama untuk menghormati mendiang Kaiser. Dengan Bayern Munich menyapu bersih gelar domestik ganda pada 2025/26, Borussia Dortmund yang finis sebagai runner-up liga berhak menjadi tuan rumah duel satu leg yang sarat gengsi ini di Signal Iduna Park. Dengan dukungan Yellow Wall yang terkenal, BVB akan berusaha memberi pukulan psikologis langsung kepada raksasa Bavaria dan merebut trofi pertama yang diperebutkan musim ini.

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Kerja keras Die Schwarzgelben di musim panas

Di bawah pelatih kepala Niko Kovač, jadwal pramusim Dortmund dirancang untuk membentuk ketangguhan instan. Setelah tur musim panas yang berat, termasuk ujian melawan tim-tim elite Eropa, BVB menutup rangkaian persiapan mereka pada 15 Agustus dengan hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan AS Roma di hadapan stadion kandang yang penuh sesak. Dengan memperlihatkan daya juang khas mereka, Julian Ryerson dan striker andalan Serhou Guirassy membawa Dortmund bangkit dari ketertinggalan dua gol dalam waktu 30 menit, memberi skuad keyakinan taktis yang vital menjelang bentrokan klasik pada Sabtu.

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Pasukan Kompany melaju dengan performa penuh

Bayern Munich asuhan Vincent Kompany datang ke Dortmund dengan membawa performa musim panas yang sangat tajam. Juara bertahan Bundesliga itu menaklukkan Aston Villa 2-1 sebelum menampilkan pertunjukan menyerang pada laga penutup mereka pada 15 Agustus, yakni kemenangan 3-1 atas RB Leipzig. Dengan Luis Díaz yang langsung memberi dampak bersama Jamal Musiala dan lini depan yang mematikan, permainan pressing intens Bayern tampak sudah sepenuhnya siap saat mereka memburu gelar Supercup ke-12.

Rivalitas Der Klassiker: margin tipis dalam laga besar

Pertandingan ini menjadi kali ke-10 dua klub raksasa ini bertemu dengan Supercup sebagai taruhannya. Bayern unggul tipis dengan lima kemenangan Supercup berbanding empat milik Dortmund dalam pertemuan langsung mereka. Pertemuan liga terakhir mereka di Signal Iduna Park adalah thriller lima gol yang dimenangi Bayern dengan tipis 3-2, menjanjikan duel intensitas tinggi lainnya ketika kecemerlangan individu dan kesalahan dalam pressing tinggi bisa menentukan hasil akhir.

Prediksi susunan pemain

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Luca Reggiani, Julian Ryerson; Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Maximilian Beier; Julian Brandt, Serhou Guirassy, Samuele Inácio

Bayern Munich: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Michael Olise, Jamal Musiala, Konrad Laimer, Luis Díaz; Harry Kane

Kabar tim & skuad

Niko Kovac tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang sudah dipastikan di skuad Dortmund jelang Super Cup, dan belum ada perkiraan susunan pemain yang dirilis pada tahap ini. Pembaruan diperkirakan akan hadir mendekati kick-off.

Vincent Kompany menghadapi situasi yang lebih tidak pasti di Bayern. Konrad Laimer ditarik keluar lebih awal dalam laga uji coba melawan Leipzig karena masalah yang tampaknya terjadi pada kaki atau lutut dan setelahnya tidak bisa berjalan tanpa bantuan, sementara staf Kompany belum dapat memberikan perkiraan waktu yang jelas untuk kembalinya dia. Jamal Musiala juga meninggalkan pertandingan itu pada akhir laga setelah dilaporkan mengalami pusing dan masalah sirkulasi dalam cuaca panas, meski Bayern mengonfirmasi bahwa kondisinya membaik setelah peluit akhir. Min-jae Kim juga ditarik keluar karena masalah paha dalam pertandingan yang sama. Belum ada perkiraan susunan pemain yang dikonfirmasi untuk Bayern.

Performa

Dortmund menatap Super Cup dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima laga uji coba pramusim terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir 2-2 melawan Roma, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Arsenal. Mereka juga kalah dari Cerezo Osaka dan Fortuna Düsseldorf selama jadwal pramusim, dengan satu-satunya kemenangan diraih atas FC Tokyo. Dortmund mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang mencerminkan tim yang masih mencari bentuk menjelang musim baru.

Bayern datang dengan performa yang jauh lebih baik, memenangi empat dari lima laga uji coba terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas RB Leipzig, dan mereka juga mengalahkan Aston Villa 2-1 serta Jeju SK 2-1 selama tur pramusim. Kemenangan telak 15-0 atas FC Rottach-Egern juga tercatat, meski satu-satunya kekalahan mereka datang saat melawan Wehen Wiesbaden. Bayern mencetak 22 gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Bundesliga pada 28 Februari 2026, ketika Bayern menang 3-2 di Signal Iduna Park. Sebelum itu, Bayern mengalahkan Dortmund 2-1 di Munich pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan Bundesliga terakhir, Bayern unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Dortmund, dengan satu hasil imbang. Satu-satunya kemenangan Dortmund dalam rangkaian itu terjadi di markas Bayern pada Maret 2024, ketika mereka menang 2-0.